https://sarabic.ae/20250219/ترامب-يصف-زيلينسكي-بـالديكتاتور-1097968135.html
ترامب يصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور"
ترامب يصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فلاديمير زيلينسكي، بأنه "ديكتاتور"، متهمًا إياه بالتلاعب بالرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والتسبب في تدمير... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T16:39+0000
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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "(زيلينسكي) يرفض إجراء انتخابات، وشعبيته منخفضة جدا في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والشيء الوحيد الذي كان جيدا فيه حقًا هو اللعب على نقاط ضعف بايدن. زيلينسكي، دكتاتور من دون انتخابات، من الأفضل أن يسارع وإلا فلن يتبقى له بلد".وأضاف: "لقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر مما أنفقت أوروبا بمبلغ 200 مليار دولار، وأموال أوروبا مضمونة فيما لن تحصل الولايات المتحدة على أي شيء بالمقابل، وفوق ذلك يعترف زيلينسكي بأن نصف الأموال التي أرسلناها له "مفقودة".وفي وقت سابق، عقدت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور"
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فلاديمير زيلينسكي، بأنه "ديكتاتور"، متهمًا إياه بالتلاعب بالرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والتسبب في تدمير أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "(زيلينسكي) يرفض إجراء انتخابات، وشعبيته منخفضة جدا في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والشيء الوحيد الذي كان جيدا فيه حقًا هو اللعب على نقاط ضعف بايدن. زيلينسكي، دكتاتور من دون انتخابات، من الأفضل أن يسارع وإلا فلن يتبقى له بلد".
وتابع: "فكروا في الأمر، الممثل الكوميدي الناجح بشكل متواضع فلاديمير زيلينسكي، الذي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار لخوض حرب لا يستطيع الفوز بها، ولم يكن من الضروري أن تبدأ، وهي حرب لم يكن ليتمكن من حلها لولا الولايات المتحدة وترامب".
وأضاف: "لقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر مما أنفقت أوروبا بمبلغ 200 مليار دولار، وأموال أوروبا مضمونة فيما لن تحصل الولايات المتحدة على أي شيء بالمقابل، وفوق ذلك يعترف زيلينسكي بأن نصف الأموال التي أرسلناها له "مفقودة".
وختم بالقول: "في غضون ذلك، نحن نتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا، وهو أمر يعترف الجميع بأن ترامب، وإدارة ترامب، وحدهما هما من يمكنهما فعل ذلك، بايدن لم يحاول قط، وأوروبا رفضت تحقيق السلام، وزيلينسكي ربما يكون راغبًا في إبقاء "قطار الأموال سائرًا". أحب أوكرانيا، لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع، وبلده محطم، ومات الملايين دون داع، وهكذا يستمر الأمر".
وفي وقت سابق، عقدت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي
.
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.