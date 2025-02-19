https://sarabic.ae/20250219/ماكرون-السلام-في-أوكرانيا-يجب-أن-يأخذ-بعين-الاعتبار-مصالح-الأوروبيين-1097973809.html
ماكرون: السلام في أوكرانيا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح الأوروبيين
ماكرون: السلام في أوكرانيا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح الأوروبيين
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن السلام في أوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح الأوروبيين. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T20:26+0000
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وقال ماكرون عقب القمة الطارئة الثانية التي جمعت العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي وكندا بشأن أوكرانيا في باريس: "موقف فرنسا وشركائها واضح وموحد، نحن نريد السلام في أوكرانيا الذي سيكون دائمًا. نحن ندعم أوكرانيا وسنتحمل كل المسؤوليات لضمان السلام والأمن في أوروبا، هذه مصلحة أساسية لفرنسا، وأنا الضامن لها".وأضاف ماكرون: "يجب أن تظل أوكرانيا حليفة لنا دائمًا، ويجب احترام حقوقها، ويجب أن يكون السلام دائمًا ومصحوبًا بضمانات موثوقة وجديرة بالثقة، ويجب أن تؤخذ المصالح الأمنية للأوروبيين في الاعتبار".وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "مقتنع بالحاجة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن لأوروبا وكل من بلداننا"، مضيفا أن "القرارات ذات الصلة سيتم اتخاذها في الأيام والأسابيع المقبلة".وفي وقت سابق، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
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روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
ماكرون: السلام في أوكرانيا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح الأوروبيين
صرّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن السلام في أوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح الأوروبيين.
وقال ماكرون عقب القمة الطارئة الثانية التي جمعت العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي وكندا بشأن أوكرانيا في باريس: "موقف فرنسا وشركائها واضح وموحد، نحن نريد السلام في أوكرانيا الذي سيكون دائمًا. نحن ندعم أوكرانيا وسنتحمل كل المسؤوليات لضمان السلام والأمن في أوروبا، هذه مصلحة أساسية لفرنسا، وأنا الضامن لها".
وأوضح أن الزعماء الأوروبيين يتشاركون هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو "إنهاء" الصراع، مشيرا إلى عدد من المبادئ التي تنوي أوروبا الالتزام بها.
وأضاف ماكرون: "يجب أن تظل أوكرانيا حليفة لنا دائمًا، ويجب احترام حقوقها، ويجب أن يكون السلام دائمًا ومصحوبًا بضمانات موثوقة وجديرة بالثقة، ويجب أن تؤخذ المصالح الأمنية للأوروبيين في الاعتبار".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "مقتنع بالحاجة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن لأوروبا وكل من بلداننا"، مضيفا أن "القرارات ذات الصلة سيتم اتخاذها في الأيام والأسابيع المقبلة".
وفي وقت سابق، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي
.
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.