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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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29 د
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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لقاء سبوتنيك
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250220/الخارجية-الروسية-روسيا-لم-تتمكن-من-إرسال-أموال-لمساعدة-عدة-دول-أفريقية-بسبب-العقوبات-في-2024-1097976782.html
الخارجية الروسية: روسيا لم تتمكن من إرسال أموال لمساعدة عدة دول أفريقية بسبب العقوبات في 2024
الخارجية الروسية: روسيا لم تتمكن من إرسال أموال لمساعدة عدة دول أفريقية بسبب العقوبات في 2024
سبوتنيك عربي
كشفت رئيسة إدارة الشراكة مع أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية تاتيانا دوفغالينكو اليوم الخميس أن روسيا لم تتمكن بسبب العقوبات من إرسال أموال للمساعدات الغذائية... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T03:35+0000
2025-02-20T03:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت دوفغالينكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "خصصت حكومة الاتحاد الروسي التمويل اللازم لبرنامج توريد الغذاء المحلي إلى زامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا والنيجر والسودان. ومع ذلك، بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 على المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك تلك التي تخدم مشاريع المانحين لدينا في المنظمات الدولية، لم يكن من الممكن بعد تحويل الأموال".وأضافت أن روسيا ترسل منذ عام 2020 مساهمة قدرها 10 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي سنويا، وأن العام الماضي لم يكن استثناء.
https://sarabic.ae/20250219/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-أفريقيا-مهتمة-بالتعاون-مع-روسيا-1097970357.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: روسيا لم تتمكن من إرسال أموال لمساعدة عدة دول أفريقية بسبب العقوبات في 2024

03:35 GMT 20.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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كشفت رئيسة إدارة الشراكة مع أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية تاتيانا دوفغالينكو اليوم الخميس أن روسيا لم تتمكن بسبب العقوبات من إرسال أموال للمساعدات الغذائية إلى دول أفريقية مثل زامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا والنيجر والسودان في عام 2024.
موسكو - سبوتنيك. وقالت دوفغالينكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "خصصت حكومة الاتحاد الروسي التمويل اللازم لبرنامج توريد الغذاء المحلي إلى زامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا والنيجر والسودان. ومع ذلك، بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 على المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك تلك التي تخدم مشاريع المانحين لدينا في المنظمات الدولية، لم يكن من الممكن بعد تحويل الأموال".
افتتاح المكتب التمثيلي لوكالة سبوتنيك في أديس أبابا، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، والمدير العالم لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: أفريقيا مهتمة بالتعاون مع روسيا
أمس, 18:26 GMT
وأضافت أن روسيا ترسل منذ عام 2020 مساهمة قدرها 10 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي سنويا، وأن العام الماضي لم يكن استثناء.
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