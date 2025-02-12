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بث مباشر... لافروف ونظيره السوداني يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
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ترامب: حجم العمولات في العقود الحكومية قد يصل إلى تريليون دولار
ترامب: حجم العمولات في العقود الحكومية قد يصل إلى تريليون دولار
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين أمريكيين تلقوا رشاوى تبلغ قيمتها الإجمالية نحو تريليون دولار من العقود الحكومية، وذلك في حديثه... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T08:49+0000
2025-02-12T08:49+0000
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وقال ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض مع ماسك: "أرى هنا عمولات ضخمة، لأنه لا يمكن لأحد أن يكون غبيًا إلى الحد الذي يجعله يدخل في مثل هذه العقود. لذا، يجب أن يتلقى (المسؤول) عمولة (مقابل هذا)".وأضاف ترامب: "لقد عثرنا بالفعل على مليارات الدولارات. وعندما نبدأ في معرفة حقيقة الأمر، فمن المحتمل أن يكون المبلغ قريبًا من تريليون دولار. ومن المحتمل أن نجد ما يقرب من تريليون دولار، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الميزانية".وبعد تنصيب الجمهوريين مباشرة في 20 يناير/كانون الثاني، بدأ مكتب كفاءة الحكومة التابع لإيلون ماسك عملية تدقيق واسعة النطاق لنفقات الميزانية الأميركية. وفي المجمل، يتوقع رجل الأعمال خفض الإنفاق الحكومي بما يصل إلى 2 تريليون دولار. وفي الواقع، بناء على تحريض من ماسك، تم تعليق أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بهدف إعادة تنظيمها بشكل أكبر.ترامب: نقدر ما فعله الرئيس بوتين بالإفراج عن المواطن الأمريكي مارك فوغل
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: حجم العمولات في العقود الحكومية قد يصل إلى تريليون دولار

08:49 GMT 12.02.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وابنه البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وابنه البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين أمريكيين تلقوا رشاوى تبلغ قيمتها الإجمالية نحو تريليون دولار من العقود الحكومية، وذلك في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض.
وقال ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض مع ماسك: "أرى هنا عمولات ضخمة، لأنه لا يمكن لأحد أن يكون غبيًا إلى الحد الذي يجعله يدخل في مثل هذه العقود. لذا، يجب أن يتلقى (المسؤول) عمولة (مقابل هذا)".

وأعرب عن أمله في أن يسمح النظام القضائي الأمريكي للسلطة التنفيذية بوقف هذه الانتهاكات.

وأضاف ترامب: "لقد عثرنا بالفعل على مليارات الدولارات. وعندما نبدأ في معرفة حقيقة الأمر، فمن المحتمل أن يكون المبلغ قريبًا من تريليون دولار. ومن المحتمل أن نجد ما يقرب من تريليون دولار، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الميزانية".
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وبعد تنصيب الجمهوريين مباشرة في 20 يناير/كانون الثاني، بدأ مكتب كفاءة الحكومة التابع لإيلون ماسك عملية تدقيق واسعة النطاق لنفقات الميزانية الأميركية.
وفي المجمل، يتوقع رجل الأعمال خفض الإنفاق الحكومي بما يصل إلى 2 تريليون دولار. وفي الواقع، بناء على تحريض من ماسك، تم تعليق أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بهدف إعادة تنظيمها بشكل أكبر.
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