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https://sarabic.ae/20250219/البرهان-سيتم-تشكيل-حكومة-انتقالية-برئاسة-رئيس-وزراء-تكنوقراط-لا-ينتمي-لأي-حزب-1097970925.html
البرهان: سيتم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط لا ينتمي لأي حزب
البرهان: سيتم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط لا ينتمي لأي حزب
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط غير منتمي إلى أي جهة أو حزب... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T18:26+0000
2025-02-19T18:26+0000
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وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات البرهان جاءت خلال لقائه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي.ونقلت عن السفير حسين الأمين وكيل وزارة الخارجية، أن الفريق البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي بشأن المرحلة المقبلة التي ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية بالبلاد، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية في السودان.ومن جهته قال السفير الإيطالي، ميشيل توماسي، إن مهمته ستكون في مسارين سياسي وإنساني، منوها إلى أن خلال لقائه بقائد الجيش السوداني الفريق البرهان ناقش الوسائل والطرق لإنهاء الصراع في السودان، وكيفية تحقيق وقف إطلاق النار لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية لمستحقيها.وبحث السفير التنسيق بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز حالة الاستقرار في السودان.وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، صرح عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، بأن قوات الجيش "ستقاتل من يريدون إقامة حكومة موازية في أي مكان داخل البلاد"، بحسب قوله.وأفادت بذلك وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، التي أشارت إلى أن العطا، أدلى بتلك التصريحات خلال كلمة وجهها لقوات تابعة للجيش بمدينة الدبة، شمالي البلاد، يوم أمس الثلاثاء. وجاءت تصريحات العطا، تعليقا على المؤتمر الذي نظمته قوى معارضة وحركات مسلحة تحارب الجيش السوداني بعنوان "تحالف السودان التأسيسي"، وجرى عقده في العاصمة الكينية نيروبي.ووصف العطا، الجيش السوداني بـ"جيش الأمة السودانية"، مؤكدًا أنه "سيلقن قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها دروسا".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أكد تصميم القيادة والشعب السوداني على "دحر التمرد"، مشيرًا إلى أن "الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة".ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السودان وقوات الدعم السريع، حربا مدمرة ضد بعضهما بعضا، أدت إلى مقتل نحو 20 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليون آخرين بين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
https://sarabic.ae/20250214/السودان-يبلغ-الاتحاد-الأفريقي-بأن-الجيش-بسط-سيطرته-على-البلاد-1097766641.html
https://sarabic.ae/20250209/السودان-يطرح-خارطة-طريق-للإعداد-لمرحلة-ما-بعد-الحرب-1097613500.html
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

البرهان: سيتم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط لا ينتمي لأي حزب

18:26 GMT 19.02.2025
© AP Photoعبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© AP Photo
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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط غير منتمي إلى أي جهة أو حزب سياسي.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات البرهان جاءت خلال لقائه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي.
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14 فبراير, 07:28 GMT
ونقلت عن السفير حسين الأمين وكيل وزارة الخارجية، أن الفريق البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي بشأن المرحلة المقبلة التي ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية بالبلاد، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية في السودان.
ومن جهته قال السفير الإيطالي، ميشيل توماسي، إن مهمته ستكون في مسارين سياسي وإنساني، منوها إلى أن خلال لقائه بقائد الجيش السوداني الفريق البرهان ناقش الوسائل والطرق لإنهاء الصراع في السودان، وكيفية تحقيق وقف إطلاق النار لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
وبحث السفير التنسيق بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز حالة الاستقرار في السودان.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، صرح عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، بأن قوات الجيش "ستقاتل من يريدون إقامة حكومة موازية في أي مكان داخل البلاد"، بحسب قوله.
وأفادت بذلك وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، التي أشارت إلى أن العطا، أدلى بتلك التصريحات خلال كلمة وجهها لقوات تابعة للجيش بمدينة الدبة، شمالي البلاد، يوم أمس الثلاثاء. وجاءت تصريحات العطا، تعليقا على المؤتمر الذي نظمته قوى معارضة وحركات مسلحة تحارب الجيش السوداني بعنوان "تحالف السودان التأسيسي"، وجرى عقده في العاصمة الكينية نيروبي.
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
السودان يطرح "خارطة طريق" للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب
9 فبراير, 13:53 GMT
ووصف العطا، الجيش السوداني بـ"جيش الأمة السودانية"، مؤكدًا أنه "سيلقن قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها دروسا".
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أكد تصميم القيادة والشعب السوداني على "دحر التمرد"، مشيرًا إلى أن "الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السودان وقوات الدعم السريع، حربا مدمرة ضد بعضهما بعضا، أدت إلى مقتل نحو 20 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليون آخرين بين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
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