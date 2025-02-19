https://sarabic.ae/20250219/ترامب-وماسك-ملايين-الموتى-في-أمريكا-يتلقون-إعانات-حكومية-1097938765.html
ترامب وماسك: ملايين الموتى في أمريكا يتلقون إعانات حكومية
ترامب وماسك: ملايين الموتى في أمريكا يتلقون إعانات حكومية
سبوتنيك عربي
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإيلون ماسك، رجل الأعمال ووزير الكفاءة الحكومية، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد زعمهما أن... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T06:43+0000
2025-02-19T06:43+0000
2025-02-19T06:43+0000
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وخلال مؤتمر صحفي عقده في ولاية فلوريدا، أمس الثلاثاء، قال ترامب: "لدينا ملايين وملايين الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم على 100 عام، يحصلون على إعانات الضمان الاجتماعي، وهذا يشير إلى عمليات احتيال أو سوء إدارة خطيرة".وأضاف: "إذا أخرجنا كل هؤلاء الملايين من الأشخاص من نظام الضمان الاجتماعي، فسيصبح لدينا فجأة نظام ضمان اجتماعي قويا يخدم الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 70 أو 80 أو 90 عاما، ولكن ليس 200 عام". كما أشار إلى حالة لشخص مسجل في النظام على أنه يبلغ من العمر 360 عاما، ما زاد من حدة النقاش حول الهدر والفساد في النظام الحكومي الأمريكي.من جانبه، شارك ماسك، سلسلة من المنشورات الساخرة عبر منصة "إكس"، كتب في أحدها: "ربما يكون فيلم "توايلايت" حقيقيا... هناك الكثير من مصاصي الدماء الذين يتقاضون الضمان الاجتماعي"، مضيفًا أن "وجود عشرات الملايين من الأشخاص الذين تم تصنيفهم كأحياء بينما هم ميتون بالفعل، يمثل مشكلة ضخمة".ووفقا لتقارير أمريكية، فإن الأرقام التي طرحها ترامب وماسك، "مبالغ فيها ولا تعكس بدقة بيانات الضمان الاجتماعي"، رغم أن بعض المدفوعات غير القانونية لأشخاص متوفين قد تم تسجيلها بالفعل.
https://sarabic.ae/20250218/إيلون-ماسك-يشتبه-في-اختفاء-احتياطيات-الذهب-الأمريكية-من-قاعدة-فورت-نوكس-1097898249.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب وماسك: ملايين الموتى في أمريكا يتلقون إعانات حكومية
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإيلون ماسك، رجل الأعمال ووزير الكفاءة الحكومية، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد زعمهما أن ملايين الأشخاص المتوفين، لا يزالون يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي بشكل غير قانوني.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في ولاية فلوريدا، أمس الثلاثاء، قال ترامب
: "لدينا ملايين وملايين الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم على 100 عام، يحصلون على إعانات الضمان الاجتماعي، وهذا يشير إلى عمليات احتيال أو سوء إدارة خطيرة".
وأضاف: "إذا أخرجنا كل هؤلاء الملايين من الأشخاص من نظام الضمان الاجتماعي، فسيصبح لدينا فجأة نظام ضمان اجتماعي قويا يخدم الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 70 أو 80 أو 90 عاما، ولكن ليس 200 عام".
كما أشار إلى حالة لشخص مسجل في النظام على أنه يبلغ من العمر 360 عاما، ما زاد من حدة النقاش حول الهدر والفساد في النظام الحكومي الأمريكي.
من جانبه، شارك ماسك
، سلسلة من المنشورات الساخرة عبر منصة "إكس"، كتب في أحدها: "ربما يكون فيلم "توايلايت" حقيقيا... هناك الكثير من مصاصي الدماء الذين يتقاضون الضمان الاجتماعي"، مضيفًا أن "وجود عشرات الملايين من الأشخاص الذين تم تصنيفهم كأحياء بينما هم ميتون بالفعل، يمثل مشكلة ضخمة".
ووفقا لتقارير
أمريكية، فإن الأرقام التي طرحها ترامب وماسك، "مبالغ فيها ولا تعكس بدقة بيانات الضمان الاجتماعي"، رغم أن بعض المدفوعات غير القانونية لأشخاص متوفين قد تم تسجيلها بالفعل.