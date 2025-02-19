https://sarabic.ae/20250219/مدفيديف-زيلينسكي-محاصر-وقد-يقوم-بأي-استفزاز-لتعطيل-تسوية-النزاع-الأوكراني-1097938893.html

مدفيديف: زيلينسكي محاصر وقد يقوم بأي استفزاز لتعطيل تسوية النزاع الأوكراني

مدفيديف: زيلينسكي محاصر وقد يقوم بأي استفزاز لتعطيل تسوية النزاع الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، بأن فلاديمير زيلينسكي، محاصر وقد يقوم بأي استفزاز لتعطيل تسوية النزاع ومواصلة الحرب حتى آخر... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T06:47+0000

2025-02-19T06:47+0000

2025-02-19T06:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

ميدفيديف

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وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن زيلينسكي وجد نفسه الآن "في وضع غير سار للغاية"، وقارنه بـ"فأر محاصر قد يكون سلوكه غير متوقع على الإطلاق".وأضاف مدفيديف: "إنه (زيلينسكي) يحتاج إلى تحويل الاتهامات بشكل عاجل. وإظهار الصرخة في وجه الوحش، وكل الوسائل ممكنة لتحقيق ذلك. حتى شن هجمات على مدنهم أو على سكانهم المدنيين أو حتى استخدام أسلحة الدمار الشامل مثل القنبلة القذرة".وتابع ميدفيدف: "ترامب يتحدث بشدة عن مسؤولية دمية بانديرا في بدء الحرب، ويطالب بتقرير عن الأموال المسروقة، وإضفاء شرعية جديدة من خلال الانتخابات، والاعتراف بالحقائق التي تطورت على الأرض. وبطبيعة الحال، سيتم دفع ثمن المساعدات المقدمة مسبقًا على شكل تحويل نصف تكلفة الدولة (الصفقة الخاصة بالموارد النادرة). تمت محاصرة الفأر (زيلينسكي)".وأضاف مدفيديف، أن زيلينسكي وجد نفسه "في وضع غير سار للغاية"، فبالإضافة إلى المشاكل على الجبهة والوضع الداخلي الصعب، "يبدو أن راعيه الرئيسي غاضب منه حقًا".

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ميدفيديف

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روسيا, ميدفيديف