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بعد صلاح ومرموش وسام.. لاعب مصري جديد إلى الدوري الإنجليزي
بعد صلاح ومرموش وسام.. لاعب مصري جديد إلى الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
أكد نادي إنبي المصري في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي يبدي رغبته في ضم لاعبه عمر العزب. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T21:51+0000
2025-02-02T21:51+0000
رياضة
نادي الأهلي
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وفي بيان على حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد إنبي المصري، مساء اليوم الأحد، موافقة على قضاء لاعبه عمر العزب المولود عام 2007 معايشة مع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي.وذكر النادي المصري أن عمر العزب بدأ معايشة مع النادي الإنجليزي بشكل رسمي، بداية من اليوم الأحد، مؤكدا أن العزب صاحب الـ 18 عاما لفت أنظار مسؤولي نوتنغهام فورست بعد تألقه في مباريات منتخب مصر للناشئين.ويشار إلى أن عمر العزب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وتألق في صفوف فريق الشباب بنادي إنبي وتم تصعيده للفريق الأول ولكنه لم يشارك هذا الموسم.ويذكر أن نادي إنبي المصري يعتبر أحد الأندية المصرية الرائدة في قطاع الناشئين، حيث ساهم في خروج أكثر من لاعب لأوروبا، وعلى رأسهم أحمد المحمدي الذي انضم إلى سندرلاند، بجانب عمرو زكي الذي رحل من إنبي إلى لوكوموتيف موسكو الروسي.فيما توجه لاعب إنبي أيضا، محمود عبد المنعم "كهربا" - المعار من النادي الأهلي المصري إلى الاتحاد الليبي حاليا - إلى لوزيرن السويسري، كما سبق ورحل صالح جمعة إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي، وشقيقه عبد الله جمعة إلى يونيون برلين الألماني، من قبل.ومع احتمال تقاعد نوتنغهام فورست الإنجليزي مع العزب، فإن الدوري الإنجليزي سينضم إليه لاعب مصري جديد، وذلك في ظل التألق اللافت لأحفاد الفراعنة في ملاعب "البريميرليغ".ويتصدر محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا مع فريقه ليفربول، بالتوازي مع حمل سام مرسي شارة قيادة فريق "إيبسويتش تاون".بينما انضم عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرا، قادما من اينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.
https://sarabic.ae/20250130/وزير-الرياضة-السعودي-نتمنى-رؤية-محمد-صلاح-في-الدوري-السعودي-1097323652.html
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رياضة, نادي الأهلي, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول
رياضة, نادي الأهلي, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول

بعد صلاح ومرموش وسام.. لاعب مصري جديد إلى الدوري الإنجليزي

21:51 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح يحز هدفا من ركلة جزاء في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
المصري محمد صلاح يحز هدفا من ركلة جزاء في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Jon Super
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أكد نادي إنبي المصري في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي يبدي رغبته في ضم لاعبه عمر العزب.
وفي بيان على حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد إنبي المصري، مساء اليوم الأحد، موافقة على قضاء لاعبه عمر العزب المولود عام 2007 معايشة مع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي.
وذكر النادي المصري أن عمر العزب بدأ معايشة مع النادي الإنجليزي بشكل رسمي، بداية من اليوم الأحد، مؤكدا أن العزب صاحب الـ 18 عاما لفت أنظار مسؤولي نوتنغهام فورست بعد تألقه في مباريات منتخب مصر للناشئين.
اللاعب المصري العالمي محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
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ويشار إلى أن عمر العزب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وتألق في صفوف فريق الشباب بنادي إنبي وتم تصعيده للفريق الأول ولكنه لم يشارك هذا الموسم.
ويذكر أن نادي إنبي المصري يعتبر أحد الأندية المصرية الرائدة في قطاع الناشئين، حيث ساهم في خروج أكثر من لاعب لأوروبا، وعلى رأسهم أحمد المحمدي الذي انضم إلى سندرلاند، بجانب عمرو زكي الذي رحل من إنبي إلى لوكوموتيف موسكو الروسي.
فيما توجه لاعب إنبي أيضا، محمود عبد المنعم "كهربا" - المعار من النادي الأهلي المصري إلى الاتحاد الليبي حاليا - إلى لوزيرن السويسري، كما سبق ورحل صالح جمعة إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي، وشقيقه عبد الله جمعة إلى يونيون برلين الألماني، من قبل.
ومع احتمال تقاعد نوتنغهام فورست الإنجليزي مع العزب، فإن الدوري الإنجليزي سينضم إليه لاعب مصري جديد، وذلك في ظل التألق اللافت لأحفاد الفراعنة في ملاعب "البريميرليغ".
ويتصدر محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا مع فريقه ليفربول، بالتوازي مع حمل سام مرسي شارة قيادة فريق "إيبسويتش تاون".
بينما انضم عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرا، قادما من اينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMT
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