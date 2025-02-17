https://sarabic.ae/20250217/إصابة-أربعة-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1097893628.html
إصابة أربعة مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة أربعة مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 12 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 25 مقذوفا. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T22:35+0000
2025-02-17T22:35+0000
2025-02-17T22:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. جاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 12 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 25 مقذوفا .بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين .يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 22 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250215/شاهد-لحظة-تدمير-مسيرة-روسية-لروبوت-أوكراني-على-محور-دونيتسك-فيديو-1097807885.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
إصابة أربعة مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 12 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 25 مقذوفا.
دونيتسك - سبوتنيك. جاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 12 حالة قصف
من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 25 مقذوفا .
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين .
يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 22 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.