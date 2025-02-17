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https://sarabic.ae/20250217/صدمة-في-الأوساط-الفنية-العثور-على-ممثلة-ميتة-في-منزلها-1097847992.html
صدمة في الأوساط الفنية... العثور على ممثلة ميتة في منزلها
صدمة في الأوساط الفنية... العثور على ممثلة ميتة في منزلها
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، أمس الأحد، العثور على الممثلة الكورية الجنوبية كيم سيه رون، المعروفة بأدوارها في فيلمي "الرجل من لا مكان" و"الجيران"، متوفاة داخل... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T07:07+0000
2025-02-17T07:07+0000
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وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إنه تم اكتشاف جثمان الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا في منزلها بحي سيونغدونغ في سيئول عند الساعة 4:55 مساءً، وذلك بواسطة أحد أصدقائها، الذي كان من المفترض أن يلتقي بها، حيث قام على الفور بإبلاغ السلطات.وأوضح مسؤول أمني، انه لم يتم العثور على أي أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الوفاة.وكانت كيم سيه رون، قد تعرضت للمساءلة القانونية عام 2022، عندما قادت سيارتها تحت تأثير الكحول، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز ومحول كهربائي، وأسفر ذلك عن فرض غرامة مالية عليها بقيمة 20 مليون وون (13,850 دولارًا).يذكر أنه في أبريل/ نيسان من العام الماضي، حاولت الفنانة الكورية الجنوبية، العودة إلى الساحة الفنية، لكنها انسحبت لاحقًا بسبب مشاكل صحية.
https://sarabic.ae/20241228/دولة-آسيوية-تتصدر-قائمة-الدول-الأكثر-نفوذا-من-الناحية-الفنية---1096284925.html
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صدمة في الأوساط الفنية... العثور على ممثلة ميتة في منزلها

07:07 GMT 17.02.2025
© Photo / Unsplash/ Super Strahoسيارة إسعاف
سيارة إسعاف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Photo / Unsplash/ Super Straho
تابعنا عبر
أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، أمس الأحد، العثور على الممثلة الكورية الجنوبية كيم سيه رون، المعروفة بأدوارها في فيلمي "الرجل من لا مكان" و"الجيران"، متوفاة داخل منزلها.
وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إنه تم اكتشاف جثمان الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا في منزلها بحي سيونغدونغ في سيئول عند الساعة 4:55 مساءً، وذلك بواسطة أحد أصدقائها، الذي كان من المفترض أن يلتقي بها، حيث قام على الفور بإبلاغ السلطات.
وأوضح مسؤول أمني، انه لم يتم العثور على أي أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الوفاة.
كاميرا سينما - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
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دولة آسيوية تتصدر قائمة الدول الأكثر نفوذا من الناحية الفنية
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وكانت كيم سيه رون، قد تعرضت للمساءلة القانونية عام 2022، عندما قادت سيارتها تحت تأثير الكحول، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز ومحول كهربائي، وأسفر ذلك عن فرض غرامة مالية عليها بقيمة 20 مليون وون (13,850 دولارًا).
يذكر أنه في أبريل/ نيسان من العام الماضي، حاولت الفنانة الكورية الجنوبية، العودة إلى الساحة الفنية، لكنها انسحبت لاحقًا بسبب مشاكل صحية.
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