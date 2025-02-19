https://sarabic.ae/20250219/عضو-بمجلس-السيادة-السوداني-سنقاتل-من-يدعون-لإقامة-حكومة-موازية-1097945497.html
عضو بمجلس السيادة السوداني: سنقاتل من يدعون لإقامة حكومة موازية
عضو بمجلس السيادة السوداني: سنقاتل من يدعون لإقامة حكومة موازية
سبوتنيك عربي
صرح عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، بأن قوات الجيش "ستقاتل من يريدون إقامة حكومة موازية في أي مكان داخل البلاد"، بحسب قوله. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T09:53+0000
2025-02-19T09:53+0000
2025-02-19T09:53+0000
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وأفادت بذلك وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، التي أشارت إلى أن العطا، أدلى بتلك التصريحات خلال كلمة وجهها لقوات تابعة للجيش بمدينة الدبة، شمالي البلاد، يوم أمس الثلاثاء.وجاء تصريحات العطا، تعليقا على المؤتمر الذي نظمته قوى معارضة وحركات مسلحة تحارب الجيش السوداني بعنوان "تحالف السودان التأسيسي"، وجرى عقده في العاصمة الكينية نيروبي.ووصف العطا، الجيش السوداني بـ"جيش الأمة السودانية"، مؤكدًا أنه "سيلقن قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها دروسا".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أكد تصميم القيادة والشعب السوداني على "دحر التمرد"، مشيرًا إلى أن "الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة".ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السودان وقوات الدعم السريع، حربا مدمرة ضد بعضهما بعضا، أدت إلى مقتل نحو 20 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليون آخرين بين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
https://sarabic.ae/20250217/الجيش-السوداني-يعلن-إسقاط-مسيرتين-وتدمير-قوة-متحركة-ومقتل-9-من-الدعم-السريع-في-دارفور-1097885464.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان
عضو بمجلس السيادة السوداني: سنقاتل من يدعون لإقامة حكومة موازية
صرح عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، بأن قوات الجيش "ستقاتل من يريدون إقامة حكومة موازية في أي مكان داخل البلاد"، بحسب قوله.
وأفادت بذلك وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، التي أشارت إلى أن العطا، أدلى بتلك التصريحات خلال كلمة وجهها لقوات تابعة للجيش بمدينة الدبة، شمالي البلاد، يوم أمس الثلاثاء.
وجاء تصريحات العطا، تعليقا على المؤتمر الذي نظمته قوى معارضة وحركات مسلحة تحارب الجيش
السوداني بعنوان "تحالف السودان التأسيسي"، وجرى عقده في العاصمة الكينية نيروبي.
ووصف العطا، الجيش السوداني بـ"جيش الأمة السودانية"، مؤكدًا أنه "سيلقن قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها دروسا".
وكان رئيس مجلس السيادة
السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أكد تصميم القيادة والشعب السوداني على "دحر التمرد"، مشيرًا إلى أن "الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السودان
وقوات الدعم السريع، حربا مدمرة ضد بعضهما بعضا، أدت إلى مقتل نحو 20 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليون آخرين بين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.