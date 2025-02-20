بدء اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" في مدينة جوهانسبرغ... فيديو
13:26 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 13:30 GMT 20.02.2025)
© Sputnikبدء اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن وزير الخارجية سيرغي لافروف وصل إلى اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ.
ولدى دخوله القاعة، توجه الوزير لافروف إلى مقعده، وفي الطريق صافح عددا من زملائه، ولا سيما وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.
وتوسط لافروف أثناء جلوسه، وزيري خارجية تركيا وكوريا الجنوبية، هاكان فيدان وتشو تاي يول.
وتم افتتاح اجتماع مجلس وزراء الخارجية بكلمة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.
وكما أشارت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن الوزير سيتحدث في الجلسات العامة، حيث سيقدم تحليلاً مفصلاً للوضع الدولي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جوهانسبرغ.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 20, 2025
يجلس لافروف بين وزيري خارجية تركيا وكوريا الديمقراطية، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وصافح الوزير الروسي عددا من زملائه، بما في ذلك وزير الخارجية النرويجي. pic.twitter.com/2eknjDYPlq
كما يعتزم إجراء اتصالات ثنائية على هامش الاجتماع، وقبل وقت قصير من ذلك اليوم الخميس، عقد لافروف بالفعل اجتماعا مع نظيره الصيني وانغ يي.
وتضم "مجموعة العشرين" 19 دولة: أستراليا، الأرجنتين، البرازيل، بريطانيا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، كندا، الصين، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، فرنسا، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، اليابان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، انتقلت رئاسة "مجموعة العشرين" إلى جنوب أفريقيا من البرازيل، وتقام تحت شعار "التضامن والمساواة والتنمية المستدامة". وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ستنقلها بريتوريا إلى الولايات المتحدة.