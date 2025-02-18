https://sarabic.ae/20250218/الجزائر-زيارة-وزيرة-فرنسية-لإقليم-الصحراء-أمر-خطير-للغاية-1097932964.html
الجزائر: زيارة وزيرة فرنسية لإقليم الصحراء "أمر خطير للغاية"
الجزائر: زيارة وزيرة فرنسية لإقليم الصحراء "أمر خطير للغاية"
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، زيارة وزير الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، إلى إقليم الصحراء المتنازع عليه، واصفة الزيارة بأنها "أمر خطير". 18.02.2025, سبوتنيك عربي
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وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الجزائرية، إن "الزيارة التي قام بها عضو من أعضاء الحكومة الفرنسية (لم تسمه) إلى الصحراء الغربية أمر خطير للغاية".واعتبرت أنها "تستدعي الشجب والإدانة على أكثر من صعيد، كونها تنم عن استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي"، في إشارة إلى فرنسا.وتابعت: "هذه الزيارة تدفع نحو ترسيخ الأمر الواقع المغربي في الصحراء الغربية وهي أرض لم يحظ شعبها بعد بممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره".ورأت الوزارة أن "الحكومة الفرنسية تستبعد نفسها وتنأى بها بصورة واضحة وفاضحة عن جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التعجيل بتسوية نزاع الصحراء الغربية على أساس الاحترام الصارم والصادق للشرعية الدولية".وأمس الاثنين، زارت وزيرة الثقافة الفرنسية الفرنسية، مدينة العيون في إقليم الصحراء، واصفة الزيارة بأنها "تاريخية"، مشيرة إلى أنها تأتي تأكيدًا على موقف فرنسا الرسمي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء.وقالت داتي لوسائل إعلام فرنسية: "هذه الزيارة تؤكد أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان ضمن السيادة المغربية، كما سبق أن أكد الرئيس إيمانويل ماكرون". وأضافت أن باريس ستكثف جهودها داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم المقترح المغربي لحل النزاع.ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.وفي يوليو/ تموز 2024، أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضب الجزائر، بتوجييه رسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، أبدى فيها دعمه لمقترح الحكم الذاتي في إقليم الصحراء.
https://sarabic.ae/20241231/الرئيس-الجزائري-يشن-هجوما-حادا-على-فرنسا-ويتهمها-بصياغة-خطة-الحكم-الذاتي-في-الصحراء-الغربية-فيديو-1096352676.html
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أخبار فرنسا , الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم, العالم
أخبار فرنسا , الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم, العالم
الجزائر: زيارة وزيرة فرنسية لإقليم الصحراء "أمر خطير للغاية"
أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، زيارة وزير الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، إلى إقليم الصحراء المتنازع عليه، واصفة الزيارة بأنها "أمر خطير".
وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الجزائرية، إن "الزيارة التي قام بها عضو من أعضاء الحكومة الفرنسية (لم تسمه) إلى الصحراء الغربية أمر خطير للغاية".
واعتبرت أنها "تستدعي الشجب والإدانة على أكثر من صعيد، كونها تنم عن استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي"، في إشارة إلى فرنسا.
وتابعت: "هذه الزيارة تدفع نحو ترسيخ الأمر الواقع المغربي في الصحراء الغربية وهي أرض لم يحظ شعبها بعد بممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره".
ورأت الوزارة أن "الحكومة الفرنسية تستبعد نفسها وتنأى بها بصورة واضحة وفاضحة عن جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التعجيل بتسوية نزاع الصحراء الغربية على أساس الاحترام الصارم والصادق للشرعية الدولية".
31 ديسمبر 2024, 08:10 GMT
وأمس الاثنين، زارت وزيرة الثقافة الفرنسية الفرنسية، مدينة العيون في إقليم الصحراء، واصفة الزيارة بأنها "تاريخية"، مشيرة إلى أنها تأتي تأكيدًا على موقف فرنسا الرسمي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء.
وقالت داتي لوسائل إعلام فرنسية: "هذه الزيارة تؤكد أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان ضمن السيادة المغربية، كما سبق أن أكد الرئيس إيمانويل ماكرون".
وأضافت أن باريس ستكثف جهودها داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم المقترح المغربي لحل النزاع.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وفي يوليو/ تموز 2024، أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
غضب الجزائر، بتوجييه رسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، أبدى فيها دعمه لمقترح الحكم الذاتي في إقليم الصحراء.