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https://sarabic.ae/20250216/قفزة-كبيرة-في-صادرات-دولة-عربية-من-الغاز-ودولة-خليجية-ضمن-المستوردين-1097826313.html
قفزة كبيرة في صادرات دولة عربية من الغاز ودولة خليجية ضمن المستوردين
قفزة كبيرة في صادرات دولة عربية من الغاز ودولة خليجية ضمن المستوردين
سبوتنيك عربي
ارتفعت صادرات قطر من الغاز المسال خلال شهر يناير 2025 بمقدار 0.133 مليون طن، على أساس سنوي، لتسجل أعلى معدل شهري لها في أكثر من عامين على الأقل. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت منصة الطاقة، صباح اليوم الأحد، أن صادرات الغاز المسال القطري ارتفعت إلى 7.71 مليون طن خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 7.58 مليون طن في الشهر نفسه من العام 2024.وأكدت أن صادرات قطر من الغاز المسال ارتفعت بمقدار 0.652 مليون طن، مقارنة بمستوى شهر ديسمبر/كانون الأول 20244 (7.06 مليون طن).وأشارت إلى أن الكويت تعد الدولة العربية الوحيدة المستوردة للغاز المسال القطري خلال الشهر الماضي بكمية انخفضت إلى 0.27 مليون طن، مقابل 0.29 مليون طن في الشهر المقابل من 2024.ولفتت منصة الطاقة إلى أن الكويت واصلت حصولها على غالبية صادرات قطر من الغاز المسال، مع استحواذ 5 دول من القارة الآسيوية على نسبة تتجاوز 65% من الإجمالي خلال الشهر الماضي.ويشار إلى أنه في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، كشف تقرير لوحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، عن قفزة جديدة في إنتاج الغاز بالشرق الأوسط، نتيجة زيادة الإنتاج في عدد من الدول على رأسهم دولة عربية.ووفقا للتقرير الجديد، فإن إنتاج الغاز في الشرق الأوسط شهد نموًا ملحوظًا رغم التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، حيث تواصل العديد من دول المنطقة زيادة قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد.وبحسب التقرير الذي نشرته وحدة أبحاث الطاقة، فإنه خلال عام 2024، بلغ حجم إنتاج الغاز في الشرق الأوسط 741 مليار متر مكعب، مقارنة بـ725 مليارًا في العام السابق له، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا في القطاع، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.وتشير التقديرات إلى أن 5 دول فقط، تمثّل 85% من إنتاج الغاز في المنطقة، ستعزز إنتاجها بأكثر من 20 مليار متر مكعب بين عامي 2023 و2025، ما يمثّل زيادة 33% خلال هذه المدة.
https://sarabic.ae/20250115/باحث-اقتصادي-مشروع-خط-الغاز-القطري-يكرس-النفوذ-التركي-في-سوريا-ويمثل-ضرورة-لأوروبا-1096808274.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, السعودية
قطر, أخبار قطر اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, السعودية

قفزة كبيرة في صادرات دولة عربية من الغاز ودولة خليجية ضمن المستوردين

10:53 GMT 16.02.2025
© Photo / SANAحقل غاز سوري
حقل غاز سوري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Photo / SANA
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ارتفعت صادرات قطر من الغاز المسال خلال شهر يناير 2025 بمقدار 0.133 مليون طن، على أساس سنوي، لتسجل أعلى معدل شهري لها في أكثر من عامين على الأقل.
وذكرت منصة الطاقة، صباح اليوم الأحد، أن صادرات الغاز المسال القطري ارتفعت إلى 7.71 مليون طن خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 7.58 مليون طن في الشهر نفسه من العام 2024.
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
باحث اقتصادي: مشروع "خط الغاز القطري" يكرس النفوذ التركي في سوريا ويمثل ضرورة لأوروبا
15 يناير, 12:28 GMT
وأكدت أن صادرات قطر من الغاز المسال ارتفعت بمقدار 0.652 مليون طن، مقارنة بمستوى شهر ديسمبر/كانون الأول 20244 (7.06 مليون طن).
وأشارت إلى أن الكويت تعد الدولة العربية الوحيدة المستوردة للغاز المسال القطري خلال الشهر الماضي بكمية انخفضت إلى 0.27 مليون طن، مقابل 0.29 مليون طن في الشهر المقابل من 2024.
ولفتت منصة الطاقة إلى أن الكويت واصلت حصولها على غالبية صادرات قطر من الغاز المسال، مع استحواذ 5 دول من القارة الآسيوية على نسبة تتجاوز 65% من الإجمالي خلال الشهر الماضي.
ويشار إلى أنه في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، كشف تقرير لوحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، عن قفزة جديدة في إنتاج الغاز بالشرق الأوسط، نتيجة زيادة الإنتاج في عدد من الدول على رأسهم دولة عربية.
ووفقا للتقرير الجديد، فإن إنتاج الغاز في الشرق الأوسط شهد نموًا ملحوظًا رغم التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، حيث تواصل العديد من دول المنطقة زيادة قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وبحسب التقرير الذي نشرته وحدة أبحاث الطاقة، فإنه خلال عام 2024، بلغ حجم إنتاج الغاز في الشرق الأوسط 741 مليار متر مكعب، مقارنة بـ725 مليارًا في العام السابق له، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا في القطاع، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
وتشير التقديرات إلى أن 5 دول فقط، تمثّل 85% من إنتاج الغاز في المنطقة، ستعزز إنتاجها بأكثر من 20 مليار متر مكعب بين عامي 2023 و2025، ما يمثّل زيادة 33% خلال هذه المدة.
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