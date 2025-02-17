https://sarabic.ae/20250217/على-مستوى-عال-إيران-تعلن-عزمها-المشاركة-في-مراسم-تشييع-حسن-نصر-الله-1097861416.html

"على مستوى عال".. إيران تعلن عزمها المشاركة في مراسم تشييع حسن نصر الله

"على مستوى عال".. إيران تعلن عزمها المشاركة في مراسم تشييع حسن نصر الله

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، عن عزمها المشاركة في جنازة الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن "إيران سترسل مسؤولين رفيعي المستوى إلى لبنان، للمشاركة في جنازة نصر الله".وأضاف أن "إيران ستشارك في جنازة حسن نصر الله، على مستوى عال"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.من ناحية أخرى، وحول سؤاله عن إلغاء الرحلات الجوية المباشرة من إيران إلى لبنان، قال بقائي، في المؤتمر الصحفي، إن "طهران عبّرت عن وجهة نظرها، إذ أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره اللبناني (يوسف رجي)، محادثة جيدة في هذا الصدد".وتابع بقائي: "المفاوضات مع لبنان جارية، حتى نصل إلى حل عقلاني".ويوم أمس الأحد، أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، تعليق الرحلات إلى لبنان، حتى 18 فبراير/ شباط الجاري.وقال رئيس المنظمة إن "السلطات اللبنانية طلبت من طهران تعليق الرحلات إلى مطار بيروت حتى 18 فبراير( الجاري)، نظرا للظروف الأمنية الخاصة وإلغاء جميع الرحلات الدولية"، مضيفًا أنه "لن يتم نقل المسافرين الإيرانيين خلال هذه الفترة".واندلعت، يوم الخميس الماضي، احتجاجات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، رفضا لقرار منع طائرة إيرانية كانت تقل ركابا لبنانيين عائدين إلى لبنان من الهبوط في المطار.يذكر أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم تكليف الجيش اللبناني بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات وعمليات التفتيش داخل المطار، تجنباً لأي سبب قد تتذرع به إسرائيل لتعطيل حركة الطيران.

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