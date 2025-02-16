https://sarabic.ae/20250216/عمر-مرموش-يثير-تفاعلا-واسعا-بما-قاله-عن-محمد-أبو-تريكة-عقب-الهاتريك-1097823575.html
عمر مرموش يثير تفاعلا واسعا بما قاله عن محمد أبو تريكة عقب الهاتريك
عمر مرموش يثير تفاعلا واسعا بما قاله عن محمد أبو تريكة عقب الهاتريك
سبوتنيك عربي
أثار اللاعب المصري ونجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عمر مررموش، تفاعل المتابعين بتصريحات أدلى بها عقب مباراة فريقه أمام نيوكاسل الإنجليزي، حيث تحدث فيها عن... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T09:06+0000
2025-02-16T09:06+0000
2025-02-16T09:06+0000
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جاء ذلك في معرض رد مرموش على سؤال وجهه له مراسل قناة "بي إن سبورتس" حول سبب اختيار مرموش لارتداء قميص برقم 22 مع منتخب مصر.وقال مرموش مبتسما إن السبب يعرفه الجميع وهو حبه لمحمد أبو تريكة الذي يسعد الجميع بطريقة لعبه، مؤكدا أن لهذا السبب فإنه شرف له ارتداء القميص رقم 22.يشار إلى أن تصريحات مرموش جاءت على الهواء في مداخلة للاستوديو التحليلي عقب المباراة والذي كان يحل فيه محمد أبو تريكة نفسه ضيفا وخبيرا كرويا.وتمكن نجم المنتخب المصري، عمر مرموش، من قيادة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، أمس السبت.وجاءت أهداف مرموش الثلاثة لصالح فريقه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" في إطار الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي.ونجح عمر مرموش في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليفتتح أهدافه مع "السيتيزنز" في الدقائق (19)، (24)، (33) من عمر المباراة، ليتمكن نجم المنتخب المصري من إعادة جوارديولا للحياة من جديد بعد نتائج سلبية في الفترة الماضية سواء محليًا أو قاريًا، واختتم جيمس ميكاتي أهداف المباراة لصالح مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة (84).ويشار إلى أن مانشستر سيتي قد خسر من آرسنال في الجولة الماضية بنتيجة 5-1، كما خسر في ذهاب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2.
https://sarabic.ae/20250202/بعد-صلاح-ومرموش-وسام-لاعب-مصري-جديد-إلى-الدوري-الإنجليزي-1097414345.html
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رياضة, عمر مرموش, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, عمر مرموش, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, الأخبار
عمر مرموش يثير تفاعلا واسعا بما قاله عن محمد أبو تريكة عقب الهاتريك
أثار اللاعب المصري ونجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عمر مررموش، تفاعل المتابعين بتصريحات أدلى بها عقب مباراة فريقه أمام نيوكاسل الإنجليزي، حيث تحدث فيها عن نجم منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.
جاء ذلك في معرض رد مرموش على سؤال وجهه له مراسل قناة "بي إن سبورتس" حول سبب اختيار مرموش لارتداء قميص برقم 22 مع منتخب مصر.
وقال مرموش مبتسما إن السبب يعرفه الجميع وهو حبه لمحمد أبو تريكة الذي يسعد الجميع بطريقة لعبه، مؤكدا أن لهذا السبب فإنه شرف له ارتداء القميص رقم 22.
يشار إلى أن تصريحات مرموش جاءت على الهواء في مداخلة للاستوديو التحليلي عقب المباراة والذي كان يحل فيه محمد أبو تريكة نفسه ضيفا وخبيرا كرويا.
وتمكن نجم المنتخب المصري، عمر مرموش، من قيادة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، أمس السبت.
وجاءت أهداف مرموش الثلاثة لصالح فريقه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" في إطار الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي.
ونجح عمر مرموش في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليفتتح أهدافه مع "السيتيزنز" في الدقائق (19)، (24)، (33) من عمر المباراة، ليتمكن نجم المنتخب المصري من إعادة جوارديولا للحياة من جديد بعد نتائج سلبية في الفترة الماضية سواء محليًا أو قاريًا، واختتم جيمس ميكاتي أهداف المباراة لصالح مانشستر سيتي
بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة (84).
ويشار إلى أن مانشستر سيتي قد خسر من آرسنال في الجولة الماضية بنتيجة 5-1، كما خسر في ذهاب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2.