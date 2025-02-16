رئيس كوريا الشمالية يتخذ قرارا مفاجئا بشأن بث مباريات بعض أندية الدوري الإنجليزي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250216/رئيس-كوريا-الشمالية-يتخذ-قرارا-مفاجئا-بشأن-بث-مباريات-بعض-أندية-الدوري-الإنجليزي--1097838096.html
رئيس كوريا الشمالية يتخذ قرارا مفاجئا بشأن بث مباريات بعض أندية الدوري الإنجليزي
رئيس كوريا الشمالية يتخذ قرارا مفاجئا بشأن بث مباريات بعض أندية الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
اتخذ رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الأحد، قرارا مفاجئا بشأن بث مباريات بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T15:31+0000
2025-02-16T15:31+0000
مجتمع
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
رياضة
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103541/18/1035411892_0:223:2846:1824_1920x0_80_0_0_b7c357e7aaa90a04c0b8de048a201004.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الرئيس الكوري الشمالي أصدر قرارا بحظر بث مباريات عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على رأسها فريق توتنهام هوتسبير.وأفادت صحيفة غربية بأن "كيم جونغ أون، قرر عدم بث أي مباريات للفرق التي يدافع عن ألوانها لاعبين يحملون جنسية الجارة كوريا الجنوبية نظرا للخلافات الشديدة بين البلدين، والتي تعتبرها بيونغ بيانغ دولة معادية".ويشمل قرار الحظر من الرئيس كيم جونغ أون، بث مباريات فريق توتنهام هوتسبير بسبب دفاع النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، عن ألوانه، وذلك في وقت امتدت عملية الحظر إلى لاعبي كوريا الجنوبية الآخرين في الدوري الإنجليزي، وهما هوانغ هي تشان مهاجم نادي ولفرهامبتون، والمدافع كيم جيم سو، لاعب برينتفورد.ويشار إلى أن فريق ولفرهامبتون سيحل ضيفا على فريق ليفربول، في وقت لاحق اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من البريميرليغ.وكانت الصحيفة الغربية قد لفتت أيضا إلى أن قرار الحظر سيحرم الرئيس الكوري الشمالي من مشاهدة فريقه المفضل بالدوري الإنجليزي وهو مانشستر يونايتد، وذلك عندما يحل ضيفا على توتنهام، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة نفسها من الدوري الإنجليزي الممتاز.وتشهد العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية توترا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إغلاق الحدود بين الجارتين في نهاية 2024.في وقت كشفت بيونغ يانغ في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن دستورها الجديد بات يعتبر كوريا الجنوبية "دولة معادية".
https://sarabic.ae/20240209/زعيم-كوريا-الشمالية-كوريا-الجنوبية-هي-العدو-الرئيسي-1085925040.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103541/18/1035411892_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_44e4d525d78aa185e6fbb495ef5c1636.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, رياضة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, رياضة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس كوريا الشمالية يتخذ قرارا مفاجئا بشأن بث مباريات بعض أندية الدوري الإنجليزي

15:31 GMT 16.02.2025
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018
زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
تابعنا عبر
اتخذ رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الأحد، قرارا مفاجئا بشأن بث مباريات بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الرئيس الكوري الشمالي أصدر قرارا بحظر بث مباريات عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على رأسها فريق توتنهام هوتسبير.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2024
زعيم كوريا الشمالية: كوريا الجنوبية هي العدو الرئيسي
9 فبراير 2024, 18:23 GMT
وأفادت صحيفة غربية بأن "كيم جونغ أون، قرر عدم بث أي مباريات للفرق التي يدافع عن ألوانها لاعبين يحملون جنسية الجارة كوريا الجنوبية نظرا للخلافات الشديدة بين البلدين، والتي تعتبرها بيونغ بيانغ دولة معادية".
ويشمل قرار الحظر من الرئيس كيم جونغ أون، بث مباريات فريق توتنهام هوتسبير بسبب دفاع النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، عن ألوانه، وذلك في وقت امتدت عملية الحظر إلى لاعبي كوريا الجنوبية الآخرين في الدوري الإنجليزي، وهما هوانغ هي تشان مهاجم نادي ولفرهامبتون، والمدافع كيم جيم سو، لاعب برينتفورد.
ويشار إلى أن فريق ولفرهامبتون سيحل ضيفا على فريق ليفربول، في وقت لاحق اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من البريميرليغ.
وكانت الصحيفة الغربية قد لفتت أيضا إلى أن قرار الحظر سيحرم الرئيس الكوري الشمالي من مشاهدة فريقه المفضل بالدوري الإنجليزي وهو مانشستر يونايتد، وذلك عندما يحل ضيفا على توتنهام، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة نفسها من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتشهد العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية توترا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إغلاق الحدود بين الجارتين في نهاية 2024.
في وقت كشفت بيونغ يانغ في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن دستورها الجديد بات يعتبر كوريا الجنوبية "دولة معادية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала