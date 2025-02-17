https://sarabic.ae/20250217/الحرب-العالمية-الثانية-لماذا-دفعت-مصر-الفاتورة-الأكبر-عربيا-1097850192.html

الحرب العالمية الثانية... لماذا دفعت مصر الفاتورة الأكبر عربيا؟

الحرب العالمية الثانية... لماذا دفعت مصر الفاتورة الأكبر عربيا؟

سبوتنيك عربي

شهدت المنطقة العربية خلال الحرب العالمية الثانية معارك وصراعات طاحنة على أرضها، في حين أنها لم تكن طرفا فيها. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T08:00+0000

2025-02-17T08:00+0000

2025-02-17T08:00+0000

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تأثرت العديد من الدول العربية بشكل كبير من الناحية الاقتصادية، وكان في مقدمتها مصر، التي استغلت مواردها في الحرب العالمية الثانية.يؤكد خبراء أن التداعيات الاقتصادية كانت كارثية على المنطقة العربية، في حين أنها ستكون أكثر كارثية حال اندلاع حرب جديدة.يقول الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، إن "الحرب العالمية الثانية كانت لها تأثيرات اقتصادية كبيرة على الدول العربية، وأهمها ضرب سلاسل التوريد وتعطل التجارة العربية، بشكل كبير وارتفاع الأسعار في المنطقة".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاقتصاد العربي تقلص بتقلّص التجارة العالمية بسبب تدمير البنية التحتية في أوروبا، والتي كانت شريكا تجاريا رئيسيا للمنطقة، كما انخفضت صادرات المواد الخام مثل القطن والبترول بسبب تراجع الطلب نتيجة ضرب المصانع، كما ارتفعت الأسعار نتيجة نقص الإمدادات".وتابع: "هذا التقلص في الاقتصاد ونقص السلع وارتفاع تكاليف النقل، ارتفعت معه معدلات التضخم وانخفضت أسعار العملات المحلية بسبب زيادة طباعة النقود دون غطاء ذهبي كاف".وأشار إلى أن "الازدهار لبعض القطاعات الحيوية وبشكل مؤقت مثل البترول شهدت ازدهارا نسبيا، إذ اعتمدت الجيوش المتحاربة على النفط العربي، خصوصا في السعودية والعراق كما توسعت بعض الموانئ العربية مثل ميناء بورسعيد في مصر وميناء بيروت نتيجة للحركة العسكرية".مصر الأكثر تضرراوأشار الخبير الاقتصادي اللبناني، عماد عكوش، إلى أن "أكثر الدول العربية تأثرا بالحرب العالمية الثانية كانت مصر، إذ كانت مسرحا رئيسيا للعمليات العسكرية، خاصة معركة العلمين بين الحلفاء ودول المحور وبسبب استخدام بريطانيا موارد البلاد لصالح المجهود الحربي، مما أدى إلى أزمة معيشية خانقة، وكذلك العراق الذي شهد اضطرابات سياسية نتيجة الانقلاب العسكري في 1941 الذي حاول الانضمام إلى دول المحور، مما دفع بريطانيا إلى احتلال العراق مجددا"."كما تأثرت سوريا ولبنان بسبب الاحتلال الفرنسي وتداعيات الصراع بين حكومة فيشي الموالية للمحور، وقوات فرنسا الحرة المدعومة من بريطانيا، كما كانت دول شمال أفريقيا ساحة قتال بين الحلفاء والمحور، مما أدى إلى دمار واسع للبنية التحتية والزراعة"، وفقا لعكوش.وتابع: "تداعيات الأزمة حاليا في ظل التقدم التكنولوجي والاعتماد على الاقتصاد الرقمي قد يؤدي إلى انهيار الأسواق المالية وتعطل المعاملات الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت ومنها محدودية الموارد الطبيعية، فالنفط والغاز لا يزالان أساسيين، وأي نزاع عالمي قد يؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وتعطيل الإمدادات، مما يهدد اقتصادات الدول المستوردة للطاقة مثل أوروبا وبعض الدول العربية".فيما يقول الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن "الحرب العالمية الثانية التي استمرت من 1939 إلى 1945 كان لها تأثير كبير على الدول العربية، رغم أن معظمها لم يكن طرفا مباشرا في القتال".مسرح الصراعاتوأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "بسبب موقع الدول العربية المهم ومواردها الطبيعية، أصبحت المنطقة العربية مسرحا للصراعات والتدخلات الأجنبية، مما أثّر على اقتصادها بشكل واضح".ولفت إلى أنه "بعد انتهاء الحرب، دخلت الدول العربية في مرحلة جديدة من التغيرات السياسية والاقتصادية، خاصة مع صعود حركات الاستقلال، إذ حاولت بعض الدول بناء اقتصادات قوية بعيدا عن السيطرة الأجنبية، بينما بقيت أخرى تعتمد على الدول الكبرى، مما أبطأ عملية النمو الاقتصادي".تراجع نفوذ فرنسا وبريطانياوأشار هاني أبو الفتوح إلى أن "بريطانيا وفرنسا فقدتا الكثير من نفوذهما الاقتصادي بعد الحرب، مما أثّر على الدول العربية التي كانت تحت سيطرتهما، حيث واجهت تحديات كبيرة في إعادة بناء اقتصاداتها التي تضررت خلال الحرب".وأردف أبو الفتوح: "كما واجهت سوريا ولبنان وفلسطين صعوبات بسبب الاحتلال الفرنسي، وتفاقمت الأوضاع في فلسطين بسبب الأحداث التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل. أما دول المغرب العربي، فقد استنزفت فرنسا مواردها لدعم الحرب، مما جعلها تعاني اقتصاديًا لسنوات طويلة بعد انتهائها".تصاعد التوتراتولفت الخبير الاقتصادي المصري إلى أنه "مع تصاعد التوترات العالمية، يطرح البعض تساؤلا حول ما سيحدث وما قد يترتب على حرب عالمية ثالثة"، موضحا أن "أي حرب كبرى قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية أكبر مما حدث في الماضي".وأشار إلى أن "التجارة بين الدول تعتمد على سلاسل إمداد معقدة، وأي اضطراب فيها قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص السلع بشكل غير مسبوق".وتابع: "الدول العربية المنتجة للنفط قد تتأثر بشدة إذا تراجعت الأسواق العالمية أو زادت حدة الصراعات، كما أن الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة المالية الرقمية قد يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للمخاطر في حال حدوث هجمات إلكترونية أو عقوبات اقتصادية واسعة".وختم هاني أبو الفتوح بقوله إنه "في الماضي، كان الاقتصاد العربي يتأثر بشكل غير مباشر، لكن اليوم، مع الانفتاح الكبير على الأسواق العالمية، فإن أي أزمة عالمية قد تكون لها عواقب كارثية على الدول العربية، سواء من حيث ارتفاع الأسعار، أو تراجع الاستثمارات، أو تزايد الضغوط الاقتصادية على الشعوب".ومع بدء الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) وُضعت جميع موارد مصر تحت تصرف بريطانيا وحلفائها، وقدمت مصر للمجهود الحربي البريطاني كل ما لديها من أغذية ومحاصيل وموارد الطاقة والبترول والمواد الخام والعمالة، كما وضعت تحت تصرف بريطانيا مرافق مصر بالكامل، وقد أدى ذلك إلى تغيرات عميقة الأثر في مجمل أوضاع الاقتصاد المصري.

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