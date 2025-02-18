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تجمع بشري هائل لحضور مهرجان "كومبه ميلا" التاريخي في الهند... فيديو
تجمع بشري هائل لحضور مهرجان "كومبه ميلا" التاريخي في الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدهشا لأكبر تجمع ديني في الهند، والذي يعرف بمهرجان "كومبه ميلا". 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T15:00+0000
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ويظهر الفيديو تجمع الآلاف من السكان في مدينة براياجراج الهندية، التي تستضيف مهرجان "كومبه ميلا"، الذي يُعد أكبر مهرجان ديني في تاريخ البشرية. ويُعرف هذا الحدث أيضًا باسم "ماها كومبه ميلا". ويُقام هذا المهرجان مرة واحدة كل 144 عامًا تزامنًا مع وقوع ظاهرة فلكية مميزة تجمع بين الشمس والقمر وكوكب المشتري. ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان الضخم نحو 450 مليون زائر على مدار 6 أسابيع.جنوح سفينة حاويات في ظروف مرعبة... فيديو"مستودعات ذكية"... الصين تطلق روبوتات متطورة لفرز البضائع وتغيير مفهوم الأتمتة... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم

تجمع بشري هائل لحضور مهرجان "كومبه ميلا" التاريخي في الهند... فيديو

15:00 GMT 18.02.2025
© AP Photo / Rajesh Kumar Singhمسؤولون حكوميون يمطرون بتلات الزهور من طائرة هليكوبتر على الحجاج المتجمعين في سانجام، ملتقى ثلاثة أنهار، نهر الجانج، ويامونا، وساراسواتي الأسطورية، في ماغي بورنيما أو يوم اكتمال القمر خلال مهرجان ماها كومبه في براياجراج، الهند، الأربعاء 12 فبراير 2025.
مسؤولون حكوميون يمطرون بتلات الزهور من طائرة هليكوبتر على الحجاج المتجمعين في سانجام، ملتقى ثلاثة أنهار، نهر الجانج، ويامونا، وساراسواتي الأسطورية، في ماغي بورنيما أو يوم اكتمال القمر خلال مهرجان ماها كومبه في براياجراج، الهند، الأربعاء 12 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدهشا لأكبر تجمع ديني في الهند، والذي يعرف بمهرجان "كومبه ميلا".
ويظهر الفيديو تجمع الآلاف من السكان في مدينة براياجراج الهندية، التي تستضيف مهرجان "كومبه ميلا"، الذي يُعد أكبر مهرجان ديني في تاريخ البشرية. ويُعرف هذا الحدث أيضًا باسم "ماها كومبه ميلا".
ويُقام هذا المهرجان مرة واحدة كل 144 عامًا تزامنًا مع وقوع ظاهرة فلكية مميزة تجمع بين الشمس والقمر وكوكب المشتري. ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان الضخم نحو 450 مليون زائر على مدار 6 أسابيع.
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