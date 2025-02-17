https://sarabic.ae/20250217/صدمة-في-الأوساط-الفنية-العثور-على-ممثلة-ميتة-في-منزلها-1097847992.html
صدمة في الأوساط الفنية... العثور على ممثلة ميتة في منزلها
صدمة في الأوساط الفنية... العثور على ممثلة ميتة في منزلها
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، أمس الأحد، العثور على الممثلة الكورية الجنوبية كيم سيه رون، المعروفة بأدوارها في فيلمي "الرجل من لا مكان" و"الجيران"، متوفاة داخل... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T07:07+0000
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وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إنه تم اكتشاف جثمان الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا في منزلها بحي سيونغدونغ في سيئول عند الساعة 4:55 مساءً، وذلك بواسطة أحد أصدقائها، الذي كان من المفترض أن يلتقي بها، حيث قام على الفور بإبلاغ السلطات.وأوضح مسؤول أمني، انه لم يتم العثور على أي أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الوفاة.وكانت كيم سيه رون، قد تعرضت للمساءلة القانونية عام 2022، عندما قادت سيارتها تحت تأثير الكحول، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز ومحول كهربائي، وأسفر ذلك عن فرض غرامة مالية عليها بقيمة 20 مليون وون (13,850 دولارًا).يذكر أنه في أبريل/ نيسان من العام الماضي، حاولت الفنانة الكورية الجنوبية، العودة إلى الساحة الفنية، لكنها انسحبت لاحقًا بسبب مشاكل صحية.
https://sarabic.ae/20241228/دولة-آسيوية-تتصدر-قائمة-الدول-الأكثر-نفوذا-من-الناحية-الفنية---1096284925.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, منوعات, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, منوعات, الأخبار
صدمة في الأوساط الفنية... العثور على ممثلة ميتة في منزلها
أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، أمس الأحد، العثور على الممثلة الكورية الجنوبية كيم سيه رون، المعروفة بأدوارها في فيلمي "الرجل من لا مكان" و"الجيران"، متوفاة داخل منزلها.
وقالت وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية، إنه تم اكتشاف جثمان الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا في منزلها بحي سيونغدونغ في سيئول عند الساعة 4:55 مساءً، وذلك بواسطة أحد أصدقائها، الذي كان من المفترض أن يلتقي بها، حيث قام على الفور بإبلاغ السلطات.
وأوضح مسؤول أمني، انه لم يتم العثور على أي أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الوفاة.
28 ديسمبر 2024, 15:10 GMT
وكانت كيم سيه رون، قد تعرضت للمساءلة القانونية عام 2022، عندما قادت سيارتها تحت تأثير الكحول، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز ومحول كهربائي، وأسفر ذلك عن فرض غرامة مالية عليها بقيمة 20 مليون وون (13,850 دولارًا).
يذكر أنه في أبريل/ نيسان من العام الماضي، حاولت الفنانة الكورية الجنوبية، العودة إلى الساحة الفنية، لكنها انسحبت لاحقًا بسبب مشاكل صحية.