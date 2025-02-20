بدء اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" في مدينة جوهانسبرغ... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات ضرورة أمريكية روسية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250220/بدء-اجتماع-وزراء-خارجية-مجموعة-العشرين-في-مدينة-جوهانسبرغ-فيديو-1098003264.html
بدء اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" في مدينة جوهانسبرغ... فيديو
بدء اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" في مدينة جوهانسبرغ... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن وزير الخارجية سيرغي لافروف وصل إلى اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T13:26+0000
2025-02-20T13:30+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098003441_5:0:494:275_1920x0_80_0_0_a44f0b90fe232d40715b54ea7b3c54a5.jpg
ولدى دخوله القاعة، توجه الوزير لافروف إلى مقعده، وفي الطريق صافح عددا من زملائه، ولا سيما وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.وتم افتتاح اجتماع مجلس وزراء الخارجية بكلمة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.كما يعتزم إجراء اتصالات ثنائية على هامش الاجتماع، وقبل وقت قصير من ذلك اليوم الخميس، عقد لافروف بالفعل اجتماعا مع نظيره الصيني وانغ يي.وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، انتقلت رئاسة "مجموعة العشرين" إلى جنوب أفريقيا من البرازيل، وتقام تحت شعار "التضامن والمساواة والتنمية المستدامة". وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ستنقلها بريتوريا إلى الولايات المتحدة.لافروف يصل إلى جوهانسبرغ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098003441_66:0:433:275_1920x0_80_0_0_741838cc83c103832644fef81ceee126.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بدء اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" في مدينة جوهانسبرغ... فيديو

13:26 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 13:30 GMT 20.02.2025)
© Sputnikبدء اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ
بدء اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن وزير الخارجية سيرغي لافروف وصل إلى اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ.
ولدى دخوله القاعة، توجه الوزير لافروف إلى مقعده، وفي الطريق صافح عددا من زملائه، ولا سيما وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.
وتوسط لافروف أثناء جلوسه، وزيري خارجية تركيا وكوريا الجنوبية، هاكان فيدان وتشو تاي يول.
وتم افتتاح اجتماع مجلس وزراء الخارجية بكلمة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.
وكما أشارت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن الوزير سيتحدث في الجلسات العامة، حيث سيقدم تحليلاً مفصلاً للوضع الدولي.
كما يعتزم إجراء اتصالات ثنائية على هامش الاجتماع، وقبل وقت قصير من ذلك اليوم الخميس، عقد لافروف بالفعل اجتماعا مع نظيره الصيني وانغ يي.

وتضم "مجموعة العشرين" 19 دولة: أستراليا، الأرجنتين، البرازيل، بريطانيا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، كندا، الصين، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، فرنسا، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، اليابان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، انتقلت رئاسة "مجموعة العشرين" إلى جنوب أفريقيا من البرازيل، وتقام تحت شعار "التضامن والمساواة والتنمية المستدامة". وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ستنقلها بريتوريا إلى الولايات المتحدة.
لافروف يصل إلى جوهانسبرغ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала