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انطلاق المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض... فيديو
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إيلون ماسك يشتبه في اختفاء احتياطيات الذهب الأمريكية من قاعدة "فورت نوكس"
إيلون ماسك يشتبه في اختفاء احتياطيات الذهب الأمريكية من قاعدة "فورت نوكس"
سبوتنيك عربي
دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إلى إجراء تدقيق في قاعدة "فورت نوكس"، حيث يتم تخزين احتياطيات الذهب الأمريكية، للتأكد من أنها لا تزال هناك ولم يتم سرقتها. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T07:27+0000
2025-02-18T07:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "من يستطيع أن يؤكد أن الذهب لم يُسرق من فورت نوكس؟ قد يكون موجودًا هناك وقد لا يكون. الذهب ملك للشعب الأمريكي! نريد أن نعرف أنه لا يزال موجودًا هناك".ويخزّن احتياطي الذهب الأمريكي على أراضي قاعدة عسكرية أمريكية، في واحدة من أكثر مرافق التخزين أمانًا في العالم وهي قاعدة "فورت نوكس". وبحسب مصادر مختلفة، يتم تخزين نحو 4580 طنًا من الذهب هناك. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي قبو القاعدة على آثار خاصة، مثل الدستور الأمريكي الأصلي وإعلان الاستقلال.وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في وقت سابق، فإن أي تباين بين الاحتياطيات الموجودة في الخزائن والأرقام المنشورة، إذا تم إجراء التدقيق، قد يسبب صدمة في أسواق الذهب العالمية.يذكر أن وزارة كفاءة الحكومة، التي يديرها ماسك، أثير حولها الكثير من الجدل منذ بدء عملها، بما في ذلك دعاوى قضائية مختلفة، وفي مطلع الشهر الجاري، أطاحت هذه الوزارة بموظف كبير في وزارة الخزانة بحجة عدم التعاون في الكشف عن معلومات تتعلق بالتدقيق والأرقام وعدم الموافقة على الوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي الضخم."الأذكى"... إيلون ماسك يكشف النقاب عن الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراترامب: حجم العمولات في العقود الحكومية قد يصل إلى تريليون دولار
https://sarabic.ae/20250215/وزارة-ماسك-تفضح-وكالة-استخباراتية-وتنشر-بيانات-سرية-1097801044.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إيلون ماسك يشتبه في اختفاء احتياطيات الذهب الأمريكية من قاعدة "فورت نوكس"

07:27 GMT 18.02.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وابنه البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وابنه البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إلى إجراء تدقيق في قاعدة "فورت نوكس"، حيث يتم تخزين احتياطيات الذهب الأمريكية، للتأكد من أنها لا تزال هناك ولم يتم سرقتها.
وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "من يستطيع أن يؤكد أن الذهب لم يُسرق من فورت نوكس؟ قد يكون موجودًا هناك وقد لا يكون. الذهب ملك للشعب الأمريكي! نريد أن نعرف أنه لا يزال موجودًا هناك".

وفي وقت سابق، دعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينهم السيناتور الجمهوري راند بول، إيلون ماسك، وإدارة فعالية الحكومة التابعة له، إلى مراجعة قاعدة "فورت نوكس" كجزء من حملة لخفض الإنفاق الحكومي. بدوره، قبل الرئيس التنفيذي لشركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" العرض، بقوله: "دعونا نفعل ذلك!".

ويخزّن احتياطي الذهب الأمريكي على أراضي قاعدة عسكرية أمريكية، في واحدة من أكثر مرافق التخزين أمانًا في العالم وهي قاعدة "فورت نوكس". وبحسب مصادر مختلفة، يتم تخزين نحو 4580 طنًا من الذهب هناك. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي قبو القاعدة على آثار خاصة، مثل الدستور الأمريكي الأصلي وإعلان الاستقلال.
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وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في وقت سابق، فإن أي تباين بين الاحتياطيات الموجودة في الخزائن والأرقام المنشورة، إذا تم إجراء التدقيق، قد يسبب صدمة في أسواق الذهب العالمية.
يذكر أن وزارة كفاءة الحكومة، التي يديرها ماسك، أثير حولها الكثير من الجدل منذ بدء عملها، بما في ذلك دعاوى قضائية مختلفة، وفي مطلع الشهر الجاري، أطاحت هذه الوزارة بموظف كبير في وزارة الخزانة بحجة عدم التعاون في الكشف عن معلومات تتعلق بالتدقيق والأرقام وعدم الموافقة على الوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي الضخم.
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