https://sarabic.ae/20250213/خبير-استراتيجي-الموقف-العربي-الرافض-للتهجير-يتبلور-بشكل-واضح-في-قمة-القاهرة-1097750861.html

خبير استراتيجي: الموقف العربي الرافض للتهجير يتبلور بشكل واضح في قمة القاهرة

خبير استراتيجي: الموقف العربي الرافض للتهجير يتبلور بشكل واضح في قمة القاهرة

سبوتنيك عربي

تواجه المنطقة العربية تحديات كبرى تتمثل في تعريض "اتفاقيات سلام" بين دول عربية وإسرائيل للخطر، في ظل استمرار الأزمة في قطاع غزة. 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T13:58+0000

2025-02-13T13:58+0000

2025-02-13T14:21+0000

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وفي وقت سابق، صرحت وسائل إعلام أمريكية، بأن "مصر أطلقت حملة ضغط دبلوماسي، بعيدا عن الأنظار، ضد مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة".ونقلت تلك الوسائل عن مسؤولين، قولهم إن "القاهرة حذّرت من أن مقترح ترامب، يضع اتفاق السلام بينها وبين تل أبيب في خطر".وتابعت: "يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إنها تستعد لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، رغم الرفض الدولي لخطة ترامب، التي تهدف إلى تفريغ القطاع من الفلسطينيين".حول سيناريوهات التوتر في المنطقة، قال المحلل الاستراتيجي محمد سعيد الرز، إن "كل الدلائل تشير إلى توجه الوضع العربي عامة نحو التضامن في مواجهة التحديات الداهمة، وأبرزها تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أبناء الأرض في غزة، نحو سيناء وفي الضفة الغربية نحو الأردن وفلسطينيي الداخل نحو لبنان وسوريا".وأضاف الرز، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "خلق بؤر تفجير داخل الدول العربية، هو تدخل فج أميركي إسرائيلي في سيادة كل دولة على أراضيها وتعريض وحدة الكيانات الوطنية إلى مخاطر التقسيم والتفتيت المذهبي والطائفي والإثني".وتابع: "من المعروف أن مخطط الحركة الصهيونية ضد المنطقة العربية يتوزع على 6 مشاريع، أولها تنظيم الحركة الصهيونية العالمية وهو تحقق عام 1897، وثانيها تكثيف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وهو تم منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى ولا يزال مستمرا، وثالثها السيطرة على نصف فلسطين، وهي تحققت بقرار التقسيم الدولي والأممي عام 1948، ورابعها هو احتلال كل فلسطين الطبيعية، وهذا ما يعمل عليه الكيان الإسرائيلي الآن، سواء بحرب الإبادة أو بالمشاريع الأميركية والغربية وآخرها مخطط ترامب".وتابع: "لا شك في إن مصر ومعها عدد من الدول العربية لجمت الاندفاع الإسرائيلي لتحقيق المشروع الرابع، أي تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وقادت مصر طوفانا سياسيا ودبلوماسيا لتحقيق المشروع العربي المعروف بحل الدولتين، واستطاعت حشد الكثير من دول العالم حوله كضمانة وحيدة للاستقرار والسلام العادل خاصة"."فشل" إسرائيليويرى الرز أن "الهجمة الإسرائيلية الدموية لم تحقق أهداف الحرب السياسية على غزة، فلا هي قدرت على إبادة حماس ولا حررت الأسرى بالقوة ولا استطاعت تهجير أبناء القطاع، بل واجهت إسرائيل رأيا عالميا يؤكد على حل الدولتين ووجد ترجمته في اعتراف عدد من دول العالم بالدولة الفلسطينية، التي حظيت أساسا باعتراف دول محور الشرق والعالم الثالث".ومضى بقوله: "الإدارة الأمريكية التي تسعى بشكل محموم لإجهاض تمدد محور الشرق نحو المنطقة باستراتيجية التكامل التنموي الحضاري وجدت في المشروع الإسرائيلي رأس حربة لضمان استمرار تسلطها الاستعماري، ومن هنا جاء التحالف العضوي بين واشنطن وتل أبيب والذي أسفر عن وعد ترامب بتهجير الفلسطينيين".ويرى أن "كل اتفاقات السلام مع الكيان الإسرائيلي ارتكزت إلى مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز، المعروف باسم السلام مقابل الأرض، لكن إسرائيل ضربت هذا المفهوم وخرقته في الصميم وداست على كل الاتفاقات التي عقدت حتى الآن، وينتظر من القمة العربية المقبلة تجميد هذه الاتفاقات، على الأقل حتى تتعهد إسرائيل باحترامها بكل بنودها، وإرساء أكبر موقف عربي تضامني مع مصر يضع حدودا للتعامل مع الولايات المتحدة على قاعدة احترام السيادة الوطنية لكل دولة عربية، وتعزيز التوجه نحو محور الشرق كضمانة لهذه السيادة ومعها الاستقلال وحق التنمية والتقدم وتقرير المصير".وفي وقت سابق، قال ‏ترامب إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية القتال"، مؤكدًا أن واشنطن "ستحوّل القطاع لمشروع عقاري فريد من نوعه وستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات هناك".موقف مصري ثابتوكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أكثر من مرة، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى.وخلال تلقيه اتصالا هاتفيا، من رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، في وقت سابق، شدد السيسي على "ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلاً للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم"، مؤكدًا أهمية تيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع.

https://sarabic.ae/20250211/السيسي-يؤكد-مجددا-على-ضرورة-بدء-عمليات-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-دون-تهجير-سكانه-الفلسطينيين-1097671039.html

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