https://sarabic.ae/20250219/عون-مواجهة-التحديات-تتطلب-وحدة-عربية-ولبنان-لن-يكون-منصة-للهجوم-على-الدول-1097950581.html

عون: مواجهة التحديات تتطلب موقفا عربيا موحدا ولبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول

عون: مواجهة التحديات تتطلب موقفا عربيا موحدا ولبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن تداعيات ما تشهده المنطقة لا تقتصر على الشعب الفلسطيني وحده، بل تمتد لتطال جميع الدول العربية، بما في ذلك لبنان. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

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جاءت تصريحات عون خلال استقباله، صباح اليوم الأربعاء، وفدا من السفراء العرب.وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية عبر منصة "إكس"، أعرب عون، عن أمله بدعم الدول العربية كي يعود لبنان شرفة العرب، كما كان يقول مؤسس المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.وأضاف: "أجدد التأكيد على أن لبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول، ولا سيما الدول العربية الشقيقة".وتابع: "ما يحصل في المنطقة لا تقتصر تداعياته على الشعب الفلسطيني فقط، بل تطال الدول العربية كلها، ومن بينها لبنان".وشدد على أنه "لا يمكن مواجهة التحديات الراهنة إلا من خلال موقف عربي موحد".يشار إلى أن الرئيس اللبناني وحكومته يواجهان تحديات كبيرة، من بينها تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على دعم المانحين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.وكانت الحكومة اللبنانية قد أكدت، في وقت سابق، أنها تسعى إلى بناء دولة ذات إدارة فعالة ومؤسسات قوية، وفق رؤية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة.

https://sarabic.ae/20250217/الرئيس-اللبناني-العدو-الإسرائيلي-لا-يؤتمن-وانسحابه-هدفنا-الرئيسي-1097867547.html

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