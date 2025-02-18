https://sarabic.ae/20250218/الرئيس-الأوكراني-السابق-يتهم-زيلينسكي-بالتهرب-من-استدعاءات-التجنيد-العسكرية-4-مرات-1097895787.html

الرئيس الأوكراني السابق يتهم زيلينسكي بالتهرب من استدعاءات التجنيد العسكرية 4 مرات

الرئيس الأوكراني السابق يتهم زيلينسكي بالتهرب من استدعاءات التجنيد العسكرية 4 مرات

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، أن فلاديمير زيلينسكي، تجنب تلقي استدعاء التجنيد العسكري 4 مرات من أجل تجنب الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T05:29+0000

2025-02-18T05:29+0000

2025-02-18T05:29+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/0e/1058546679_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3517e8d7f2d591962abb929372ee8526.jpg

وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول خطط ابنه ميخايلو، الذي لم يصل بعد إلى سن التعبئة، قال بوروشينكو إنه إذا تلقى استدعاء يطالبه بالمثول أمام المحكمة المركزية، فسوف يتصرف "بشكل مختلف عن زيلينسكي".وفي سبتمبر/ أيلول 2022، قال فاليري زالوجني، الذي كان يشغل آنذاك منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، لمجلة "تايم"، إنه يعلم أن زيلينسكي، ليس لديه أي خبرة عسكرية، لذلك لم يخبر رئيس نظام كييف بالتفاصيل التكتيكية لإجراء العمليات العسكرية.وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إنه يخطط لـ"تقديم عقد خاص للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، ووعد بمنح 24 ألف دولار أمريكي مقابل عام من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، والقبول في الجامعات دون امتحانات، بالإضافة إلى رهن عقاري بنسبة 0%".وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، وردًا على دعوات من الشركاء الغربيين لخفض سن التعبئة، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات والأسلحة.إعلام: أوكرانيا تجند مدمني المخدرات والكحول في الجيشإعلام: أوكرانيا تمكنت من تعبئة 200 ألف شخص فقط في 2024 من أصل 500 ألف مخطط لحشدهم

https://sarabic.ae/20250211/نائب-أوكراني-يدعو-إلى-التمرد-بعد-كلمات-زيلينسكي-عن-تجنيد-الشباب-1097659520.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم