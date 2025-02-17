الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرتين وتدمير قوة متحركة ومقتل 9 من "الدعم السريع" في دارفور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250217/الجيش-السوداني-يعلن-إسقاط-مسيرتين-وتدمير-قوة-متحركة-ومقتل-9-من-الدعم-السريع-في-دارفور-1097885464.html
الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرتين وتدمير قوة متحركة ومقتل 9 من "الدعم السريع" في دارفور
الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرتين وتدمير قوة متحركة ومقتل 9 من "الدعم السريع" في دارفور
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، "إسقاط طائرتين مسيرتين وتدمير قوة متحركة وشن غارة أسفرت عن مقتل 9 من قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور". 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T16:31+0000
2025-02-17T16:31+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_5b061e5961f49180d81d068ae7573d09.jpg
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن 10 مدنيين بينهم 6 أطفال قتلوا وأصيب أربعة آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع أحياء بولاية شمال دارفور.وأكد الجيش في البيان، "استقرار الأوضاع وعدم وجود أي تمركز لمليشيا الدعم السريع داخل المدينة"، مضيفا أن "كل إدعاءاتهم بالسيطرة على مواقع حيوية مجرد دعاية زائفة، وأن نشاطهم يقتصر على مدفعية بعيدة المدى وبعض الطائرات المسيرة الانتحارية".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد تصميم القيادة والشعب السوداني على دحر التمرد، مشيرًا إلى أن الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة.وأضاف البرهان خلال كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، ونقلتها وسائل إعلام عربية: "أعجب من الذين ينادون بعودة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك مرة أخرى، وأؤكد أن هؤلاء لن يعودوا للحكم".وأضاف البرهان أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل الحكومة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية، محذرًا من عودة أولئك الذين يقيمون خارج البلاد إلى الحكم. وأكد أن الشعب السوداني لن تقبل بفرض أي حكومة عليه من أي جهة كانت، موجهاً رسالة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بهذا الصدد.وفي وقت سابق، أعلن قائد متحرك كافوري عوض الكريم، أمس الأحد، عن سيطرة القوات المسلحة السودانية والقوات التابعة لها على مقرات جهاز المخابرات العامة في منطقة الخرطوم بحري.وقال موقع "الراكوبة نيوز" إن مقاطع مصورة تظهر سيطرة الجيش على مركز السيطرة والقيادة التابع لقوات الدعم السريع في حي كافوري، والذي كان سابقًا مقرًا لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة.وشهدت التطورات الميدانية تقدماً لقوات الجيش في عدة محاور في العاصمة الخرطوم، وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على أحياء منطقة الحاج يوسف، أكبر المناطق السكنية في الخرطوم، من قوات الدعم السريع.وأكد الجيش السوداني في بيان له أن قواته "تتقدم في محور الحاج يوسف وتطهر منازل المواطنين والأعيان المدنية من مليشيا الدعم السريع".وبث الجيش مقاطع مصورة تظهر جنوده داخل منطقة الحاج يوسف بشرق النيل وهم يعلنون تحرير أحياء المنطقة، وأفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول" بأن قوات الجيش انتشرت في مناطق الشقلة والحاج يوسف وسوق الرواسي، كما أشار الشهود إلى تراجع قوات الدعم السريع إلى مناطق أخرى في شرق النيل قرب جسر المنشية، الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.
https://sarabic.ae/20250214/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يدعو-لتحرك-عاجل-في-السودان-1097782846.html
https://sarabic.ae/20250214/السودان-يبلغ-الاتحاد-الأفريقي-بأن-الجيش-بسط-سيطرته-على-البلاد-1097766641.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_a76c58693f522616c0af1fdae7cd3de1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرتين وتدمير قوة متحركة ومقتل 9 من "الدعم السريع" في دارفور

16:31 GMT 17.02.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، "إسقاط طائرتين مسيرتين وتدمير قوة متحركة وشن غارة أسفرت عن مقتل 9 من قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور".
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن 10 مدنيين بينهم 6 أطفال قتلوا وأصيب أربعة آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع أحياء بولاية شمال دارفور.
وأكد الجيش في البيان، "استقرار الأوضاع وعدم وجود أي تمركز لمليشيا الدعم السريع داخل المدينة"، مضيفا أن "كل إدعاءاتهم بالسيطرة على مواقع حيوية مجرد دعاية زائفة، وأن نشاطهم يقتصر على مدفعية بعيدة المدى وبعض الطائرات المسيرة الانتحارية".
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد تصميم القيادة والشعب السوداني على دحر التمرد، مشيرًا إلى أن الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة.
وأضاف البرهان خلال كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، ونقلتها وسائل إعلام عربية: "أعجب من الذين ينادون بعودة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك مرة أخرى، وأؤكد أن هؤلاء لن يعودوا للحكم".
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
رئيس وزراء إثيوبيا يدعو لتحرك عاجل في السودان
14 فبراير, 14:41 GMT
وأضاف البرهان أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل الحكومة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية، محذرًا من عودة أولئك الذين يقيمون خارج البلاد إلى الحكم. وأكد أن الشعب السوداني لن تقبل بفرض أي حكومة عليه من أي جهة كانت، موجهاً رسالة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بهذا الصدد.
وفي وقت سابق، أعلن قائد متحرك كافوري عوض الكريم، أمس الأحد، عن سيطرة القوات المسلحة السودانية والقوات التابعة لها على مقرات جهاز المخابرات العامة في منطقة الخرطوم بحري.
وقال موقع "الراكوبة نيوز" إن مقاطع مصورة تظهر سيطرة الجيش على مركز السيطرة والقيادة التابع لقوات الدعم السريع في حي كافوري، والذي كان سابقًا مقرًا لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة.
وشهدت التطورات الميدانية تقدماً لقوات الجيش في عدة محاور في العاصمة الخرطوم، وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على أحياء منطقة الحاج يوسف، أكبر المناطق السكنية في الخرطوم، من قوات الدعم السريع.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
السودان يبلغ الاتحاد الأفريقي بأن الجيش "بسط سيطرته" على البلاد
14 فبراير, 07:28 GMT
وأكد الجيش السوداني في بيان له أن قواته "تتقدم في محور الحاج يوسف وتطهر منازل المواطنين والأعيان المدنية من مليشيا الدعم السريع".
وبث الجيش مقاطع مصورة تظهر جنوده داخل منطقة الحاج يوسف بشرق النيل وهم يعلنون تحرير أحياء المنطقة، وأفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول" بأن قوات الجيش انتشرت في مناطق الشقلة والحاج يوسف وسوق الرواسي، كما أشار الشهود إلى تراجع قوات الدعم السريع إلى مناطق أخرى في شرق النيل قرب جسر المنشية، الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала