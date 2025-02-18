حركة "فتح" لـ "سبوتنيك": نواجه مشروع تصفية القضية الفلسطينية "بجرعة تشجيع" من ترامب

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250218/حركة-فتح-لـ-سبوتنيك-نواجه-مشروع-تصفية-القضية-الفلسطينية--بجرعة-تشجيع-من-ترامب--1097904965.html
حركة "فتح" لـ "سبوتنيك": نواجه مشروع تصفية القضية الفلسطينية "بجرعة تشجيع" من ترامب
حركة "فتح" لـ "سبوتنيك": نواجه مشروع تصفية القضية الفلسطينية "بجرعة تشجيع" من ترامب
سبوتنيك عربي
أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة "فتح" في الضفة الغربية، أنّ "العدوان الإسرائيلي والاعتداءات على المخيمات الفلسطينية تتصاعد بشكل متسارع، وهو جزء من مسلسل... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T09:21+0000
2025-02-18T09:21+0000
العالم العربي
حركة فتح
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
غزة
قطاع غزة
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/01/1071807017_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_da9812c2d652585cc2306187aad82645.jpg
وأوضح دولة أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يشعر أنه في مرحلة يمكنه فيها تنفيذ خطة تصفية القضية الفلسطينية، وهو مشروع منسجم مع خطة الحسم، حيث يسعى الاحتلال لفرض سيادته على الأراضي الفلسطينية بالكامل".وأشار إلى أنّ "العقلية المتطرفة التي تحكم اليوم حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أحد أشكال العقاب الجماعي الذي أرادته إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني".وفي ختام تصريحه، حذر ضيف "سبوتنيك" من أنّ "استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل غير مسبوق، والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى صامتًا أمام هذا الكم الهائل من العدوان المتواصل"، مؤكدًا أنّ "المرحلة المقبلة قد تكون أكثر تعقيدًا في حال استمرار السياسة الإسرائيلية الحالية".
https://sarabic.ae/20250218/وزير-الإسكان-الفلسطيني-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-إعمار-غزة-وتصريحات-ترامب-العنجهية-1097897532.html
https://sarabic.ae/20250217/نتنياهو-إسرائيل-ملتزمة-بخطة-ترامب-لبناء-غزة-أخرى-1097870224.html
فلسطين المحتلة
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/01/1071807017_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f22449aebd67bf21ac157d4ef6d67bb3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حركة فتح, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حركة فتح, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك

حركة "فتح" لـ "سبوتنيك": نواجه مشروع تصفية القضية الفلسطينية "بجرعة تشجيع" من ترامب

09:21 GMT 18.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة "فتح" في الضفة الغربية، أنّ "العدوان الإسرائيلي والاعتداءات على المخيمات الفلسطينية تتصاعد بشكل متسارع، وهو جزء من مسلسل العدوان المتواصل الذي يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أنه الوقت المثالي لتنفيذ مشروع تصفية القضية الفلسطينية".
وأوضح دولة أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يشعر أنه في مرحلة يمكنه فيها تنفيذ خطة تصفية القضية الفلسطينية، وهو مشروع منسجم مع خطة الحسم، حيث يسعى الاحتلال لفرض سيادته على الأراضي الفلسطينية بالكامل".

وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هذه الحملة الشاملة بدأت في الضفة الغربية، ثم انتقلت إلى قطاع غزة، ومن بعد وقف العدوان في غزة، ظهرت الأحداث مجددًا في الضفة الغربية، حيث تتواصل الاعتداءات على الأسرى، وسرقة الأراضي، وتهويد المناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى الاستهداف المباشر للمخيمات الفلسطينية، وهذه الأحداث تتزامن مع إغلاق مكاتب وكالة الأونروا في القدس، وهو ما يعكس الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني".

عاهد بسيسو وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
وزير الإسكان الفلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن إعمار غزة وتصريحات ترامب "العنجهية"
08:00 GMT

وأوضح المتحدث باسم حركة "فتح" أنّ "الاحتلال الإسرائيلي أخذ جرعة من التشجيع من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي فتحت شهية اليمين المتطرف في إسرائيل، مما دفعهم للتمادي في عدوانهم". وشدّد أنّ "الصوت المتطرف في إسرائيل يتحدث صراحة عن ضرورة تكرار ما حدث في غزة من إبادة جماعية في الضفة الغربية، وهو ما يتكرر الآن في المخيمات الفلسطينية".

وأشار إلى أنّ "العقلية المتطرفة التي تحكم اليوم حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أحد أشكال العقاب الجماعي الذي أرادته إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بخطة ترامب لبناء "غزة أخرى"
أمس, 12:52 GMT

وشدد دولة على أنّ "الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يخضع لهذا الاحتلال، بل على العكس، مع كل عدوان، يزداد إصرار الشعب الفلسطيني على تمسكه بحقوقه، وبالتالي يزداد عدد الشهداء الذين يسقطون يومًا بعد يوم". وبيّن دولة أنّ "الفرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة هو أن الضفة لا تمتلك القدرات العسكرية التي تمتلكها المقاومة في غزة، مما يجعلها حالة مختلفة عن غزة في كيفية مواجهة العدوان، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني في الضفة لقمع شديد ومستمر".

وفي ختام تصريحه، حذر ضيف "سبوتنيك" من أنّ "استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل غير مسبوق، والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى صامتًا أمام هذا الكم الهائل من العدوان المتواصل"، مؤكدًا أنّ "المرحلة المقبلة قد تكون أكثر تعقيدًا في حال استمرار السياسة الإسرائيلية الحالية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала