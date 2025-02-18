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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض
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https://sarabic.ae/20250218/إعلام-من-المحتمل-الإفراج-عن-الأسرى-الإسرائيليين-الـ6-المتبقين-من-المرحلة-الأولى-في-22-فبراير-الجاري-1097921421.html
إعلام: من المحتمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الـ6 المتبقين من المرحلة الأولى في 22 فبراير الجاري
إعلام: من المحتمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الـ6 المتبقين من المرحلة الأولى في 22 فبراير الجاري
سبوتنيك عربي
أشارت تقارير إعلامية إلى قول مسؤول إسرائيلي إن هناك اتصالات بشأن الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين لدى "حماس"، يمثلون آخر الأسرى المقرر الإفراج عنهم في المرحلة... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T13:05+0000
2025-02-18T13:05+0000
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ونقل موقع "آي 24 نيوز" عن المسؤول الإسرائيلي، قوله، اليوم الثلاثاء، إنه من المحتمل أن يتم الإفراج عن الأسرى الـ 6 الأحياء، السبت المقبل.ولفت الموقع إلى أن "حماس" تسعى لتوسيع صفقة التبادل لتشمل الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في "صفقة شاليط" وأعادت إسرائيل اعتقالهم مرة أخرى.وأمس الاثنين، ذكرت وسائل إعلام صينية أن إسرائيل وافقت على إدخال مئات المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أسرى وتسليم جثامين محتجزة لدى "حماس".وذكرت وكالة "شينخوا" أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقت على تسليم 5 جثامين لإسرائيليين، إضافة إلى 6 أسرى أحياء.وبحسب الوكالة، فإن وفدا إسرائيليا زار القاهرة وأجرى مباحثات مع الجانب المصري حول تبادل الأسرى مع "حماس" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين.ولفتت إلى أنه تم تحديد يوم الخميس لتسليم إسرائيل جثامين 5 أسرى مقابل الإفراج عن نصف الأسيرات الفلسطينيات والقصّر دون سن 18 عاما.كما أشارت الوكالة إلى أن الطرفين اتفقا على تسليم 6 أسرى إسرائيليين أحياء بدلا من الـ3 الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل، وفي مقابل ذلك تفرج إسرائيل عن دفعة أسرى فلسطينيين، مشيرة إلى أنه يجري النقاش حول أسماء الأسرى من الطرفين.وتوصل إسرائيل وحماس لاتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ليوقف الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرا، وراح ضحيتها أكثر من 48 ألف قتيل فلسطيني.ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، تستمر المرحلة الأولى 6 أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة، مقابل 1900 أسير فلسطيني، ورغم الصعوبات التي يواجهه الاتفاق إلا أن هناك جهود إقليمية ودولية كبيرة للحفاظ على مكتسباته وتنفيذ المراحل المقبلة.
https://sarabic.ae/20250217/حماس-تنفي-عبر-سبوتنيك-الحديث-عن-إرسال-رسالة-تبدي-فيها-استعدادها-لتسليم-غزة-للسلطة-الفلسطينية-1097863006.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, حركة حماس
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, حركة حماس

إعلام: من المحتمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الـ6 المتبقين من المرحلة الأولى في 22 فبراير الجاري

13:05 GMT 18.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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أشارت تقارير إعلامية إلى قول مسؤول إسرائيلي إن هناك اتصالات بشأن الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين لدى "حماس"، يمثلون آخر الأسرى المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
ونقل موقع "آي 24 نيوز" عن المسؤول الإسرائيلي، قوله، اليوم الثلاثاء، إنه من المحتمل أن يتم الإفراج عن الأسرى الـ 6 الأحياء، السبت المقبل.
ولفت الموقع إلى أن "حماس" تسعى لتوسيع صفقة التبادل لتشمل الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في "صفقة شاليط" وأعادت إسرائيل اعتقالهم مرة أخرى.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
"حماس" تنفي عبر "سبوتنيك" الحديث عن إرسال رسالة تبدي فيها استعدادها تسليم غزة للسلطة الفلسطينية
أمس, 11:17 GMT
وأمس الاثنين، ذكرت وسائل إعلام صينية أن إسرائيل وافقت على إدخال مئات المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أسرى وتسليم جثامين محتجزة لدى "حماس".
وذكرت وكالة "شينخوا" أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقت على تسليم 5 جثامين لإسرائيليين، إضافة إلى 6 أسرى أحياء.
وبحسب الوكالة، فإن وفدا إسرائيليا زار القاهرة وأجرى مباحثات مع الجانب المصري حول تبادل الأسرى مع "حماس" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
إعلام مصري: بدء دخول معدات إعمار إلى قطاع غزة... فيديو
09:21 GMT
ولفتت إلى أنه تم تحديد يوم الخميس لتسليم إسرائيل جثامين 5 أسرى مقابل الإفراج عن نصف الأسيرات الفلسطينيات والقصّر دون سن 18 عاما.
كما أشارت الوكالة إلى أن الطرفين اتفقا على تسليم 6 أسرى إسرائيليين أحياء بدلا من الـ3 الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل، وفي مقابل ذلك تفرج إسرائيل عن دفعة أسرى فلسطينيين، مشيرة إلى أنه يجري النقاش حول أسماء الأسرى من الطرفين.
وتوصل إسرائيل وحماس لاتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ليوقف الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرا، وراح ضحيتها أكثر من 48 ألف قتيل فلسطيني.
ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، تستمر المرحلة الأولى 6 أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة، مقابل 1900 أسير فلسطيني، ورغم الصعوبات التي يواجهه الاتفاق إلا أن هناك جهود إقليمية ودولية كبيرة للحفاظ على مكتسباته وتنفيذ المراحل المقبلة.
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