https://sarabic.ae/20250220/الصين-تكشف-عن-أقوى-كاميرا-تجسس-في-العالم-1097989939.html

الصين تكشف عن أقوى كاميرا تجسس في العالم

الصين تكشف عن أقوى كاميرا تجسس في العالم

سبوتنيك عربي

ابتكر علماء صينيون أقوى كاميرا في العالم تعتمد على الليزر، وهي قادرة على تمييز التفاصيل مثل الوجه البشري من مدار أرضي منخفض. 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T11:38+0000

2025-02-20T11:38+0000

2025-02-20T11:38+0000

الصين

علوم

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وحسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، كان فريق العلماء من معهد أبحاث معلومات الفضاء الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، الذي طور الكاميرا، قد اختبر الجهاز سابقًا على بحيرة تشينغهاي الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من الصين.وتعتمد هذه التقنية على مبادئ رادار الفتحة الاصطناعية بالموجات الدقيقة، ولكنها تعمل بأطوال موجية بصرية، مما يسمح لها بإنتاج صور أكثر وضوحًا من الأنظمة التي تستخدم الموجات الدقيقة.وكان الجهاز قادرًا على التقاط أجزاء يصل قطرها إلى 1.7 ملم بسرعة، وتحديد المسافة إلى الأشياء بدقة 15.6 ملم.وأشارت الصحيفة إلى أن التطور الجديد يمكن أن يسمح لبكين "بدراسة الأقمار الصناعية العسكرية الأجنبية بدقة لا مثيل لها أو تمييز تفاصيل صغيرة مثل وجه الإنسان من مدار أرضي منخفض".تطور مذهل... علماء يزرعون جين "النطق البشري" في الفئران ويغيرون أصواتهاعالم روسي يكشف تأثير أسراب الأقمار الصناعية المخيف على الأرض

https://sarabic.ae/20250220/في-شهرين-فقط-علماء-روس-يحققون-ما-حلم-به-إيلون-ماسك-1097978338.html

الصين

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