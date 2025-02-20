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بإنتاج ضخم... الجزائر تدشن مشروعا ضخما لتحلية المياه
بإنتاج ضخم... الجزائر تدشن مشروعا ضخما لتحلية المياه
سبوتنيك عربي
قام رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، بزيارة إلى ولاية وهران لتدشين أضخم مصنع لتحلية مياه البحر في الجزائر الواقع في الرأس الأبيض -عين الكرمة، وذلك من... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T13:31+0000
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وينتج المصنع 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا، قابل للربط بهدف التوزيع، مع ستة ولايات غرب البلاد، وفقا لموقع "النهار" الجزائري.وجاءت موافقة السلطات بناء على دراسات أعدتها "وكالة البحوث في العلوم والتكنولوجيا"، التي أعلنت في بيان أنها تعاطت مع 33 مشروعاً لتحلية مياه البحر، وأن الحكومة وافقت على توفير التمويلات لـ18 منها، موضحة أن الخبراء والمتخصصين الذين عرضوا عليها هذه المشروعات، سيشتغلون من أجل إنجازها مع هيئات ومؤسسات حكومية، مثل محطات مياه التحلية المتوفرة، وشركة إنتاج وتوزيع المياه في الجزائر العاصمة، و"الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات"، وكذلك شركة "سوناطراك" للمحروقات، و"الشركة الجزائرية للطاقة"، و"الوكالة الوطنية لتحلية المياه".
https://sarabic.ae/20250220/رئيس-الهيئة-العربية-للتصنيع-نعمل-حاليا-على-مشاريع-مشتركة-لإنتاج-معدات-دفاعية-جديدة-1098001108.html
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

بإنتاج ضخم... الجزائر تدشن مشروعا ضخما لتحلية المياه

13:31 GMT 20.02.2025
© Photo / Walid Amgharالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Photo / Walid Amghar
تابعنا عبر
قام رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، بزيارة إلى ولاية وهران لتدشين أضخم مصنع لتحلية مياه البحر في الجزائر الواقع في الرأس الأبيض -عين الكرمة، وذلك من أجل تزويد السكان بمياه الشرب قبل رمضان.
وينتج المصنع 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا، قابل للربط بهدف التوزيع، مع ستة ولايات غرب البلاد، وفقا لموقع "النهار" الجزائري.

وستشرع الجزائرية للمياه في تزويد ساكنة وهران بالمياه من هذا المصنع بالتدريج، بدءا من اليوم، حسب المصدر ذاته.

اللواء مختار عبد الطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نعمل حاليا على مشاريع مشتركة لإنتاج معدات دفاعية جديدة
12:57 GMT

وكانت قد وافقت الحكومة الجزائرية، يوم 10 أغسطس/ آب 2023، على تمويل 18 مشروعاً لتحلية مياه البحر، ضمن خطة عاجلة لتوفير الحاجيات المتزايدة للسكان والصناعة للمياه. وجاء ذلك بعد أن أكد الرئيس عبد المجيد تبون، بداية الأسبوع الماضي، أن خطة الحكومة في هذا المجال تتمثل في إنتاج مليار ونصف مليار متر مكعب من المياه سنوياً تقريباً، في غضون أعوام قليلة.

وجاءت موافقة السلطات بناء على دراسات أعدتها "وكالة البحوث في العلوم والتكنولوجيا"، التي أعلنت في بيان أنها تعاطت مع 33 مشروعاً لتحلية مياه البحر، وأن الحكومة وافقت على توفير التمويلات لـ18 منها، موضحة أن الخبراء والمتخصصين الذين عرضوا عليها هذه المشروعات، سيشتغلون من أجل إنجازها مع هيئات ومؤسسات حكومية، مثل محطات مياه التحلية المتوفرة، وشركة إنتاج وتوزيع المياه في الجزائر العاصمة، و"الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات"، وكذلك شركة "سوناطراك" للمحروقات، و"الشركة الجزائرية للطاقة"، و"الوكالة الوطنية لتحلية المياه".
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