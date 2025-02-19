تصويت... برأيك هل ينعكس التقارب الأمريكي الروسي إيجابا على الوضع في الشرق الأوسط؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات ضرورة أمريكية روسية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250219/تصويت-برأيك-هل-ينعكس-التقارب-الأمريكي-الروسي-إيجابا-على-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1097965958.html
تصويت... برأيك هل ينعكس التقارب الأمريكي الروسي إيجابا على الوضع في الشرق الأوسط؟
تصويت... برأيك هل ينعكس التقارب الأمريكي الروسي إيجابا على الوضع في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
أثارت المحادثات الروسية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، اهتماما كبيرا حول العالم بما في ذلك الشرق الأوسط، بعد أن اجتمع في الرياض، يوم أمس الثلاثاء، قطبين... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T15:45+0000
2025-02-19T15:45+0000
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097918851_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_70f55c10a9dd932d130cfa7319dc1c3a.jpg
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موسكو اتخذت الخطوة الأولى لاستئناف العمل مع واشنطن في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الشرق الأوسط.وفي وقت سابق من اليوم، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنتائج المحادثات مع روسيا، بعد الاجتماع الذي أجراه وفدا البلدين يوم أمس الثلاثاء في السعودية.برأيك، هل ينعكس التقارب الأمريكي الروسي إيجابا على الوضع في الشرق الأوسط؟تصويت... برأيك هل تنجح الرياض "بكسر الجليد" بين موسكو وواشنطن؟تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097918851_80:0:1217:853_1920x0_80_0_0_0187222a5b820ad4dcef54d878aa8e73.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, العالم, روسيا, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, روسيا, опросы

تصويت... برأيك هل ينعكس التقارب الأمريكي الروسي إيجابا على الوضع في الشرق الأوسط؟

15:45 GMT 19.02.2025
© Photo / Russian Foreign Ministry/Telegramيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض
يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Photo / Russian Foreign Ministry/Telegram
تابعنا عبر
أثارت المحادثات الروسية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، اهتماما كبيرا حول العالم بما في ذلك الشرق الأوسط، بعد أن اجتمع في الرياض، يوم أمس الثلاثاء، قطبين عالميين كبيرين هما روسيا وأمريكا.
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موسكو اتخذت الخطوة الأولى لاستئناف العمل مع واشنطن في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الشرق الأوسط.

وقال بوتين: "لقد اتخذنا الخطوة الأولى لاستئناف العمل في مجموعة متنوعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهذا يشمل الشرق الأوسط بالمعنى الواسع للكلمة، مع الأخذ في الاعتبار وجودنا المستمر في سوريا، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وما إلى ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنتائج المحادثات مع روسيا، بعد الاجتماع الذي أجراه وفدا البلدين يوم أمس الثلاثاء في السعودية.
برأيك، هل ينعكس التقارب الأمريكي الروسي إيجابا على الوضع في الشرق الأوسط؟
عدد الأصوات20
تصويت... برأيك هل تنجح الرياض "بكسر الجليد" بين موسكو وواشنطن؟
تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала