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الرئيس الأوكراني السابق يتهم زيلينسكي بالتهرب من استدعاءات التجنيد العسكرية 4 مرات
الرئيس الأوكراني السابق يتهم زيلينسكي بالتهرب من استدعاءات التجنيد العسكرية 4 مرات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، أن فلاديمير زيلينسكي، تجنب تلقي استدعاء التجنيد العسكري 4 مرات من أجل تجنب الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T05:29+0000
2025-02-18T05:29+0000
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وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول خطط ابنه ميخايلو، الذي لم يصل بعد إلى سن التعبئة، قال بوروشينكو إنه إذا تلقى استدعاء يطالبه بالمثول أمام المحكمة المركزية، فسوف يتصرف "بشكل مختلف عن زيلينسكي".وفي سبتمبر/ أيلول 2022، قال فاليري زالوجني، الذي كان يشغل آنذاك منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، لمجلة "تايم"، إنه يعلم أن زيلينسكي، ليس لديه أي خبرة عسكرية، لذلك لم يخبر رئيس نظام كييف بالتفاصيل التكتيكية لإجراء العمليات العسكرية.وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إنه يخطط لـ"تقديم عقد خاص للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، ووعد بمنح 24 ألف دولار أمريكي مقابل عام من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، والقبول في الجامعات دون امتحانات، بالإضافة إلى رهن عقاري بنسبة 0%".وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، وردًا على دعوات من الشركاء الغربيين لخفض سن التعبئة، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات والأسلحة.إعلام: أوكرانيا تجند مدمني المخدرات والكحول في الجيشإعلام: أوكرانيا تمكنت من تعبئة 200 ألف شخص فقط في 2024 من أصل 500 ألف مخطط لحشدهم
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الرئيس الأوكراني السابق يتهم زيلينسكي بالتهرب من استدعاءات التجنيد العسكرية 4 مرات

05:29 GMT 18.02.2025
© Sputnik . Igor Maslov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . Igor Maslov
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أكد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، أن فلاديمير زيلينسكي، تجنب تلقي استدعاء التجنيد العسكري 4 مرات من أجل تجنب الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية.
وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول خطط ابنه ميخايلو، الذي لم يصل بعد إلى سن التعبئة، قال بوروشينكو إنه إذا تلقى استدعاء يطالبه بالمثول أمام المحكمة المركزية، فسوف يتصرف "بشكل مختلف عن زيلينسكي".

وأكد الرئيس الأوكراني السابق، في مقابلة مع صحيفة "الحقيقة الأوكرانية": "إذا كان هناك تعبئة، فإنه (ابن بوروشينكو) سيتصرف بشكل مختلف عن ... زيلينسكي، الذي كان متهربًا من التجنيد 4 مرات، هاربًا من الاستدعاءات".

وفي سبتمبر/ أيلول 2022، قال فاليري زالوجني، الذي كان يشغل آنذاك منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، لمجلة "تايم"، إنه يعلم أن زيلينسكي، ليس لديه أي خبرة عسكرية، لذلك لم يخبر رئيس نظام كييف بالتفاصيل التكتيكية لإجراء العمليات العسكرية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
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وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إنه يخطط لـ"تقديم عقد خاص للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، ووعد بمنح 24 ألف دولار أمريكي مقابل عام من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، والقبول في الجامعات دون امتحانات، بالإضافة إلى رهن عقاري بنسبة 0%".

وفي الربيع الماضي، وقّع زيلينسكي، قانونًا يخفض سن التعبئة العسكرية في أوكرانيا، من 27 إلى 25 عامًا. وفي وقت لاحق، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان، بأن "السلطات الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التعبئة إلى 18 عاما".

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، وردًا على دعوات من الشركاء الغربيين لخفض سن التعبئة، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات والأسلحة.
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