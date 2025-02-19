https://sarabic.ae/20250219/إصابة-ست-مدنيين-بينهم-طفلان-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1097937474.html

إصابة ست مدنيين بينهم طفلان في قصف أوكراني على دونيتسك

إصابة ست مدنيين بينهم طفلان في قصف أوكراني على دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 28 مقذوفا. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T02:31+0000

2025-02-19T02:31+0000

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 10 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها تسعة على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور ماكيفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 28 مقذوفا .بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ست مدنيين بينهم طفلان من مواليد عام 2014.يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 12 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

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