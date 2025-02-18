https://sarabic.ae/20250218/إيلون-ماسك-يشتبه-في-اختفاء-احتياطيات-الذهب-الأمريكية-من-قاعدة-فورت-نوكس-1097898249.html

إيلون ماسك يشتبه في اختفاء احتياطيات الذهب الأمريكية من قاعدة "فورت نوكس"

إيلون ماسك يشتبه في اختفاء احتياطيات الذهب الأمريكية من قاعدة "فورت نوكس"

سبوتنيك عربي

دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إلى إجراء تدقيق في قاعدة "فورت نوكس"، حيث يتم تخزين احتياطيات الذهب الأمريكية، للتأكد من أنها لا تزال هناك ولم يتم سرقتها. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T07:27+0000

2025-02-18T07:27+0000

2025-02-18T07:27+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "من يستطيع أن يؤكد أن الذهب لم يُسرق من فورت نوكس؟ قد يكون موجودًا هناك وقد لا يكون. الذهب ملك للشعب الأمريكي! نريد أن نعرف أنه لا يزال موجودًا هناك".ويخزّن احتياطي الذهب الأمريكي على أراضي قاعدة عسكرية أمريكية، في واحدة من أكثر مرافق التخزين أمانًا في العالم وهي قاعدة "فورت نوكس". وبحسب مصادر مختلفة، يتم تخزين نحو 4580 طنًا من الذهب هناك. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي قبو القاعدة على آثار خاصة، مثل الدستور الأمريكي الأصلي وإعلان الاستقلال.وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في وقت سابق، فإن أي تباين بين الاحتياطيات الموجودة في الخزائن والأرقام المنشورة، إذا تم إجراء التدقيق، قد يسبب صدمة في أسواق الذهب العالمية.يذكر أن وزارة كفاءة الحكومة، التي يديرها ماسك، أثير حولها الكثير من الجدل منذ بدء عملها، بما في ذلك دعاوى قضائية مختلفة، وفي مطلع الشهر الجاري، أطاحت هذه الوزارة بموظف كبير في وزارة الخزانة بحجة عدم التعاون في الكشف عن معلومات تتعلق بالتدقيق والأرقام وعدم الموافقة على الوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي الضخم."الأذكى"... إيلون ماسك يكشف النقاب عن الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراترامب: حجم العمولات في العقود الحكومية قد يصل إلى تريليون دولار

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