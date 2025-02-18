https://sarabic.ae/20250218/حركة-فتح-لـ-سبوتنيك-نواجه-مشروع-تصفية-القضية-الفلسطينية--بجرعة-تشجيع-من-ترامب--1097904965.html
حركة "فتح" لـ "سبوتنيك": نواجه مشروع تصفية القضية الفلسطينية "بجرعة تشجيع" من ترامب
حركة "فتح" لـ "سبوتنيك": نواجه مشروع تصفية القضية الفلسطينية "بجرعة تشجيع" من ترامب
سبوتنيك عربي
أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة "فتح" في الضفة الغربية، أنّ "العدوان الإسرائيلي والاعتداءات على المخيمات الفلسطينية تتصاعد بشكل متسارع، وهو جزء من مسلسل... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T09:21+0000
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وأوضح دولة أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يشعر أنه في مرحلة يمكنه فيها تنفيذ خطة تصفية القضية الفلسطينية، وهو مشروع منسجم مع خطة الحسم، حيث يسعى الاحتلال لفرض سيادته على الأراضي الفلسطينية بالكامل".وأشار إلى أنّ "العقلية المتطرفة التي تحكم اليوم حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أحد أشكال العقاب الجماعي الذي أرادته إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني".وفي ختام تصريحه، حذر ضيف "سبوتنيك" من أنّ "استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل غير مسبوق، والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى صامتًا أمام هذا الكم الهائل من العدوان المتواصل"، مؤكدًا أنّ "المرحلة المقبلة قد تكون أكثر تعقيدًا في حال استمرار السياسة الإسرائيلية الحالية".
https://sarabic.ae/20250218/وزير-الإسكان-الفلسطيني-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-إعمار-غزة-وتصريحات-ترامب-العنجهية-1097897532.html
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العالم العربي, حركة فتح, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حركة فتح, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك
حركة "فتح" لـ "سبوتنيك": نواجه مشروع تصفية القضية الفلسطينية "بجرعة تشجيع" من ترامب
حصري
أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة "فتح" في الضفة الغربية، أنّ "العدوان الإسرائيلي والاعتداءات على المخيمات الفلسطينية تتصاعد بشكل متسارع، وهو جزء من مسلسل العدوان المتواصل الذي يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أنه الوقت المثالي لتنفيذ مشروع تصفية القضية الفلسطينية".
وأوضح دولة أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يشعر أنه في مرحلة يمكنه فيها تنفيذ خطة تصفية القضية الفلسطينية، وهو مشروع منسجم مع خطة الحسم، حيث يسعى الاحتلال لفرض سيادته على الأراضي الفلسطينية بالكامل".
وأضاف في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هذه الحملة الشاملة بدأت في الضفة الغربية، ثم انتقلت إلى قطاع غزة، ومن بعد وقف العدوان في غزة، ظهرت الأحداث مجددًا في الضفة الغربية، حيث تتواصل الاعتداءات على الأسرى، وسرقة الأراضي، وتهويد المناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى الاستهداف المباشر للمخيمات الفلسطينية، وهذه الأحداث تتزامن مع إغلاق مكاتب وكالة الأونروا في القدس، وهو ما يعكس الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني".
وأوضح المتحدث باسم حركة "فتح" أنّ "الاحتلال الإسرائيلي أخذ جرعة من التشجيع من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي فتحت شهية اليمين المتطرف في إسرائيل، مما دفعهم للتمادي في عدوانهم". وشدّد أنّ "الصوت المتطرف في إسرائيل يتحدث صراحة عن ضرورة تكرار ما حدث في غزة من إبادة جماعية في الضفة الغربية، وهو ما يتكرر الآن في المخيمات الفلسطينية".
وأشار إلى أنّ "العقلية المتطرفة التي تحكم اليوم حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أحد أشكال العقاب الجماعي الذي أرادته إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني".
وشدد دولة على أنّ "الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يخضع لهذا الاحتلال، بل على العكس، مع كل عدوان، يزداد إصرار الشعب الفلسطيني على تمسكه بحقوقه، وبالتالي يزداد عدد الشهداء الذين يسقطون يومًا بعد يوم". وبيّن دولة أنّ "الفرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة هو أن الضفة لا تمتلك القدرات العسكرية التي تمتلكها المقاومة في غزة، مما يجعلها حالة مختلفة عن غزة في كيفية مواجهة العدوان، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني في الضفة لقمع شديد ومستمر".
وفي ختام تصريحه، حذر ضيف "سبوتنيك" من أنّ "استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل غير مسبوق، والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى صامتًا أمام هذا الكم الهائل من العدوان المتواصل"، مؤكدًا أنّ "المرحلة المقبلة قد تكون أكثر تعقيدًا في حال استمرار السياسة الإسرائيلية الحالية".