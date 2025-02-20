https://sarabic.ae/20250220/الخارجية-الروسية-روسيا-لم-تتمكن-من-إرسال-أموال-لمساعدة-عدة-دول-أفريقية-بسبب-العقوبات-في-2024-1097976782.html
الخارجية الروسية: روسيا لم تتمكن من إرسال أموال لمساعدة عدة دول أفريقية بسبب العقوبات في 2024
الخارجية الروسية: روسيا لم تتمكن من إرسال أموال لمساعدة عدة دول أفريقية بسبب العقوبات في 2024
سبوتنيك عربي
كشفت رئيسة إدارة الشراكة مع أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية تاتيانا دوفغالينكو اليوم الخميس أن روسيا لم تتمكن بسبب العقوبات من إرسال أموال للمساعدات الغذائية... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T03:35+0000
2025-02-20T03:35+0000
2025-02-20T03:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت دوفغالينكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "خصصت حكومة الاتحاد الروسي التمويل اللازم لبرنامج توريد الغذاء المحلي إلى زامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا والنيجر والسودان. ومع ذلك، بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 على المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك تلك التي تخدم مشاريع المانحين لدينا في المنظمات الدولية، لم يكن من الممكن بعد تحويل الأموال".وأضافت أن روسيا ترسل منذ عام 2020 مساهمة قدرها 10 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي سنويا، وأن العام الماضي لم يكن استثناء.
https://sarabic.ae/20250219/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-أفريقيا-مهتمة-بالتعاون-مع-روسيا-1097970357.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: روسيا لم تتمكن من إرسال أموال لمساعدة عدة دول أفريقية بسبب العقوبات في 2024
كشفت رئيسة إدارة الشراكة مع أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية تاتيانا دوفغالينكو اليوم الخميس أن روسيا لم تتمكن بسبب العقوبات من إرسال أموال للمساعدات الغذائية إلى دول أفريقية مثل زامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا والنيجر والسودان في عام 2024.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت دوفغالينكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "خصصت حكومة الاتحاد الروسي التمويل اللازم لبرنامج توريد الغذاء المحلي إلى زامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا والنيجر والسودان. ومع ذلك، بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 على المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك تلك التي تخدم مشاريع المانحين لدينا في المنظمات الدولية، لم يكن من الممكن بعد تحويل الأموال".
وأضافت أن روسيا ترسل منذ عام 2020 مساهمة قدرها 10 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي سنويا، وأن العام الماضي لم يكن استثناء.