https://sarabic.ae/20250217/الجيش-السوداني-يعلن-إسقاط-مسيرتين-وتدمير-قوة-متحركة-ومقتل-9-من-الدعم-السريع-في-دارفور-1097885464.html

الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرتين وتدمير قوة متحركة ومقتل 9 من "الدعم السريع" في دارفور

الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرتين وتدمير قوة متحركة ومقتل 9 من "الدعم السريع" في دارفور

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، "إسقاط طائرتين مسيرتين وتدمير قوة متحركة وشن غارة أسفرت عن مقتل 9 من قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور". 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T16:31+0000

2025-02-17T16:31+0000

2025-02-17T16:31+0000

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وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن 10 مدنيين بينهم 6 أطفال قتلوا وأصيب أربعة آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع أحياء بولاية شمال دارفور.وأكد الجيش في البيان، "استقرار الأوضاع وعدم وجود أي تمركز لمليشيا الدعم السريع داخل المدينة"، مضيفا أن "كل إدعاءاتهم بالسيطرة على مواقع حيوية مجرد دعاية زائفة، وأن نشاطهم يقتصر على مدفعية بعيدة المدى وبعض الطائرات المسيرة الانتحارية".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد تصميم القيادة والشعب السوداني على دحر التمرد، مشيرًا إلى أن الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة.وأضاف البرهان خلال كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، ونقلتها وسائل إعلام عربية: "أعجب من الذين ينادون بعودة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك مرة أخرى، وأؤكد أن هؤلاء لن يعودوا للحكم".وأضاف البرهان أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل الحكومة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية، محذرًا من عودة أولئك الذين يقيمون خارج البلاد إلى الحكم. وأكد أن الشعب السوداني لن تقبل بفرض أي حكومة عليه من أي جهة كانت، موجهاً رسالة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بهذا الصدد.وفي وقت سابق، أعلن قائد متحرك كافوري عوض الكريم، أمس الأحد، عن سيطرة القوات المسلحة السودانية والقوات التابعة لها على مقرات جهاز المخابرات العامة في منطقة الخرطوم بحري.وقال موقع "الراكوبة نيوز" إن مقاطع مصورة تظهر سيطرة الجيش على مركز السيطرة والقيادة التابع لقوات الدعم السريع في حي كافوري، والذي كان سابقًا مقرًا لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة.وشهدت التطورات الميدانية تقدماً لقوات الجيش في عدة محاور في العاصمة الخرطوم، وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على أحياء منطقة الحاج يوسف، أكبر المناطق السكنية في الخرطوم، من قوات الدعم السريع.وأكد الجيش السوداني في بيان له أن قواته "تتقدم في محور الحاج يوسف وتطهر منازل المواطنين والأعيان المدنية من مليشيا الدعم السريع".وبث الجيش مقاطع مصورة تظهر جنوده داخل منطقة الحاج يوسف بشرق النيل وهم يعلنون تحرير أحياء المنطقة، وأفاد شهود عيان لوكالة "الأناضول" بأن قوات الجيش انتشرت في مناطق الشقلة والحاج يوسف وسوق الرواسي، كما أشار الشهود إلى تراجع قوات الدعم السريع إلى مناطق أخرى في شرق النيل قرب جسر المنشية، الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي