https://sarabic.ae/20250216/رئيس-كوريا-الشمالية-يتخذ-قرارا-مفاجئا-بشأن-بث-مباريات-بعض-أندية-الدوري-الإنجليزي--1097838096.html

رئيس كوريا الشمالية يتخذ قرارا مفاجئا بشأن بث مباريات بعض أندية الدوري الإنجليزي

رئيس كوريا الشمالية يتخذ قرارا مفاجئا بشأن بث مباريات بعض أندية الدوري الإنجليزي

سبوتنيك عربي

اتخذ رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الأحد، قرارا مفاجئا بشأن بث مباريات بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T15:31+0000

2025-02-16T15:31+0000

2025-02-16T15:31+0000

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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الرئيس الكوري الشمالي أصدر قرارا بحظر بث مباريات عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على رأسها فريق توتنهام هوتسبير.وأفادت صحيفة غربية بأن "كيم جونغ أون، قرر عدم بث أي مباريات للفرق التي يدافع عن ألوانها لاعبين يحملون جنسية الجارة كوريا الجنوبية نظرا للخلافات الشديدة بين البلدين، والتي تعتبرها بيونغ بيانغ دولة معادية".ويشمل قرار الحظر من الرئيس كيم جونغ أون، بث مباريات فريق توتنهام هوتسبير بسبب دفاع النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، عن ألوانه، وذلك في وقت امتدت عملية الحظر إلى لاعبي كوريا الجنوبية الآخرين في الدوري الإنجليزي، وهما هوانغ هي تشان مهاجم نادي ولفرهامبتون، والمدافع كيم جيم سو، لاعب برينتفورد.ويشار إلى أن فريق ولفرهامبتون سيحل ضيفا على فريق ليفربول، في وقت لاحق اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من البريميرليغ.وكانت الصحيفة الغربية قد لفتت أيضا إلى أن قرار الحظر سيحرم الرئيس الكوري الشمالي من مشاهدة فريقه المفضل بالدوري الإنجليزي وهو مانشستر يونايتد، وذلك عندما يحل ضيفا على توتنهام، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة نفسها من الدوري الإنجليزي الممتاز.وتشهد العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية توترا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إغلاق الحدود بين الجارتين في نهاية 2024.في وقت كشفت بيونغ يانغ في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن دستورها الجديد بات يعتبر كوريا الجنوبية "دولة معادية".

https://sarabic.ae/20240209/زعيم-كوريا-الشمالية-كوريا-الجنوبية-هي-العدو-الرئيسي-1085925040.html

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