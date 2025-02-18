https://sarabic.ae/20250218/إيران-تؤكد-أن-تعليق-الرحلات-الجوية-بينها-وبين-لبنان-أمر-فني-وليس-سياسيا-1097903945.html

إيران تؤكد أن تعليق الرحلات الجوية بينها وبين لبنان "أمر فني وليس سياسيا"

إيران تؤكد أن تعليق الرحلات الجوية بينها وبين لبنان "أمر فني وليس سياسيا"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "الضغوط القصوى والقرارات لم تجدي نفعا أبدا"، مضيفا أن "تعليق الرحلات (الجوية) بين إيران ولبنان، ليس أمرا سياسيا". 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T09:02+0000

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وقال عراقجي، للصحفيين إنه أجرى محادثات إيجابية وجيدة للغاية مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الذي أكد أن القرار في هذا الصدد "فني وقانوني".وأضاف عراقجي: "تم الاتفاق على أن يعقد البلدان محادثات سياسية ثنائية لحل هذه المشكلة"، متابعًا: "الدبلوماسية ستقوم بعملها في هذا الصدد، وسندخل في مفاوضات مع الحكومة اللبنانية في هذا الشأن، ونأمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية".وقامت السلطات الإيرانية، الجمعة الماضية، برفض استقبال طائرتين لبنانيتين في مطار العاصمة الإيرانية.وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن "المديرية العامة للطيران المدني اللبناني، كانت تعتزم إرسال طائرتين لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران".تأتي تلك التطورات بعدما أبلغت السلطات اللبنانية شركة "ماهان" الإيرانية، بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين لها من طهران.واندلعت، الخميس الماضي، احتجاجات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، رفضا لقرار منع طائرة إيرانية، كانت تقل ركابا لبنانيين عائدين إلى لبنان، من الهبوط في المطار.وتتهم إسرائيل إيران بالتخطيط لنقل ملايين الدولارات لـ"حزب الله" عبر رحلات شركة "ماهان" إلى لبنان.يذكر أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم تكليف الجيش اللبناني بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات وعمليات التفتيش داخل مطار بيروت، تجنباً لأي سبب قد تتذرع به إسرائيل لتعطيل حركة الطيران.

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