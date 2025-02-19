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البحرية الجزائرية تعلن عن عملية إجلاء لبحارين من جنسية أجنبية
البحرية الجزائرية تعلن عن عملية إجلاء لبحارين من جنسية أجنبية
سبوتنيك عربي
تمكنت القوات البحرية الجزائرية، اليوم الأربعاء، من تنفيذ عملية إجلاء صحي لبحارين من جنسية هندية، بعد تعرضهما لتسمم بالغاز في عرض البحر قبالة سواحل سكيكدة. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T20:58+0000
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وقالت صحيفة "الشروق" إن عملية الإجلاء جاءت إثر تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بجيجل، إشارة استغاثة من طاقم السفينة "فيديرال إنديانا"، الحاملة لراية جزر المارشال والقادمة من مضيق جبل طارق باتجاه اليونان.وبالتنسيق مع المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، تم إرسال حوامة البحث والإنقاذ "AS-12" لتحديد موقع السفينة، التي كانت تبعد نحو 23 ميلًا بحريًا شمال غرب رأس حديد بسكيكدة. وتم إجلاء البحارين المصابين بسرعة إلى مستشفى الطاهير بجيجل، حيث كانا في حالة صحية حرجة.في سياق متصل، أنقذت وحدات حرس السواحل التابعة للبحرية الجزائرية، يوم 7 فبراير/شباط الجاري، 14 مرشحًا للهجرة غير الشرعية من جنسية صومالية، بالإضافة إلى مهاجر واحد من دولة جنوب السودان. وجاءت العملية بعد تلقي إشارة إغاثة تفيد بوجود مهاجرين في حالة خطر على بعد 27 ميلًا بحريًا شمال شرق رأس جنات في بومرداس.وتم إرسال زورقين تابعين للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل في دلس لإنقاذ المهاجرين، الذين كان من بينهم قاصران. وتم نقلهم إلى ميناء دلس، حيث تلقوا الإسعافات الأولية قبل تحويلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.يذكر أن وحدات حرس السواحل الجزائري كانت قد تمكنت، يوم الثلاثاء الماضي، من إنقاذ 16 مهاجرًا غير شرعي من جنسية صومالية، بينهم امرأتان، في حالة صحية حرجة. وجاءت العملية بعد تلقي إشارة إغاثة من منطقة تبعد 40 ميلًا بحريًا شمال العوانة.وتم نقل المهاجرين إلى ميناء جن جن في جيجل، حيث تلقوا الإسعافات الأولية قبل تحويلهم إلى المستشفى، وأكد بيان لوزارة الدفاع أن هذه العمليات تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وحدات حرس السواحل لإنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر.
https://sarabic.ae/20250218/الجزائر-زيارة-وزيرة-فرنسية-لإقليم-الصحراء-أمر-خطير-للغاية-1097932964.html
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العالم العربي, العالم, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, العالم, الجزائر, الأخبار

البحرية الجزائرية تعلن عن عملية إجلاء لبحارين من جنسية أجنبية

20:58 GMT 19.02.2025
© Photo / unsplash / behzad bisadiسفينة
سفينة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Photo / unsplash / behzad bisadi
تابعنا عبر
تمكنت القوات البحرية الجزائرية، اليوم الأربعاء، من تنفيذ عملية إجلاء صحي لبحارين من جنسية هندية، بعد تعرضهما لتسمم بالغاز في عرض البحر قبالة سواحل سكيكدة.
وقالت صحيفة "الشروق" إن عملية الإجلاء جاءت إثر تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بجيجل، إشارة استغاثة من طاقم السفينة "فيديرال إنديانا"، الحاملة لراية جزر المارشال والقادمة من مضيق جبل طارق باتجاه اليونان.
وبالتنسيق مع المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، تم إرسال حوامة البحث والإنقاذ "AS-12" لتحديد موقع السفينة، التي كانت تبعد نحو 23 ميلًا بحريًا شمال غرب رأس حديد بسكيكدة. وتم إجلاء البحارين المصابين بسرعة إلى مستشفى الطاهير بجيجل، حيث كانا في حالة صحية حرجة.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
الجزائر: زيارة وزيرة فرنسية لإقليم الصحراء "أمر خطير للغاية"
أمس, 17:59 GMT
في سياق متصل، أنقذت وحدات حرس السواحل التابعة للبحرية الجزائرية، يوم 7 فبراير/شباط الجاري، 14 مرشحًا للهجرة غير الشرعية من جنسية صومالية، بالإضافة إلى مهاجر واحد من دولة جنوب السودان. وجاءت العملية بعد تلقي إشارة إغاثة تفيد بوجود مهاجرين في حالة خطر على بعد 27 ميلًا بحريًا شمال شرق رأس جنات في بومرداس.
وتم إرسال زورقين تابعين للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل في دلس لإنقاذ المهاجرين، الذين كان من بينهم قاصران. وتم نقلهم إلى ميناء دلس، حيث تلقوا الإسعافات الأولية قبل تحويلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
أعلام الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
رئيس الجمعية الجزائرية للطب النووي يكشف لـ"سبوتنيك" آثار التفجيرات النووية الفرنسية في بلاده
13 فبراير, 13:00 GMT
يذكر أن وحدات حرس السواحل الجزائري كانت قد تمكنت، يوم الثلاثاء الماضي، من إنقاذ 16 مهاجرًا غير شرعي من جنسية صومالية، بينهم امرأتان، في حالة صحية حرجة. وجاءت العملية بعد تلقي إشارة إغاثة من منطقة تبعد 40 ميلًا بحريًا شمال العوانة.
وتم نقل المهاجرين إلى ميناء جن جن في جيجل، حيث تلقوا الإسعافات الأولية قبل تحويلهم إلى المستشفى، وأكد بيان لوزارة الدفاع أن هذه العمليات تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وحدات حرس السواحل لإنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر.
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