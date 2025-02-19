ترامب يصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات ضرورة أمريكية روسية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250219/ترامب-يصف-زيلينسكي-بـالديكتاتور-1097968135.html
ترامب يصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور"
ترامب يصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فلاديمير زيلينسكي، بأنه "ديكتاتور"، متهمًا إياه بالتلاعب بالرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والتسبب في تدمير... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T16:39+0000
2025-02-19T16:39+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097967954_0:0:2670:1503_1920x0_80_0_0_dea801742474afcd9d79b4eb0bc4fc0f.jpg
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "(زيلينسكي) يرفض إجراء انتخابات، وشعبيته منخفضة جدا في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والشيء الوحيد الذي كان جيدا فيه حقًا هو اللعب على نقاط ضعف بايدن. زيلينسكي، دكتاتور من دون انتخابات، من الأفضل أن يسارع وإلا فلن يتبقى له بلد".وأضاف: "لقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر مما أنفقت أوروبا بمبلغ 200 مليار دولار، وأموال أوروبا مضمونة فيما لن تحصل الولايات المتحدة على أي شيء بالمقابل، وفوق ذلك يعترف زيلينسكي بأن نصف الأموال التي أرسلناها له "مفقودة".وفي وقت سابق، عقدت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
https://sarabic.ae/20250219/بوتين-يعلق-على-نتائج-المحادثات-في-الرياض--1097961407.html
https://sarabic.ae/20250219/بوتين-مقاتلو-اللواء-810-في-مقاطعة-كورسك-عبروا-الحدود-الروسية-ودخلوا-الأراضي-الأوكرانية-1097963746.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097967954_0:0:2670:2003_1920x0_80_0_0_9342d832d86fa5f798274d2612a1c22d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور"

16:39 GMT 19.02.2025
© Getty Images / Anadoluالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فلاديمير زيلينسكي، بأنه "ديكتاتور"، متهمًا إياه بالتلاعب بالرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والتسبب في تدمير أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "(زيلينسكي) يرفض إجراء انتخابات، وشعبيته منخفضة جدا في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والشيء الوحيد الذي كان جيدا فيه حقًا هو اللعب على نقاط ضعف بايدن. زيلينسكي، دكتاتور من دون انتخابات، من الأفضل أن يسارع وإلا فلن يتبقى له بلد".

وتابع: "فكروا في الأمر، الممثل الكوميدي الناجح بشكل متواضع فلاديمير زيلينسكي، الذي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار لخوض حرب لا يستطيع الفوز بها، ولم يكن من الضروري أن تبدأ، وهي حرب لم يكن ليتمكن من حلها لولا الولايات المتحدة وترامب".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
بوتين: الهدف من الاجتماع الروسي الأمريكي في الرياض كان زيادة الثقة
13:50 GMT
وأضاف: "لقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر مما أنفقت أوروبا بمبلغ 200 مليار دولار، وأموال أوروبا مضمونة فيما لن تحصل الولايات المتحدة على أي شيء بالمقابل، وفوق ذلك يعترف زيلينسكي بأن نصف الأموال التي أرسلناها له "مفقودة".

وختم بالقول: "في غضون ذلك، نحن نتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا، وهو أمر يعترف الجميع بأن ترامب، وإدارة ترامب، وحدهما هما من يمكنهما فعل ذلك، بايدن لم يحاول قط، وأوروبا رفضت تحقيق السلام، وزيلينسكي ربما يكون راغبًا في إبقاء "قطار الأموال سائرًا". أحب أوكرانيا، لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع، وبلده محطم، ومات الملايين دون داع، وهكذا يستمر الأمر".

وفي وقت سابق، عقدت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
بوتين: مقاتلو اللواء 810 في مقاطعة كورسك عبروا الحدود الروسية ودخلوا الأراضي الأوكرانية
14:56 GMT
والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.

ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала