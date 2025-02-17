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الحكومة اللبنانية تقر مسودة البيان الوزاري وتؤكد التزامها بتحرير كامل الأراضي من القوات الإسرائيلية
الحكومة اللبنانية تقر مسودة البيان الوزاري وتؤكد التزامها بتحرير كامل الأراضي من القوات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة، مساء اليوم الاثنين، مسودة البيان الوزاري بالاجماع الذي ستقدمه لمجلس النواب. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T19:10+0000
2025-02-17T19:10+0000
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وحسب البيان الوزاري، أكدت الحكومة "التزامها بتحرير كامل الاراضي اللبنانية من القوات الإسرائيلية وتطبيق القرار 1701"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك صندوق لإعمار المناطق المتضررة في الجنوب.وقال وزير الاعلام بول مرقص إن "مسودة البيان الوزاري تدعو الى إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة".وأكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن "قواته ستبقى في 5 مواقع استراتيجية في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في 18 فبراير/ شباط الجاري".وقال الجيش الإسرائيلي، إن "تمديد بقاء قواته في جنوب لبنان بعد 18 فبراير إجراء مؤقت لضمان جاهزية الجيش اللبناني لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار".وأضاف أن "هناك محاولات لتنظيم مسيرات ورفع أعلام حزب الله وأعمال شغب قرب الحدود مع لبنان"، مؤكدا أنه سيقيم موقعا عسكريا قبالة كل بلدة إسرائيلية على الحدود مع لبنان.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيسمح غدا للبنانيين بالوصول للقرى التي غادروها وهي كفركلا والعديسة والحولة وميس الجبل وأن بقاءه سيكون في النقاط الخمس حتى يتضح أنه لم يعد هناك نشاط لحزب الله جنوب الليطاني".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات دون طيار تجاه إسرائيل مرة أخرى. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن كاتس، أنه "إذا كانت هناك طائرات من دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في حزب الله اللبناني، عباس أحمد حمود، أحد رؤساء الوحدة الجوية بالحزب، والذي كان مسؤولا عن إطلاق الطائرات من دون طيار على إسرائيل.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "لن نسمح باستمرار إطلاق الطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل، وذلك يشكل تجاوزا للخط الأحمر وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، على حد تعبيره.وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات والقيادة الشمالية مواقع عسكرية لحزب الله تحتوي على أسلحة وقاذفات تشكل تهديدا مباشرا للجبهة الداخلية الإسرائيلية".وأضاف البيان أن "النشاط في هذه المواقع يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا على مواصلة الجيش الإسرائيلي "العمل على إزالة أي تهديد والعزم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، من أجل منع إعادة تأسيس حزب الله واستعادة نشاطه".
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https://sarabic.ae/20250216/أمين-عام-حزب-الله-يطالب-الجيش-الإسرائيلي-بالانسحاب-من-لبنان-في-18-فبراير-الجاري--1097841955.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
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الحكومة اللبنانية تقر مسودة البيان الوزاري وتؤكد التزامها بتحرير كامل الأراضي من القوات الإسرائيلية

19:10 GMT 17.02.2025
© AP Photo / Lebanese Presidency Press Officeالرئيس جوزيف عون يترأس أول جلسة الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا
الرئيس جوزيف عون يترأس أول جلسة الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Lebanese Presidency Press Office
تابعنا عبر
أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة، مساء اليوم الاثنين، مسودة البيان الوزاري بالاجماع الذي ستقدمه لمجلس النواب.
وحسب البيان الوزاري، أكدت الحكومة "التزامها بتحرير كامل الاراضي اللبنانية من القوات الإسرائيلية وتطبيق القرار 1701"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك صندوق لإعمار المناطق المتضررة في الجنوب.
وقال وزير الاعلام بول مرقص إن "مسودة البيان الوزاري تدعو الى إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة".
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
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15:23 GMT
وأكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن "قواته ستبقى في 5 مواقع استراتيجية في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار في 18 فبراير/ شباط الجاري".
وقال الجيش الإسرائيلي، إن "تمديد بقاء قواته في جنوب لبنان بعد 18 فبراير إجراء مؤقت لضمان جاهزية الجيش اللبناني لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف أن "هناك محاولات لتنظيم مسيرات ورفع أعلام حزب الله وأعمال شغب قرب الحدود مع لبنان"، مؤكدا أنه سيقيم موقعا عسكريا قبالة كل بلدة إسرائيلية على الحدود مع لبنان.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيسمح غدا للبنانيين بالوصول للقرى التي غادروها وهي كفركلا والعديسة والحولة وميس الجبل وأن بقاءه سيكون في النقاط الخمس حتى يتضح أنه لم يعد هناك نشاط لحزب الله جنوب الليطاني".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
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أمين عام حزب الله يطالب الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان في 18 فبراير الجاري
أمس, 18:30 GMT
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق، بأن بلاده لن تسمح بإطلاق الطائرات دون طيار تجاه إسرائيل مرة أخرى. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن كاتس، أنه "إذا كانت هناك طائرات من دون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".
وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في حزب الله اللبناني، عباس أحمد حمود، أحد رؤساء الوحدة الجوية بالحزب، والذي كان مسؤولا عن إطلاق الطائرات من دون طيار على إسرائيل.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "لن نسمح باستمرار إطلاق الطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل، وذلك يشكل تجاوزا للخط الأحمر وانتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، على حد تعبيره.
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أمس, 14:52 GMT
وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات والقيادة الشمالية مواقع عسكرية لحزب الله تحتوي على أسلحة وقاذفات تشكل تهديدا مباشرا للجبهة الداخلية الإسرائيلية".
وأضاف البيان أن "النشاط في هذه المواقع يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا على مواصلة الجيش الإسرائيلي "العمل على إزالة أي تهديد والعزم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، من أجل منع إعادة تأسيس حزب الله واستعادة نشاطه".
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