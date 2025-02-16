دراسة: المواد يمكنها تكوين ذكريات بطريقة جديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250216/دراسة-المواد-يمكنها-تكوين-ذكريات-بطريقة-جديدة-1097821175.html
دراسة: المواد يمكنها تكوين ذكريات بطريقة جديدة
دراسة: المواد يمكنها تكوين ذكريات بطريقة جديدة
سبوتنيك عربي
اكتشف العلماء طريقة جديدة يمكن من خلالها للمواد تكوين "ذكريات" حول ما حدث لها في الماضي، مما يفتح آفاقًا مثيرة للابتكار في مجالات الحوسبة والهندسة الميكانيكية. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T08:05+0000
2025-02-16T08:05+0000
مجتمع
علوم
الصحة
الأخبار
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097821009_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_90f2551cf84cd18b79ac4f613155882a.jpg
وأوضح موقع "sciencealert" أن فكرة الذاكرة في المواد ليست جديدة، فعلى سبيل المثال ورقة مجعدة يتكون لها بشكل ما ذاكرة عن حالتها السابقة، لكن الباحثين في جامعة شيكاغو وجامعة ولاية بنسلفانيا تمكنوا من البناء على ما يُعرف بذاكرة نقطة العودة، التي تعتمد على القوة المتبادلة في اتجاهين.يقول الفيزيائي ناثان كيم من جامعة ولاية بنسلفانيا: "النظريات الرياضية لذاكرة نقطة العودة تقول إننا لا نستطيع تخزين تسلسل معلوماتي إذا كان لدينا قوة غير متماثلة في اتجاه واحد، لكننا وجدنا حالة خاصة يمكن فيها لهذا النوع من القوة غير المتماثلة أن يخزن تسلسلًا".باستخدام نماذج حاسوبية لمحاكاة اتجاهات وقوى مختلفة، توصل الباحثون إلى عناصر تُسمى "الهيسترونات"، يمكنها أن تتعرض لتفاعلات تكسر قواعد ذاكرة نقطة العودة.وجد الباحثون أن الهيسترونات المحبطة يمكن أن تعمل كبنوك ذاكرة، يقول كيم: "إذا كان بإمكانك إنشاء نظام يخزن تسلسلًا من الذكريات، فيمكنك استخدامه مثل قفل رقمي للتحقق من تاريخ محدد، أو استعادة معلومات تشخيصية أو جنائية عن الماضي."وعلى الرغم من أن الهيسترونات المحبطة قد تكون نادرة في المواد الحقيقية، إلا أن الباحثين يقولون إنه يمكن دمجها في مواد اصطناعية، ليمكن في نهاية المطاف أن نحصل على أنظمة ميكانيكية تتذكر الحالات السابقة دون الحاجة إلى أي كهرباء.واختتم كيم قائلا: "نعتقد أن هذه طريقة لتصميم أنظمة اصطناعية بهذا النوع الخاص من الذاكرة، بدءًا من أبسط الأنظمة الميكانيكية، ونأمل أن نصل إلى شيء مثل قفل رقمي غير متماثل".وفي وقت سابق، اكتشف فريق من العلماء أن المخ ليس المسؤول الوحيد في جسم الإنسان عن عملية تخزين وحفظ الذكريات، حيث تبين لهم أن خلايا من أجزاء أخرى من الجسم تؤدي أيضًا وظيفة الذاكرة، مما يفتح آفاق جديدة لفهم كيفية عمل الذاكرة وخلق القدرة على تعزيز التعلم وعلاج الأمراض المرتبطة بالذاكرة.ونقل موقع "sciencedaily"، عن نيكولاي ف. كوكوشكين من جامعة نيويورك، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن دراستهم سعت للبحث عن فهم أفضل لما إذا كانت خلايا الجسم غير الدماغية تساعد في الذاكرة من خلال الاستفادة من خاصية عصبية معروفة منذ فترة طويلة حول "تأثير الفاصل الزمني" والذي يُظهر أننا نميل إلى الاحتفاظ بالمعلومات بشكل أفضل عندما ندرسها على فترات متباعدة بدلاً من جلسة واحدة مكثفة.وعمد العلماء إلى تكرار التعلم بمرور الوقت من خلال دراسة نوعين من خلايا الإنسان غير الدماغية في المختبر (واحدة من أنسجة الأعصاب والأخرى من أنسجة الكلى) وتعرضهم لأنماط مختلفة من الإشارات الكيميائية، تمامًا كما تتعرض خلايا الدماغ لأنماط من الناقلات العصبية عندما نتعلم معلومات جديدة.
https://sarabic.ae/20241216/علماء-روس-يطورون-خلايا-عصبية-شبيهة-بتلك-التي-تمتلك-ذاكرة-في-دماغنا----1095840512.html
https://sarabic.ae/20240430/دراسة-الوجبات-السريعة-تدمر-ذاكرة-المراهقين-1088407610.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097821009_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_883f1e2150d5688af1574e326b4190d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, الأخبار, منوعات
علوم, الصحة, الأخبار, منوعات

دراسة: المواد يمكنها تكوين ذكريات بطريقة جديدة

08:05 GMT 16.02.2025
© Getty Images / picture allianceورق مقوى
ورق مقوى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Getty Images / picture alliance
تابعنا عبر
اكتشف العلماء طريقة جديدة يمكن من خلالها للمواد تكوين "ذكريات" حول ما حدث لها في الماضي، مما يفتح آفاقًا مثيرة للابتكار في مجالات الحوسبة والهندسة الميكانيكية.
