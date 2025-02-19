https://sarabic.ae/20250219/إصابة-ست-مدنيين-بينهم-طفلان-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1097937474.html
إصابة ست مدنيين بينهم طفلان في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة ست مدنيين بينهم طفلان في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 28 مقذوفا. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T02:31+0000
2025-02-19T02:31+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 10 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها تسعة على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور ماكيفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 28 مقذوفا .بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ست مدنيين بينهم طفلان من مواليد عام 2014.يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 12 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250219/وزير-خارجية-كييف-السابق-لا-أخبار-جيدة-للأوكرانيين-في-الأيام-المقبلة-1097937193.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
إصابة ست مدنيين بينهم طفلان في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 28 مقذوفا.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 10 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها تسعة على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور ماكيفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 28 مقذوفا
.
بحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ست مدنيين بينهم طفلان من مواليد عام 2014.
يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل 12 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.