https://sarabic.ae/20250216/رئيس-البرلمان-الإيراني-يصف-ترامب-بـالمتوهم-1097832433.html

رئيس البرلمان الإيراني يصف ترامب بـ"المتوهم"

رئيس البرلمان الإيراني يصف ترامب بـ"المتوهم"

سبوتنيك عربي

أشاد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بموقف الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الرافض للمفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن القضايا... 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T14:02+0000

2025-02-16T14:02+0000

2025-02-16T14:02+0000

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وأضاف قاليباف خلال اجتماع مجلس النواب، اليوم الأحد: "أرى أنه من الضروري أن أعرب عن امتناني الخاص بموقف بزشكيان، الرافض للمفاوضات مع الرئيس الأمريكي "المتوهم".وأشار إلى أن "الرئيس الإيراني ظل ملتزما بشكل صحيح بمبدأ الإجماع الداخلي، والتزم بحكمة بالمبادئ التوجيهية التي وضعها المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وخيّب آمال خطط العدو للاستقطاب بشأن قضية المفاوضات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفي كلمته أمام تظاهرة حاشدة احتفالا بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران، في العاشر من شهر فبراير/ شباط الجاري، أشار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه إيران، متسائلا: "كيف يعلن ترامب رغبته في التفاوض بينما يؤيد في الوقت نفسه المؤامرات ضد الأمة الإسلامية".وأضاف: أن "أمريكا لديها تاريخ طويل في فرض العقوبات، التي تحد من وصول الإيرانيين إلى الأدوية الأساسية والغذاء والمياه، في حين تدعي أنها تسعى إلى المفاوضات".وتابع بزشكيان أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يزعم أن إيران تعطل الاستقرار في المنطقة، لكن النظام الصهيوني، بدعم من أمريكا، هو الذي يقصف غزة ولبنان وسوريا وفلسطين".وواصل أن "ترامب يدّعي أنه يسعى إلى السلام والهدوء، لكنه يدعم هؤلاء المجرمين الذين أدانتهم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

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