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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250217/إصابة-أربعة-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1097893628.html
إصابة أربعة مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة أربعة مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 12 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 25 مقذوفا. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T22:35+0000
2025-02-17T22:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. جاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 12 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 25 مقذوفا .بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين .يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 22 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250215/شاهد-لحظة-تدمير-مسيرة-روسية-لروبوت-أوكراني-على-محور-دونيتسك-فيديو-1097807885.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

إصابة أربعة مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك

22:35 GMT 17.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 12 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 25 مقذوفا.
دونيتسك - سبوتنيك. جاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 12 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 25 مقذوفا .
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين .
مسيرة روسية تنقض على جنود نظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شاهد لحظة تدمير مسيرة روسية لروبوت أوكراني على محور دونيتسك... فيديو
15 فبراير, 14:53 GMT
يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 22 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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