https://sarabic.ae/20250215/وزارة-ماسك-تفضح-وكالة-استخباراتية-وتنشر-بيانات-سرية-1097801044.html

وزارة ماسك تفضح وكالة استخباراتية.. وتنشر بيانات سرية

وزارة ماسك تفضح وكالة استخباراتية.. وتنشر بيانات سرية

سبوتنيك عربي

نشر فريق إيلون ماسك في وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية، معلومات سرية عن وكالة استخبارات أمريكية ما أثار تساؤلات حول أمن البيانات وحماية المعلومات الحساسة، خاصة... 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T10:03+0000

2025-02-15T10:03+0000

2025-02-15T10:03+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

إيلون ماسك

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096983648_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_28665cb6495456e57ffccc86e6034137.jpg

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، جاءت تلك الخطوة المثيرة للجدل، بعدما نشر فريق إيلون ماسك معلومات سرية حول حجم وطاقم وكالة الاستخبارات الأمريكية على موقعها الإلكتروني الجديد.وقد أطلقت الوزارة موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء الماضي، بميزة تسمح للمستخدمين "بتتبع أموال الضرائب عبر البيروقراطية الحكومية"، ويمكن للمستخدمين التنقل بين الوكالات والمكاتب الفيدرالية للحصول على تفاصيل حول عدد الموظفين والميزانيات ومتوسط أعمار الموظفين، ومع ذلك، أشار الموقع في ملاحظة صغيرة إلى أن قاعدة بياناته تستبعد معلومات وكالات الاستخبارات الأمريكية.وكشفت قاعدة البيانات تفاصيل عن مكتب الاستطلاع الوطني (NRO)، وهي الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن تصميم وبناء وصيانة أقمار الاستخبارات الأمريكية، تشمل هذه التفاصيل معلومات مصنفة بأنها غير قابلة للإفصاح للمواطنين الأجانب دون إذن.ويُعتقد أن مكتب الاستطلاع الوطني هو الوكالة الاستخباراتية الوحيدة التي تتوفر بياناتها للجمهور على الموقع الخاص بإدارة ماسك، وقد أثار هذا الكشف مخاوف في مجتمع الاستخبارات، خاصة فيما يتعلق بإمكانية وصول فريق ماسك التقني إلى معلومات حساسة عن الأفراد.يُذكر أن شركة "سبيس إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، لديها عقد بقيمة 1.8 مليار دولار مع مكتب الاستطلاع الوطني لبناء مئات من أقمار التجسس، وهذا يثير تساؤلات حول مدى معرفة ماسك بطبيعة الوكالة وحساسية المعلومات التي تم الكشف عنها.وأكد مساعدان في مجلس الشيوخ يعملان في شؤون الاستخبارات أن عدد موظفي مكتب الاستطلاع الوطني وميزانيته يُعتبران معلومات سرية. وأشارا إلى أن هناك مناقشات داخل مجتمع الاستخبارات حول ما إذا كان ينبغي أن تظل هذه المعلومات سرية، حيث يمكن للخصوم الأجانب استخدامها لاستقراء أولويات الولايات المتحدة في الأنشطة الاستخباراتية، ووصف أحد المساعدين مشاركة هذه المعلومات بأنها "مشكلة مطلقة بموجب معايير الاستخبارات الحالية".يذكر أن وزارة كفاءة الحكومة، التي يديرها ماسك، أثير حولها الكثير من الجدل منذ بدء عملها، بما في ذلك دعاوى قضائية مختلفة، وفي مطلع الشهر الجاري، أطاحت هذه الوزارة بموظف كبير في وزارة الخزانة بحجة عدم التعاون في الكشف عن معلومات تتعلق بالتدقيق والأرقام وعدم الموافقة على الوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي الضخم.

https://sarabic.ae/20250210/من-بينهم-إيلون-ماسك-تصورات-رؤساء-وقادة-للتحولات-العالمية-خلال-قمة-الحكومات-2025-في-دبي-1097645222.html

https://sarabic.ae/20250215/ترامب-يقول-إنه-سيدعم-اتخاذ-موقف-متشدد-بشأن-غزة-1097792005.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيلون ماسك, الأخبار