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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
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https://sarabic.ae/20250220/لافروف-يصل-إلى-جوهانسبرغ-للمشاركة-في-اجتماع-وزراء-خارجية-مجموعة-العشرين-فيديو-1097979953.html
لافروف يصل إلى جوهانسبرغ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين... فيديو
لافروف يصل إلى جوهانسبرغ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل إلى مدينة جوهانسبرغ، في جمهورية جنوب أفريقيا، للمشاركة في لقاء وزراء... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T08:25+0000
2025-02-20T08:25+0000
روسيا
مجموعة العشرين
سيرغي لافروف
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وبحسب ما صرحت به المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، فإن لافروف سيتحدث في الجلسات العامة، حيث سيقدم تحليلاً مفصلاً للوضع الدولي، كما يجري العمل على ترتيب عدد من الاتصالات بين لافروف ونظرائه "على هامش" الحدث.وانتقلت رئاسة مجموعة العشرين إلى جنوب أفريقيا من البرازيل، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ستسلمها بريتوريا إلى الولايات المتحدة.وتجري رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة تحت شعار "التضامن والمساواة والتنمية المستدامة".ترامب: زيلينسكي نجح في التلاعب ببايدن وإدارتهبوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيا على دور بلاده في المحادثات
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روسيا, مجموعة العشرين, سيرغي لافروف
روسيا, مجموعة العشرين, سيرغي لافروف

لافروف يصل إلى جوهانسبرغ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين... فيديو

08:25 GMT 20.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"
لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل إلى مدينة جوهانسبرغ، في جمهورية جنوب أفريقيا، للمشاركة في لقاء وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي سيعقد يومي 20 و21 شباط/فبراير الجاري.
وبحسب ما صرحت به المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، فإن لافروف سيتحدث في الجلسات العامة، حيث سيقدم تحليلاً مفصلاً للوضع الدولي، كما يجري العمل على ترتيب عدد من الاتصالات بين لافروف ونظرائه "على هامش" الحدث.
وانتقلت رئاسة مجموعة العشرين إلى جنوب أفريقيا من البرازيل، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ستسلمها بريتوريا إلى الولايات المتحدة.
وتجري رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة تحت شعار "التضامن والمساواة والتنمية المستدامة".
ترامب: زيلينسكي نجح في التلاعب ببايدن وإدارته
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