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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250219/إصابة-ست-مدنيين-بينهم-طفلان-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1097937474.html
إصابة ست مدنيين بينهم طفلان في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة ست مدنيين بينهم طفلان في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 28 مقذوفا. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T02:31+0000
2025-02-19T02:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 10 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها تسعة على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور ماكيفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 28 مقذوفا .بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ست مدنيين بينهم طفلان من مواليد عام 2014.يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 12 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250219/وزير-خارجية-كييف-السابق-لا-أخبار-جيدة-للأوكرانيين-في-الأيام-المقبلة-1097937193.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا

إصابة ست مدنيين بينهم طفلان في قصف أوكراني على دونيتسك

02:31 GMT 19.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 28 مقذوفا.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 10 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها تسعة على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور ماكيفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 28 مقذوفا .
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ست مدنيين بينهم طفلان من مواليد عام 2014.
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير خارجية كييف السابق: لا أخبار جيدة للأوكرانيين في الأيام المقبلة
00:42 GMT
يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 12 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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