وأوضح موقع "sciencealert" أن فكرة الذاكرة في المواد ليست جديدة، فعلى سبيل المثال ورقة مجعدة يتكون لها بشكل ما ذاكرة عن حالتها السابقة، لكن الباحثين في جامعة شيكاغو وجامعة ولاية بنسلفانيا تمكنوا من البناء على ما يُعرف بذاكرة نقطة العودة، التي تعتمد على القوة المتبادلة في اتجاهين.
يقول الفيزيائي ناثان كيم من جامعة ولاية بنسلفانيا: "النظريات الرياضية لذاكرة نقطة العودة تقول إننا لا نستطيع تخزين تسلسل معلوماتي إذا كان لدينا قوة غير متماثلة في اتجاه واحد، لكننا وجدنا حالة خاصة يمكن فيها لهذا النوع من القوة غير المتماثلة أن يخزن تسلسلًا".
صورة ثلاثية الأبعاد لشبكة الخلايا العصبية على خلفية سوداء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
مجتمع
علماء روس يطورون خلايا عصبية شبيهة بتلك التي تمتلك ذاكرة في دماغنا
16 ديسمبر 2024, 14:28 GMT
باستخدام نماذج حاسوبية لمحاكاة اتجاهات وقوى مختلفة، توصل الباحثون إلى عناصر تُسمى "الهيسترونات"، يمكنها أن تتعرض لتفاعلات تكسر قواعد ذاكرة نقطة العودة.
وجد الباحثون أن الهيسترونات المحبطة يمكن أن تعمل كبنوك ذاكرة، يقول كيم: "إذا كان بإمكانك إنشاء نظام يخزن تسلسلًا من الذكريات، فيمكنك استخدامه مثل قفل رقمي للتحقق من تاريخ محدد، أو استعادة معلومات تشخيصية أو جنائية عن الماضي."
وعلى الرغم من أن الهيسترونات المحبطة قد تكون نادرة في المواد الحقيقية، إلا أن الباحثين يقولون إنه يمكن دمجها في مواد اصطناعية، ليمكن في نهاية المطاف أن نحصل على أنظمة ميكانيكية تتذكر الحالات السابقة دون الحاجة إلى أي كهرباء.
واختتم كيم قائلا: "نعتقد أن هذه طريقة لتصميم أنظمة اصطناعية بهذا النوع الخاص من الذاكرة، بدءًا من أبسط الأنظمة الميكانيكية، ونأمل أن نصل إلى شيء مثل قفل رقمي غير متماثل".
برغر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
مجتمع
دراسة: الوجبات السريعة تدمر ذاكرة المراهقين
30 أبريل 2024, 15:22 GMT
وفي وقت سابق، اكتشف فريق من العلماء أن المخ ليس المسؤول الوحيد في جسم الإنسان عن عملية تخزين وحفظ الذكريات، حيث تبين لهم أن خلايا من أجزاء أخرى من الجسم تؤدي أيضًا وظيفة الذاكرة، مما يفتح آفاق جديدة لفهم كيفية عمل الذاكرة وخلق القدرة على تعزيز التعلم وعلاج الأمراض المرتبطة بالذاكرة.
ونقل موقع "sciencedaily"، عن نيكولاي ف. كوكوشكين من جامعة نيويورك، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن دراستهم سعت للبحث عن فهم أفضل لما إذا كانت خلايا الجسم غير الدماغية تساعد في الذاكرة من خلال الاستفادة من خاصية عصبية معروفة منذ فترة طويلة حول "تأثير الفاصل الزمني" والذي يُظهر أننا نميل إلى الاحتفاظ بالمعلومات بشكل أفضل عندما ندرسها على فترات متباعدة بدلاً من جلسة واحدة مكثفة.
وعمد العلماء إلى تكرار التعلم بمرور الوقت من خلال دراسة نوعين من خلايا الإنسان غير الدماغية في المختبر (واحدة من أنسجة الأعصاب والأخرى من أنسجة الكلى) وتعرضهم لأنماط مختلفة من الإشارات الكيميائية، تمامًا كما تتعرض خلايا الدماغ لأنماط من الناقلات العصبية عندما نتعلم معلومات جديدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала