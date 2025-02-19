https://sarabic.ae/20250219/تصويت-برأيك-هل-ينعكس-التقارب-الأمريكي-الروسي-إيجابا-على-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1097965958.html
تصويت... برأيك هل ينعكس التقارب الأمريكي الروسي إيجابا على الوضع في الشرق الأوسط؟
تصويت... برأيك هل ينعكس التقارب الأمريكي الروسي إيجابا على الوضع في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
أثارت المحادثات الروسية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، اهتماما كبيرا حول العالم بما في ذلك الشرق الأوسط، بعد أن اجتمع في الرياض، يوم أمس الثلاثاء، قطبين... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T15:45+0000
2025-02-19T15:45+0000
2025-02-19T15:45+0000
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وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موسكو اتخذت الخطوة الأولى لاستئناف العمل مع واشنطن في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الشرق الأوسط.وفي وقت سابق من اليوم، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنتائج المحادثات مع روسيا، بعد الاجتماع الذي أجراه وفدا البلدين يوم أمس الثلاثاء في السعودية.برأيك، هل ينعكس التقارب الأمريكي الروسي إيجابا على الوضع في الشرق الأوسط؟تصويت... برأيك هل تنجح الرياض "بكسر الجليد" بين موسكو وواشنطن؟تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟
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استطلاعات الرأي, العالم, روسيا, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, روسيا, опросы
تصويت... برأيك هل ينعكس التقارب الأمريكي الروسي إيجابا على الوضع في الشرق الأوسط؟
أثارت المحادثات الروسية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، اهتماما كبيرا حول العالم بما في ذلك الشرق الأوسط، بعد أن اجتمع في الرياض، يوم أمس الثلاثاء، قطبين عالميين كبيرين هما روسيا وأمريكا.
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موسكو اتخذت الخطوة الأولى لاستئناف العمل مع واشنطن في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الشرق الأوسط.
وقال بوتين: "لقد اتخذنا الخطوة الأولى لاستئناف العمل في مجموعة متنوعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهذا يشمل الشرق الأوسط بالمعنى الواسع للكلمة، مع الأخذ في الاعتبار وجودنا المستمر في سوريا، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وما إلى ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنتائج المحادثات مع روسيا، بعد الاجتماع الذي أجراه وفدا البلدين يوم أمس الثلاثاء في السعودية.
برأيك، هل ينعكس التقارب الأمريكي الروسي إيجابا على الوضع في الشرق الأوسط؟