عضو بمجلس السيادة السوداني: سنقاتل من يدعون لإقامة حكومة موازية

عربي
وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250219/عضو-بمجلس-السيادة-السوداني-سنقاتل-من-يدعون-لإقامة-حكومة-موازية-1097945497.html
عضو بمجلس السيادة السوداني: سنقاتل من يدعون لإقامة حكومة موازية
عضو بمجلس السيادة السوداني: سنقاتل من يدعون لإقامة حكومة موازية
سبوتنيك عربي
صرح عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، بأن قوات الجيش "ستقاتل من يريدون إقامة حكومة موازية في أي مكان داخل البلاد"، بحسب قوله. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T09:53+0000
2025-02-19T09:53+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097727584_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_fae9c569fd0ce14bb879e16e25175cc3.jpg
وأفادت بذلك وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، التي أشارت إلى أن العطا، أدلى بتلك التصريحات خلال كلمة وجهها لقوات تابعة للجيش بمدينة الدبة، شمالي البلاد، يوم أمس الثلاثاء.وجاء تصريحات العطا، تعليقا على المؤتمر الذي نظمته قوى معارضة وحركات مسلحة تحارب الجيش السوداني بعنوان "تحالف السودان التأسيسي"، وجرى عقده في العاصمة الكينية نيروبي.ووصف العطا، الجيش السوداني بـ"جيش الأمة السودانية"، مؤكدًا أنه "سيلقن قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها دروسا".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أكد تصميم القيادة والشعب السوداني على "دحر التمرد"، مشيرًا إلى أن "الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة".ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السودان وقوات الدعم السريع، حربا مدمرة ضد بعضهما بعضا، أدت إلى مقتل نحو 20 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليون آخرين بين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
https://sarabic.ae/20250217/الجيش-السوداني-يعلن-إسقاط-مسيرتين-وتدمير-قوة-متحركة-ومقتل-9-من-الدعم-السريع-في-دارفور-1097885464.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097727584_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_66ce00ed9c7aa12da02eb8f77545a880.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان

عضو بمجلس السيادة السوداني: سنقاتل من يدعون لإقامة حكومة موازية

09:53 GMT 19.02.2025
© Sputnikالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، بأن قوات الجيش "ستقاتل من يريدون إقامة حكومة موازية في أي مكان داخل البلاد"، بحسب قوله.
وأفادت بذلك وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، التي أشارت إلى أن العطا، أدلى بتلك التصريحات خلال كلمة وجهها لقوات تابعة للجيش بمدينة الدبة، شمالي البلاد، يوم أمس الثلاثاء.
وجاء تصريحات العطا، تعليقا على المؤتمر الذي نظمته قوى معارضة وحركات مسلحة تحارب الجيش السوداني بعنوان "تحالف السودان التأسيسي"، وجرى عقده في العاصمة الكينية نيروبي.
ووصف العطا، الجيش السوداني بـ"جيش الأمة السودانية"، مؤكدًا أنه "سيلقن قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها دروسا".
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرتين وتدمير قوة متحركة ومقتل 9 من "الدعم السريع" في دارفور
17 فبراير, 16:31 GMT
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أكد تصميم القيادة والشعب السوداني على "دحر التمرد"، مشيرًا إلى أن "الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السودان وقوات الدعم السريع، حربا مدمرة ضد بعضهما بعضا، أدت إلى مقتل نحو 20 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليون آخرين بين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала