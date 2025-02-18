https://sarabic.ae/20250218/وزير-الإسكان-الفلسطيني-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-إعمار-غزة-وتصريحات-ترامب-العنجهية-1097897532.html

وزير الإسكان الفلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن إعمار غزة وتصريحات ترامب "العنجهية"

وزير الإسكان الفلسطيني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن إعمار غزة وتصريحات ترامب "العنجهية"

سبوتنيك عربي

أشاد المهندس عاهد بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، بالموقف المصري والأردني والعربي الرافض لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص عملية... 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T08:00+0000

2025-02-18T08:00+0000

2025-02-18T08:09+0000

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وأضاف الوزير الفلسطيني، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "ردود فعل الشعب الفلسطيني كانت واضحة بالتمسك بالبقاء على أرضه، عبر عودة 600 ألف نسمة من جنوب القطاع إلى الشمال، مشيًا على الأقدام"، مؤكدًا أن "عملية الإعمار بدأ تنفيذها على أرض الواقع، وتحتاج إلى 60 مليار دولار لإعادة القطاع كما كان".ورحّب بسيسو، بعقد قمة عربية طارئة في مصر لحشد الجهود العربية لمواجهة التحديات والمخاطر، التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيدًا بالموقف الروسي من دعم فلسطين في المحافل الدولية.وإلى نص المقابلة:بداية.. كيف ترى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؟تصريحات ترامب، كانت بحجم الإبادة والتطهير العرقي الناتجة عن العنجهية الأمريكية في التعامل مع دول العالم، ضد الإرادة الدولية، وفي المقابل، رد فعل الشعب الفلسطيني المتجذر بأرضه كانت واضحة أمام العالم، بعودة حوالي 600 ألف نسمة من جنوب غزة إلى الشمال، مشيًا على الأقدام، وبعلمهم أن منازلهم تم تدميرها، وكان واضحا كذلك من رد فعل معظم دول العالم على خطة التهجير ورفضها، وردة فعل العالم العربي والإسلامي على خطة ترامب.وأعتقد أن التصريحات تصب في خانة الابتزاز السياسي، وهنا الكل يدرك بأن الشعب الفلسطيني جرّب هجرة عام 1948، وكانت باتجاه واحد، وبدون حق العودة، بالتالي هذه الحيل لن تنطلي على صمود الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه فلسطين.وماذا عن موقف مصر برفض التصريحات الأمريكية وحديثها عن مقترح لإعادة الإعمار من دون تهجير الفلسطينيين؟الموقف المصري موقف متجذر وله تاريخه في دعم الشعب الفلسطيني، ونحن نقدّره عاليا، فمصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية، ورفض قضية التهجير من فلسطين لأي مكان كان ردة فعل قوية لمصر والأردن، وقد أثبتت القاهرة من خلال موقفها الثابت، وموقف الرئيس السيسي والحكومة وكذلك موقف الشعب في رفض أسلوب التهديد، وأكدت أن قضية إعمار غزة يمكن أن تكون من 3 إلى 5 سنوات بوجود الشعب الفلسطيني في القطاع، في أماكن تواجده والمساعدة في عملية إعادة البناء، ونحن في فلسطين من خلال الرئيس محمود عباس، والحكومة والشعب، نقدّر عاليا الموقف الثابت لجمهورية مصر العربية.ما تقييمك لموقف الأردن لا سيما بعد المقابلة الأخيرة التي جمعت الملك عبد الله بالرئيس الأمريكي؟ظهر واضحا مستوى التنسيق العالي بين المملكة الأردنية وبين جمهورية مصر العربية، في قضية الرد على مقترحات الرئيس الأمريكي، وقد كان واضحا بِرد الملك بأن هناك خطة تعد وسوف يتم تقديمها من خلال زيارة الرئيس السيسي لأمريكا ومقابلة الرئيس الأمريكي، ونحن نقدّر دعوة الدول العربية لاجتماع قمة في يوم 27 من الشهر الجاري، من أجل أخذ الموقف الثابت باتجاه دعم الشعب الفلسطيني، ودعم قضيته في الحرية والاستقلال ونيل حقوقه وإقامة دولة فلسطينية، على تراب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.بذكرك للقمة الطارئة.. ما أهمية الدعوة لها في هذا التوقيت؟دعوة مصر لاستضافة قمة عربية طارئة بناءً على طلب فلسطين، وبالتشاور مع الدول العربية، جاءت لبحث التطورات المستجدة والخطيرة في القضية الفلسطينية، وهي تأتي في توقيت مصيري للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل تصاعد التحديات التي تواجه القضية بما في ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي حول التهجير، والاعتداءات المستمرة على مدن ومخيمات الضفة الغربية، والعمل على تهجير سكان هذه التجمعات، والعمل على شطب حق العودة، وشطب قضية اللاجئين.وما المطلوب من هذه القمة تحديدا؟المطلوب من هذه القمة، إقرار خطة وإجراءات لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الهجمة الشرسة ومتابعة تنفيذ ما هي قادرة عليه سياسيا، والتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في البقاء على أرضه، وتعزيز صموده عليه.