https://sarabic.ae/20250217/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-90-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1097846341.html

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 90 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 90 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 90 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T04:38+0000

2025-02-17T04:38+0000

2025-02-17T04:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وتابع البيان: "وتم تدمير 7 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن فينيامين كوندراتييف، حاكم إقليم كراسنودار، أن امرأة أصيبت بجروح في هجوم موسع عبر طائرات مسيرة في قرية إلسكي بمنطقة سيفرسكي في الإقليم، ما أدى إلى تضرر 12 منزلاً.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

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