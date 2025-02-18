الجزائر: زيارة وزيرة فرنسية لإقليم الصحراء "أمر خطير للغاية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250218/الجزائر-زيارة-وزيرة-فرنسية-لإقليم-الصحراء-أمر-خطير-للغاية-1097932964.html
الجزائر: زيارة وزيرة فرنسية لإقليم الصحراء "أمر خطير للغاية"
الجزائر: زيارة وزيرة فرنسية لإقليم الصحراء "أمر خطير للغاية"
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، زيارة وزير الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، إلى إقليم الصحراء المتنازع عليه، واصفة الزيارة بأنها "أمر خطير". 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T17:59+0000
2025-02-18T17:59+0000
أخبار فرنسا
الجزائر
العالم العربي
الأخبار
أخبار المغرب اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_15f51e9eade49de4307500237aef2d28.jpg
وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الجزائرية، إن "الزيارة التي قام بها عضو من أعضاء الحكومة الفرنسية (لم تسمه) إلى الصحراء الغربية أمر خطير للغاية".واعتبرت أنها "تستدعي الشجب والإدانة على أكثر من صعيد، كونها تنم عن استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي"، في إشارة إلى فرنسا.وتابعت: "هذه الزيارة تدفع نحو ترسيخ الأمر الواقع المغربي في الصحراء الغربية وهي أرض لم يحظ شعبها بعد بممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره".ورأت الوزارة أن "الحكومة الفرنسية تستبعد نفسها وتنأى بها بصورة واضحة وفاضحة عن جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التعجيل بتسوية نزاع الصحراء الغربية على أساس الاحترام الصارم والصادق للشرعية الدولية".وأمس الاثنين، زارت وزيرة الثقافة الفرنسية الفرنسية، مدينة العيون في إقليم الصحراء، واصفة الزيارة بأنها "تاريخية"، مشيرة إلى أنها تأتي تأكيدًا على موقف فرنسا الرسمي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء.وقالت داتي لوسائل إعلام فرنسية: "هذه الزيارة تؤكد أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان ضمن السيادة المغربية، كما سبق أن أكد الرئيس إيمانويل ماكرون". وأضافت أن باريس ستكثف جهودها داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم المقترح المغربي لحل النزاع.ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.وفي يوليو/ تموز 2024، أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضب الجزائر، بتوجييه رسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، أبدى فيها دعمه لمقترح الحكم الذاتي في إقليم الصحراء.
https://sarabic.ae/20241231/الرئيس-الجزائري-يشن-هجوما-حادا-على-فرنسا-ويتهمها-بصياغة-خطة-الحكم-الذاتي-في-الصحراء-الغربية-فيديو-1096352676.html
أخبار فرنسا
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:497:1409:1553_1920x0_80_0_0_045e6ae61f2cdea97e63502ca5f499c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم, العالم
أخبار فرنسا , الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم, العالم

الجزائر: زيارة وزيرة فرنسية لإقليم الصحراء "أمر خطير للغاية"

17:59 GMT 18.02.2025
© Sputnik . perventsev / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . perventsev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، زيارة وزير الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، إلى إقليم الصحراء المتنازع عليه، واصفة الزيارة بأنها "أمر خطير".
وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الجزائرية، إن "الزيارة التي قام بها عضو من أعضاء الحكومة الفرنسية (لم تسمه) إلى الصحراء الغربية أمر خطير للغاية".
واعتبرت أنها "تستدعي الشجب والإدانة على أكثر من صعيد، كونها تنم عن استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي"، في إشارة إلى فرنسا.
وتابعت: "هذه الزيارة تدفع نحو ترسيخ الأمر الواقع المغربي في الصحراء الغربية وهي أرض لم يحظ شعبها بعد بممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره".
ورأت الوزارة أن "الحكومة الفرنسية تستبعد نفسها وتنأى بها بصورة واضحة وفاضحة عن جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التعجيل بتسوية نزاع الصحراء الغربية على أساس الاحترام الصارم والصادق للشرعية الدولية".
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
الرئيس الجزائري يشن هجوما حادا على فرنسا ويتهمها بصياغة خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية... فيديو
31 ديسمبر 2024, 08:10 GMT
وأمس الاثنين، زارت وزيرة الثقافة الفرنسية الفرنسية، مدينة العيون في إقليم الصحراء، واصفة الزيارة بأنها "تاريخية"، مشيرة إلى أنها تأتي تأكيدًا على موقف فرنسا الرسمي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء.
وقالت داتي لوسائل إعلام فرنسية: "هذه الزيارة تؤكد أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان ضمن السيادة المغربية، كما سبق أن أكد الرئيس إيمانويل ماكرون".
وأضافت أن باريس ستكثف جهودها داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم المقترح المغربي لحل النزاع.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وفي يوليو/ تموز 2024، أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضب الجزائر، بتوجييه رسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، أبدى فيها دعمه لمقترح الحكم الذاتي في إقليم الصحراء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала