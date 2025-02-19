https://sarabic.ae/20250219/ترامب-وماسك-ملايين-الموتى-في-أمريكا-يتلقون-إعانات-حكومية-1097938765.html

ترامب وماسك: ملايين الموتى في أمريكا يتلقون إعانات حكومية

ترامب وماسك: ملايين الموتى في أمريكا يتلقون إعانات حكومية

سبوتنيك عربي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإيلون ماسك، رجل الأعمال ووزير الكفاءة الحكومية، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد زعمهما أن... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T06:43+0000

2025-02-19T06:43+0000

2025-02-19T06:43+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيلون ماسك

دونالد ترامب

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093807197_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c121450bbdc7ee06c4323812f805c2f.jpg

وخلال مؤتمر صحفي عقده في ولاية فلوريدا، أمس الثلاثاء، قال ترامب: "لدينا ملايين وملايين الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم على 100 عام، يحصلون على إعانات الضمان الاجتماعي، وهذا يشير إلى عمليات احتيال أو سوء إدارة خطيرة".وأضاف: "إذا أخرجنا كل هؤلاء الملايين من الأشخاص من نظام الضمان الاجتماعي، فسيصبح لدينا فجأة نظام ضمان اجتماعي قويا يخدم الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 70 أو 80 أو 90 عاما، ولكن ليس 200 عام". كما أشار إلى حالة لشخص مسجل في النظام على أنه يبلغ من العمر 360 عاما، ما زاد من حدة النقاش حول الهدر والفساد في النظام الحكومي الأمريكي.من جانبه، شارك ماسك، سلسلة من المنشورات الساخرة عبر منصة "إكس"، كتب في أحدها: "ربما يكون فيلم "توايلايت" حقيقيا... هناك الكثير من مصاصي الدماء الذين يتقاضون الضمان الاجتماعي"، مضيفًا أن "وجود عشرات الملايين من الأشخاص الذين تم تصنيفهم كأحياء بينما هم ميتون بالفعل، يمثل مشكلة ضخمة".ووفقا لتقارير أمريكية، فإن الأرقام التي طرحها ترامب وماسك، "مبالغ فيها ولا تعكس بدقة بيانات الضمان الاجتماعي"، رغم أن بعض المدفوعات غير القانونية لأشخاص متوفين قد تم تسجيلها بالفعل.

https://sarabic.ae/20250218/إيلون-ماسك-يشتبه-في-اختفاء-احتياطيات-الذهب-الأمريكية-من-قاعدة-فورت-نوكس-1097898249.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار