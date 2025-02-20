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أول قرارات 2025.. البنك المركزي المصري يحسم موقفه من أسعار الفائدة
أول قرارات 2025.. البنك المركزي المصري يحسم موقفه من أسعار الفائدة
سبوتنيك عربي
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أول قراراته لعام 2025، والذي أعلن فيه عن موقفه من أسعار الفائدة. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T17:48+0000
2025-02-20T17:48+0000
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وقال إنه قرر تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في أول اجتماع له لعام 2025، وفقا لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.وأظهر تقرير "المركزي المصري" نموا في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من 2024 أسرع من الربع الثالث (3.5%)، مما يشير إلى تعافي مستمر.كما أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بدعم من قطاعي الصناعة والنقل، مع توقعات بعودة النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية 2025/2026.كما تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024، بينما استقر التضخم السنوي عند 24.0% في يناير/ كانون الثاني 2025، مع تراجع تضخم السلع الغذائية إلى 20.8%، وفقا لبيان البنك المركزي المصري.يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في ديسمبر/ كانون الأول 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.وفي العام الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن "مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة".
https://sarabic.ae/20241227/قرار-جديد-للبنك-المركزي-المصري-بشأن-أسعار-الفائدة-1096236370.html
https://sarabic.ae/20240306/البنك-المركزى-المصري-يقرر-السماح-بتحديد-سعر-صرف-الجنيه-وفقا-لآليات-السوق-1086706784.html
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أول قرارات 2025.. البنك المركزي المصري يحسم موقفه من أسعار الفائدة

17:48 GMT 20.02.2025
© AP Photo / Amr Nabilالبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة
البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أول قراراته لعام 2025، والذي أعلن فيه عن موقفه من أسعار الفائدة.
وقال إنه قرر تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في أول اجتماع له لعام 2025، وفقا لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.
وأظهر تقرير "المركزي المصري" نموا في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من 2024 أسرع من الربع الثالث (3.5%)، مما يشير إلى تعافي مستمر.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
قرار جديد للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
27 ديسمبر 2024, 08:43 GMT
كما أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بدعم من قطاعي الصناعة والنقل، مع توقعات بعودة النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية 2025/2026.
كما تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024، بينما استقر التضخم السنوي عند 24.0% في يناير/ كانون الثاني 2025، مع تراجع تضخم السلع الغذائية إلى 20.8%، وفقا لبيان البنك المركزي المصري.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في ديسمبر/ كانون الأول 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
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وفي العام الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن "مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة".
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