https://sarabic.ae/20250217/الصين-تنتقد-الخارجية-الأمريكية-بسبب-تصرف-عبر-موقعها-الإلكتروني-وتطالبها-بتصحيحه-1097874116.html

الصين تنتقد الخارجية الأمريكية بسبب تصرف عبر موقعها الإلكتروني وتطالبها بتصحيحه

الصين تنتقد الخارجية الأمريكية بسبب تصرف عبر موقعها الإلكتروني وتطالبها بتصحيحه

سبوتنيك عربي

انتقدت الصين بشدة، اليوم الاثنين، تصرف اتخذته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T13:33+0000

2025-02-17T13:33+0000

2025-02-17T13:33+0000

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

أخبار تايوان

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg

وحذف موقع "الخارجية الأمريكية" عبارة "دعم استقلال تايوان"، من موقعها على الإنترنت.وردا على ذلك، أكدت المتحدثة باسم البر الرئيسي الصيني، تشو فنغ ليان، في بيان لها، أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأن قضية تايوان هي شأن داخلي صيني بحت، ولا تسمح بأي تدخل خارجي"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وأضافت أن "أمريكا انتهكت بإجرائها بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة"، والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وهو ما يمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين".واعتبرت إجراء وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، بأنه "يرسل إشارة خاطئة شديدة إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى "استقلال تايوان"، وهو ما لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".وحثت تشو في بيانها أمريكا على الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين وأمريكا، وتصحيح أخطائها، والتعامل مع قضية تايوان بحذر شديد، والتوقف عن إرسال أي إشارات تتسامح مع القوى الانفصالية أو تدعمها.يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها "دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال".وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

https://sarabic.ae/20250212/أمريكا-تعلن-عبور-أول-سفينتين-من-مضيق-تايوان-منذ-تنصيب-ترامب-والجيش-الصيني-يعلق-1097697196.html

الصين

أخبار تايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية