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خامنئي: إيران تتمتع بقدرة عالية لمواجهة التهديدات العسكرية
خامنئي: إيران تتمتع بقدرة عالية لمواجهة التهديدات العسكرية
سبوتنيك عربي
أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، أن مستوى القدرة الإيرانية في مواجهة التهديدات العسكرية "عالٍ جدًا"، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني يشعر بالأمن في... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T13:19+0000
2025-02-17T13:19+0000
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ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن الخامنئي قوله خلال استقباله اليوم الاثنين آلافًا من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية في حسينية الإمام الخميني، بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي تبريز.وأشار الخامنئي إلى أن "المسيرات الجماهيرية التي شهدتها إيران أخيرا، خاصة مسيرة العاشر من فبراير/ شباط، أثبتت فشل تهديدات العدو في التأثير على الإرادة الشعبية". وقال: "أي بلد في العالم يشهد مثل هذا الحضور الشعبي الهائل بعد أكثر من أربعة عقود من انتصار ثورته؟ الجماهير هي التي تحيي هذه المناسبة بقوة، رغم كل التحديات".وأكد قائد الثورة الإيرانية أن التهديدات الناعمة التي تستهدف تغيير الرأي العام وإثارة الشكوك والانقسامات بين أبناء الشعب لم تنجح حتى الآن، مضيفا: "محاولات العدو لإضعاف العزيمة الثورية لم تؤثر على إرادة الشعب الإيراني، وخاصة شبابه. الشعب لديه مشكلات وتطلعات مشروعة، لكنه لم يتخلَّ عن مبادئه ولم يتراجع عن الدفاع عن ثورته."وحث خامنئي أصحاب الأجهزة الإعلامية والفنانين والعلماء والمسؤولين في الأجهزة الرسمية للإعلام والتعليم والفن، وكذلك الشباب الناشطين في الفضاء الإلكتروني، على "تركيز جهودهم لمواجهة التهديدات الناعمة من العدو".وأكد خامنئي أن الثورة الإسلامية تمكنت من الحفاظ على هويتها المستقلة، مشيرًا إلى أنها تمثل نقطة أمل عظيمة للأمم في المنطقة وحتى خارجها، لافتا إلى أن "سبب غضب القوى الاستكبارية والاستعمارية في العالم من الجمهورية الإسلامية هو صمود ومقاومة الشعب الإيراني في مواجهة هذه القوى".وأكد قائد الثورة الإيرانية أن بلاده لا تواجه أي قلق أو مشكلة فيما يتعلق بالدفاع العسكري أو التهديدات العسكرية، مشددًا على أن قوة إيران في مواجهة هذه التهديدات "في مستوى عالٍ جدًا".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد اتهم إيران بأنها "المصدر الرئيسي الوحيد لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط"، مؤكدا ضرورة معالجة هذا الأمر وعدم السماح لها بأن تمتلك سلاحا نوويا.وقال روبيو، في تصرحات له من إسرائيل، إن الرئيس دونالد ترامب أكد حرصه على الوصول إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي عبر التفاوض، محذرا من أنه إذا حازت على سلاح نووي، فستكون بالتالي محصنة من الضغط، وهذا الأمر لن تسمح أمريكا بحدوثه.وبشأن التقارير عن ضربة إسرائيلية محتملة ضد أهداف نووية إيرانية، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه "يتعين على إسرائيل العمل للدفاع عن أمنها"، مؤكدا أن بلاده "ليس لدى بلاده أي تواصل مع إيران ولا توجد منها إشارات على الاهتمام بمحادثات حول برنامجها النووي".
https://sarabic.ae/20250217/على-مستوى-عال-إيران-تعلن-عزمها-المشاركة-في-مراسم-تشييع-حسن-نصر-الله-1097861416.html
https://sarabic.ae/20250215/6-قنابل-نووية-تصريحات-مفاجئة-بشأن-قدرات-إيران-المدمرة-1097796504.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

خامنئي: إيران تتمتع بقدرة عالية لمواجهة التهديدات العسكرية

13:19 GMT 17.02.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، أن مستوى القدرة الإيرانية في مواجهة التهديدات العسكرية "عالٍ جدًا"، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني يشعر بالأمن في هذا الجانب.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن الخامنئي قوله خلال استقباله اليوم الاثنين آلافًا من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية في حسينية الإمام الخميني، بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي تبريز.
وأشار الخامنئي إلى أن "المسيرات الجماهيرية التي شهدتها إيران أخيرا، خاصة مسيرة العاشر من فبراير/ شباط، أثبتت فشل تهديدات العدو في التأثير على الإرادة الشعبية". وقال: "أي بلد في العالم يشهد مثل هذا الحضور الشعبي الهائل بعد أكثر من أربعة عقود من انتصار ثورته؟ الجماهير هي التي تحيي هذه المناسبة بقوة، رغم كل التحديات".
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
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10:49 GMT
وأكد قائد الثورة الإيرانية أن التهديدات الناعمة التي تستهدف تغيير الرأي العام وإثارة الشكوك والانقسامات بين أبناء الشعب لم تنجح حتى الآن، مضيفا: "محاولات العدو لإضعاف العزيمة الثورية لم تؤثر على إرادة الشعب الإيراني، وخاصة شبابه. الشعب لديه مشكلات وتطلعات مشروعة، لكنه لم يتخلَّ عن مبادئه ولم يتراجع عن الدفاع عن ثورته."
وحث خامنئي أصحاب الأجهزة الإعلامية والفنانين والعلماء والمسؤولين في الأجهزة الرسمية للإعلام والتعليم والفن، وكذلك الشباب الناشطين في الفضاء الإلكتروني، على "تركيز جهودهم لمواجهة التهديدات الناعمة من العدو".
وأكد خامنئي أن الثورة الإسلامية تمكنت من الحفاظ على هويتها المستقلة، مشيرًا إلى أنها تمثل نقطة أمل عظيمة للأمم في المنطقة وحتى خارجها، لافتا إلى أن "سبب غضب القوى الاستكبارية والاستعمارية في العالم من الجمهورية الإسلامية هو صمود ومقاومة الشعب الإيراني في مواجهة هذه القوى".
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15 فبراير, 08:21 GMT
وأكد قائد الثورة الإيرانية أن بلاده لا تواجه أي قلق أو مشكلة فيما يتعلق بالدفاع العسكري أو التهديدات العسكرية، مشددًا على أن قوة إيران في مواجهة هذه التهديدات "في مستوى عالٍ جدًا".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد اتهم إيران بأنها "المصدر الرئيسي الوحيد لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط"، مؤكدا ضرورة معالجة هذا الأمر وعدم السماح لها بأن تمتلك سلاحا نوويا.
وقال روبيو، في تصرحات له من إسرائيل، إن الرئيس دونالد ترامب أكد حرصه على الوصول إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي عبر التفاوض، محذرا من أنه إذا حازت على سلاح نووي، فستكون بالتالي محصنة من الضغط، وهذا الأمر لن تسمح أمريكا بحدوثه.
وبشأن التقارير عن ضربة إسرائيلية محتملة ضد أهداف نووية إيرانية، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه "يتعين على إسرائيل العمل للدفاع عن أمنها"، مؤكدا أن بلاده "ليس لدى بلاده أي تواصل مع إيران ولا توجد منها إشارات على الاهتمام بمحادثات حول برنامجها النووي".
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