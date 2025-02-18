"سبوتنيك" ترصد أبرز معروضات الجناح التركي بـ"آيدكس- 2025".. صور
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالمشاركة التركية في أيدكس 2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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رصدت عدسة "سبوتنيك" حجم المشاركة التركية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس - 2025"، الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 17 حتى 21 فبراير/ شباط الجاري.
وتظهر مقاطع فيديو وصور رصدها مراسل "سبوتنيك"، أنواعا مختلفة من الأسلحة، التي تعرضها تركيا في الجناح الخاص بها بمجمع المعارض "أدنيك" في أبوظبي، في اليوم الثاني من فعاليات المعرض.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالمشاركة التركية في أيدكس 2025
المشاركة التركية في أيدكس 2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
وقالت متحدثة باسم الجناح التركي لـ"سبوتنيك"، إن "شركات السلاح التركية موجودة في المنطقة منذ سنوات وتشارك في النسخ السابقة من معرض الصناعات الدفاعية، والعديد من الأسلحة المعروضة يتم استخدامها من قبل العديد من الدول وخاصة المركبات المدرعة مثل مدرعة "أرما"، التي تستخدمها أكثر من 40 دولة حول العالم وأثبتت كفاءتها الميدانية خاصة فيما يتعلق بالمرونة والحماية والتدريع".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالمشاركة التركية في "أيديكس 2025" بالإمارات
المشاركة التركية في "أيديكس 2025" بالإمارات
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
وتابعت المتحدثة: "نشعر بالفخر لمشاركتنا في معرض الصناعات الدفاعية في الإمارات، لعرض خبراتنا في مجال التصنيع العسكري".
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالمشاركة التركية في أيدكس 2025
المشاركة التركية في أيدكس 2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
وتشهد دورة عام 2025 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس"، زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة بنمو قدره 16 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، فيما زادت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10 في المئة، مقارنة بالدورة السابقة لتصل إلى 181 ألفاً و501 متر مربع.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح التركي في أيديكس 2025
الجناح التركي في أيديكس 2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ما يزيد على 731 شركة جديدة بزيادة نسبتها 82 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، ومشاركة 41 جناحاً وطنياً، بينما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة بنسبة 16 في المئة من إجمالي الشركات العارضة، في حين تبلغ نسبة الشركات الدولية 84 في المئة.