https://sarabic.ae/20250220/لافروف-يصل-إلى-جوهانسبرغ-للمشاركة-في-اجتماع-وزراء-خارجية-مجموعة-العشرين-فيديو-1097979953.html
لافروف يصل إلى جوهانسبرغ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين... فيديو
لافروف يصل إلى جوهانسبرغ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل إلى مدينة جوهانسبرغ، في جمهورية جنوب أفريقيا، للمشاركة في لقاء وزراء... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T08:25+0000
2025-02-20T08:25+0000
2025-02-20T08:25+0000
روسيا
مجموعة العشرين
سيرغي لافروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094678301_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_6c47c8291f55ea05ea559d0635c58acd.jpg
وبحسب ما صرحت به المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، فإن لافروف سيتحدث في الجلسات العامة، حيث سيقدم تحليلاً مفصلاً للوضع الدولي، كما يجري العمل على ترتيب عدد من الاتصالات بين لافروف ونظرائه "على هامش" الحدث.وانتقلت رئاسة مجموعة العشرين إلى جنوب أفريقيا من البرازيل، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ستسلمها بريتوريا إلى الولايات المتحدة.وتجري رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة تحت شعار "التضامن والمساواة والتنمية المستدامة".ترامب: زيلينسكي نجح في التلاعب ببايدن وإدارتهبوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيا على دور بلاده في المحادثات
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094678301_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_5483f097b2d5200e69defcf8a2e409e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, مجموعة العشرين, سيرغي لافروف
روسيا, مجموعة العشرين, سيرغي لافروف
لافروف يصل إلى جوهانسبرغ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين... فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وصل إلى مدينة جوهانسبرغ، في جمهورية جنوب أفريقيا، للمشاركة في لقاء وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي سيعقد يومي 20 و21 شباط/فبراير الجاري.
وبحسب ما صرحت به المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، فإن لافروف سيتحدث في الجلسات العامة، حيث سيقدم تحليلاً مفصلاً للوضع الدولي، كما يجري العمل على ترتيب عدد من الاتصالات بين لافروف ونظرائه "على هامش" الحدث.
وانتقلت رئاسة مجموعة العشرين إلى جنوب أفريقيا من البرازيل، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ستسلمها بريتوريا إلى الولايات المتحدة.
وتجري رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة تحت شعار "التضامن والمساواة والتنمية المستدامة".