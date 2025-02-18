https://sarabic.ae/20250218/عدسة-سبوتنيك-تواكب-عودة-أهالي-بلدة-العديسة-جنوبي-لبنان-بعد-انسحاب-الجيش-الإسرائيلي-منها---1097920242.html
عدسة "سبوتنيك" تواكب عودة أهالي بلدة العديسة جنوبي لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها
عدسة "سبوتنيك" تواكب عودة أهالي بلدة العديسة جنوبي لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها
سبوتنيك عربي
انسحب الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من القرى والبلدات التي دخلها في جنوب لبنان ومن ضمنها بلدة العديسة، الأمر الذي سمح للأهالي بالعودة إلى منزلهم. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
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عدسة "سبوتنيك" واكبت عودة الأهالي إليها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، وذلك عقب إزالة السواتر الترابية ومسح المنطقة من الذخائر ومخلفات الحرب على يد فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني.وتجمع الأهالي، منذ الصباح الباكر، عند الحاجز الذي أقامه الجيش اللبناني، وقامت وحدات الهندسة بإزالة السواتر الترابية ومخلفات الحرب من البلدة، كما عملت فرق الإسعاف على انتشال عدد من القتلى داخل البلدة وسط دمار واسع.وفي سياق متصل، دخل عدد كبير من أهالي بلدتي الوزاني وميس الجبل، إلى بلدتيهما سيرا على الأقدام، وعبر الدراجات النارية، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وانتشار الجيش اللبناني فيها ليلا.وقال الجيش الإسرائيلي إن "تمديد بقاء قواته في جنوب لبنان بعد 18 فبراير إجراء مؤقت لضمان جاهزية الجيش اللبناني لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.الحكومة اللبنانية تقر مسودة البيان الوزاري وتؤكد التزامها بتحرير كامل الأراضي من القوات الإسرائيليةالجيش الإسرائيلي يعلن بقاء قواته في 5 مواقع استراتيجية جنوبي لبنان
https://sarabic.ae/20250218/انسحاب-للجيش-الإسرائيلي-من-بلدات-جنوبية-والسلطات-اللبنانية-تناشد-الأهالي-التريث-1097898050.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
عدسة "سبوتنيك" تواكب عودة أهالي بلدة العديسة جنوبي لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها
حصري
انسحب الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من القرى والبلدات التي دخلها في جنوب لبنان ومن ضمنها بلدة العديسة، الأمر الذي سمح للأهالي بالعودة إلى منزلهم.
عدسة "سبوتنيك" واكبت عودة الأهالي إليها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، وذلك عقب إزالة السواتر الترابية ومسح المنطقة من الذخائر ومخلفات الحرب على يد فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني.
وتجمع الأهالي، منذ الصباح الباكر، عند الحاجز الذي أقامه الجيش اللبناني، وقامت وحدات الهندسة بإزالة السواتر الترابية ومخلفات الحرب من البلدة، كما عملت فرق الإسعاف على انتشال عدد من القتلى داخل البلدة وسط دمار واسع.
من جهته، قام الجيش الإسرائيلي بقطع الطريق الدولي بين العديسة وكفركلا، في خطوة تعتبر "قضمًا" للأراضي اللبنانية، فيما لا يزال متمركزًا في 5 نقاط رئيسية: اللبونة، جبل بلاط، جلّ الدير وجبل الباط، الدواوير، تلة الحمامص.
وفي سياق متصل، دخل عدد كبير من أهالي بلدتي الوزاني وميس الجبل، إلى بلدتيهما سيرا على الأقدام، وعبر الدراجات النارية، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها
وانتشار الجيش اللبناني فيها ليلا.
في هذه الأثناء، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش سيتدخل في الأماكن التي لا يوجد فيها الجيش اللبناني، وسيتعامل مع أي انتهاك هناك".
وقال الجيش الإسرائيلي إن "تمديد بقاء قواته في جنوب لبنان بعد 18 فبراير إجراء مؤقت لضمان جاهزية الجيش اللبناني
لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني
والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.