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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250217/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-90-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1097846341.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 90 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 90 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 90 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T04:38+0000
2025-02-17T04:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وتابع البيان: "وتم تدمير 7 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن فينيامين كوندراتييف، حاكم إقليم كراسنودار، أن امرأة أصيبت بجروح في هجوم موسع عبر طائرات مسيرة في قرية إلسكي بمنطقة سيفرسكي في الإقليم، ما أدى إلى تضرر 12 منزلاً.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250216/زيلينسكي-يكشف-عن-خسائر-القوات-المسلحة-الأوكرانية--1097841841.html
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 90 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:38 GMT 17.02.2025
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 90 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 90 طائرة مسيرة أوكرانية، 38 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و24 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و15 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم".

وتابع البيان: "وتم تدمير 7 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وبحسب البيان، فإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت صاروخا موجها من طراز "نبتون-إم دي" فوق مياه بحر آزوف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن فينيامين كوندراتييف، حاكم إقليم كراسنودار، أن امرأة أصيبت بجروح في هجوم موسع عبر طائرات مسيرة في قرية إلسكي بمنطقة سيفرسكي في الإقليم، ما أدى إلى تضرر 12 منزلاً.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يكشف عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
أمس, 18:28 GMT
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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