فيما يتعلق بقطاع غزة.. أين وصل الأمر في خطط إعادة الإعمار؟نحن بدأنا منذ اليوم الأول بحصر الأضرار في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتم عمل الخطط وتشكيل الفرق التي مهمتها حصر الأضرار. الخطوة الأساسية نحو التخطيط لإعادة الإعمار تبدأ بحصر المعلومات وتحديد الأولويات وتخصيص الموارد وحشد الجهود المحلية والدولية لدعم البناء وإعادة ما تم هدمه من قبل العدوان الإسرائيلي.وتم تحديد المناطق الأكثر تضررا والتي تحتاج إلى تدخلات فورية، وتم عقد عدة شراكات مع مؤسسات دولية وإقليمية لقضايا حصر الأضرار والإيواء والإغاثة ونحن نعمل على الأرض، وقد بدأنا في حصر المناطق التي سوف يكون بها تجمعات الإيواء، والتي لن تتعدى 1000 شخص، لخلق تجمعات قريبة من الأماكن التي تم هدمها لتوفير السكن الكريم لأبناء الشعب في قطاع غزة ومشاركتهم في عمليات الإعمار لمنازلهم المهدمة.بدأنا بقضية ترميم البنية التحتية من طرق ومجاري ومياه ومحطات معالجة المياه، والاتصالات، ونأمل أن يستمر وقف إطلاق النار وينتج عنه توقف الحرب كلية، حتى تتاح لنا الفرصة أن نكون على الأرض ونبدأ في عملية الإعمار الكاملة لقطاع غزة.وما التكلفة المبدئية لتنفيذ مخطط الإعمار وإعادة القطاع مجددا للحياة؟بناء على ما ارتكزت عليه الخطة الشاملة للحكومة الفلسطينية لإعادة الإعمار، تأتي المرحلة الأولى للإغاثة والتعافي المبكر، والتي من المتوقع أن تحتاج إلى 3.5 مليار دولار وسوف تستمر 6 أشهر، وتستهدف مساعدة لأهالينا للعودة الفورية وتوفير السكن المؤقت، بالإضافة إلى فتح الشوارع من الركام وإعادة جزء من مقومات الحياة.والمرحلة الثانية هي مرحلة التعافي، مدتها ما بين 6 إلى 36 شهرا، وهذه قيمتها 8 مليار دولار تشمل توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل المساكن والبنية التحتية وإطلاق عملية إزالة الركام وإقامة تجمعات الإيواء المؤقت وترميم القطاع الصحي، وقطاع التعليم، والزراعة والاتصالات.والمرحلة الثالثة لإعادة الإعمار، ستكون مستمرة، وسوف تأخذ في حدود من 5 إلى 7 سنوات، وستعمل الحكومة والشركات الفلسطينية والعربية والدولية على إعادة ترميم وبناء قطاع غزة بشكل أفضل، بحيث تتضافر الجهود لإعادة الإعمار والتعافي، وتبلغ القيمة المبدئية 20 مليار دولار.نحن نتحدث عن قيمة إجمالية ما بين ما تم سرده وعملية البناء الكامل، بحدود 60 مليار دولار لإعادة بناء غزة كما كان.كان هناك تصريحات روسية عن رفض التهجير.. كيف تقيّمها وماذا عن الموقف الروسي من القضية الفلسطينية؟نحن نثمّن هذه التصريحات ونثمّن دعم روسيا، ونعتبرها لاعبا أساسيا ومهما في الساحة الفلسطينية، وعلاقتها بالقضية الفلسطينية تمتد لعقود، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وحل الدولتين، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة.ونحن نعرف أن الدعم الروسي للشعب الفلسطيني متواصل في المنظمات الدولية ومواقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما نقدّر استخدام روسيا نفوذها في مجلس الأمن والأمم المتحدة لدعم قضايا الشعب الفلسطيني من أجل التوصل لحل شامل يحفظ حقوق الشعب في نيل حقوقه.وروسيا كان لها دور لاستضافة الفصائل الفلسطينية والعمل على توحيد الصف الفلسطيني، كما أن روسيا تقدم المساعدات الإنسانية من خلال دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمات تقدم خدمات إغاثية لفلسطين وتدعم حظر وكالة الأونروا.. ما خطورة هذا الموقف وتأثيره على العمليات الإغاثية للشعب الفلسطيني؟حسب قرارات الأمم المتحدة، وكالة الغوث هي المسؤولة عن مساعدة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده، في مخيمات اللجوء في فلسطين والشتات، وما تنتهجه الإدارة الأمريكية لدعم سياسة الحكومة اليمينة في إسرائيل لشطب قضية اللاجئين، وقد بدأت باتهامات البلطجة للغوث بحيث تعمل على إغلاقها، وما تمارسه اليوم إسرائيل في عمليات هدم وتشريد الشعب من مخيماته في الضفة الغربية خاصة في جنين وطولكرم والفارعة وغيرها، يصب في خانة شطب قضية اللاجئين، والنيل من حقوقهم وحق العودة للشعب الفلسطيني.ونرى بأن الحكومة الأمريكية تساعد العدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه التي لم يستطع تحقيقها طوال مدة عدوانه على قطاع غزة، والتي استمرت لمدة عام ونصف.في ظل المحاولات الأمريكية والغربية لفرض وجهة النظر الإسرائيلية على الإعلام.. كيف تقيّم التغطية التي تقدمها وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"؟وكالة "سبوتنيك" تغطي جميع القضايا التي تهم العالم، وهي منبر ضروري لطرح وجهات النظر المختلفة وإظهار الحقيقة، التي تحاول وكالات الأنباء والإعلام الأمريكي تغطيتها وإعطاء وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية للمجتمعات العالمية. نحن نقدّر عاليا ما تقوم به من إعلام حر يدعم حقوق الشعوب المتطلعة إلى الحرية والاستقلال.أجرى المقابلة: وائل مجدي

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