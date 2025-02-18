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نائب لبناني: لن نقبل بوجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية ولا نعول على أمريكا
نائب لبناني: لن نقبل بوجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية ولا نعول على أمريكا
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة، أنّ "لبنان لن يقبل بوجود أي تواجد إسرائيلي على الأراضي اللبنانية"، مشددًا على أن "عدم... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الحكومة الإسرائيلية أصدرت بيانًا وبعض التسريبات التي تشير إلى نية البقاء في هذه النقاط، وهو ما يعارضه لبنان بشكل قاطع".وفي ما يتعلق بالتطورات السياسية في المنطقة، أشار النائب اللبناني إلى أن "أميركا دخلت مرحلة التوحش وتعتبرنا مستعمرات، ولكن هذا ليس قدراً لنا". وتابع: "الوسائل موجودة من المقاومة الشعبية إلى المقاومة المسلحة، ونحن قادرون على اتخاذ الإجراءات اللازمة".وأعاد التأكيد على موقف لبنان الثابت: "لا يمكن أن نكون مقاطعة إسرائيلية ولن نكون، وسنواصل الدفاع عن سيادتنا".
https://sarabic.ae/20250218/عدسة-سبوتنيك-تواكب-عودة-أهالي-بلدة-العديسة-جنوبي-لبنان-بعد-انسحاب-الجيش-الإسرائيلي-منها---1097920242.html
https://sarabic.ae/20250218/إيران-تؤكد-أن-تعليق-الرحلات-الجوية-بينها-وبين-لبنان-أمر-فني-وليس-سياسيا-1097903945.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, الحدود اللبنانية الإسرائيلية, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, الحدود اللبنانية الإسرائيلية, حصري, تقارير سبوتنيك

نائب لبناني: لن نقبل بوجود إسرائيل على الأراضي اللبنانية ولا نعول على أمريكا

14:14 GMT 18.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayناقلة جند إسرائيلية في وادي السلوقي جنوبي لبنان
ناقلة جند إسرائيلية في وادي السلوقي جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
أكد النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة، أنّ "لبنان لن يقبل بوجود أي تواجد إسرائيلي على الأراضي اللبنانية"، مشددًا على أن "عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمسة الحدودية كان شبه محسوم وهو مرفوض تمامًا".
وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الحكومة الإسرائيلية أصدرت بيانًا وبعض التسريبات التي تشير إلى نية البقاء في هذه النقاط، وهو ما يعارضه لبنان بشكل قاطع".

وأضاف: "من حقنا أن نستخدم كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن أرضنا، وهذا يتحدد وفق الظروف، لكننا لن نقبل بالوجود الإسرائيلي لا سيما وأنهم يقولون أنهم باقون إلى أجل غير مسمى، فمن يضمن أنهم لن يغيروا اتفاقية الهدنة لعام 1949 أو يبدلوا في ترسيم الحدود؟".

صورة لعودة أهالي بلدة العديسة جنوبي لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
عدسة "سبوتنيك" تواكب عودة أهالي بلدة العديسة جنوبي لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها
12:18 GMT

وعن الدور الأمريكي في الأزمة، شدّد خواجة أن "الولايات المتحدة هي من يغطي الأفعال الإسرائيلية، وبالتالي لن نلجأ إليها، فالأمريكي هو شريك للإسرائيليين، وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب هناك تماهي مع اليمين المتطرف".

وفي ما يتعلق بالتطورات السياسية في المنطقة، أشار النائب اللبناني إلى أن "أميركا دخلت مرحلة التوحش وتعتبرنا مستعمرات، ولكن هذا ليس قدراً لنا". وتابع: "الوسائل موجودة من المقاومة الشعبية إلى المقاومة المسلحة، ونحن قادرون على اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
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09:02 GMT

كما نفى خواجة أن "يكون هناك أي حديث جدي عن إدراج لبنان تحت البند السابع في الأمم المتحدة وهو غير قابل للتنفيذ. وأضاف: "على إسرائيل أن تخرج من الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وفقًا للقرار 1701، أما سلاح حزب الله شمال النهر فهو أمر يخص الحوار الداخلي في لبنان".

وأعاد التأكيد على موقف لبنان الثابت: "لا يمكن أن نكون مقاطعة إسرائيلية ولن نكون، وسنواصل الدفاع عن سيادتنا".
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