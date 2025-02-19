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الجيش اللبناني: إسرائيل لم تلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة
الجيش اللبناني: إسرائيل لم تلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T21:39+0000
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ونشر الجيش اللبناني بيانا له، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلاله أن "العدو لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".وأفاد في بيانه العسكري بأنه "لا يزال العدو يتمركز في عدة نقاط حدودية ويتمادى في تنصله من التزاماته وخرقه للسيادة اللبنانية من خلال الاعتداءات المتواصلة على أمن لبنان ومواطنيه".وأشار إلى أن الوحدات العسكرية اللبنانية تستكمل الانتشار في جميع البلدات الحدودية الجنوبية بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.انسحب الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، من القرى والبلدات التي دخلها في جنوب لبنان ومن ضمنها بلدة العديسة، الأمر الذي سمح للأهالي بالعودة إلى منزلهم.عدسة "سبوتنيك" واكبت عودة الأهالي إليها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، وذلك عقب إزالة السواتر الترابية ومسح المنطقة من الذخائر ومخلفات الحرب على يد فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني.من جهته، قام الجيش الإسرائيلي بقطع الطريق الدولي بين العديسة وكفركلا، في خطوة تعتبر "قضمًا" للأراضي اللبنانية، فيما لا يزال متمركزًا في 5 نقاط رئيسية: اللبونة، جبل بلاط، جلّ الدير وجبل الباط، الدواوير، تلة الحمامص.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250218/عدسة-سبوتنيك-تواكب-عودة-أهالي-بلدة-العديسة-جنوبي-لبنان-بعد-انسحاب-الجيش-الإسرائيلي-منها---1097920242.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش اللبناني: إسرائيل لم تلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة

21:39 GMT 19.02.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
ونشر الجيش اللبناني بيانا له، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلاله أن "العدو لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".
وأفاد في بيانه العسكري بأنه "لا يزال العدو يتمركز في عدة نقاط حدودية ويتمادى في تنصله من التزاماته وخرقه للسيادة اللبنانية من خلال الاعتداءات المتواصلة على أمن لبنان ومواطنيه".
صورة لعودة أهالي بلدة العديسة جنوبي لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
عدسة "سبوتنيك" تواكب عودة أهالي بلدة العديسة جنوبي لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها
أمس, 12:18 GMT
وأشار إلى أن الوحدات العسكرية اللبنانية تستكمل الانتشار في جميع البلدات الحدودية الجنوبية بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
انسحب الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، من القرى والبلدات التي دخلها في جنوب لبنان ومن ضمنها بلدة العديسة، الأمر الذي سمح للأهالي بالعودة إلى منزلهم.
عدسة "سبوتنيك" واكبت عودة الأهالي إليها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، وذلك عقب إزالة السواتر الترابية ومسح المنطقة من الذخائر ومخلفات الحرب على يد فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني.
من جهته، قام الجيش الإسرائيلي بقطع الطريق الدولي بين العديسة وكفركلا، في خطوة تعتبر "قضمًا" للأراضي اللبنانية، فيما لا يزال متمركزًا في 5 نقاط رئيسية: اللبونة، جبل بلاط، جلّ الدير وجبل الباط، الدواوير، تلة الحمامص.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
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