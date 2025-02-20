https://sarabic.ae/20250220/بعد-شائعة-وفاته-أول-بيان-لملك-المغرب-1098012609.html
بعد شائعة وفاته… أول بيان لملك المغرب
بعد شائعة وفاته… أول بيان لملك المغرب
سبوتنيك عربي
أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أول بيان له بعد انتشار شائعة وفاته. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T17:26+0000
2025-02-20T17:26+0000
2025-02-20T17:26+0000
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وتناقلت وسائل إعلام مغربية رسمية، برقية أرسلها ملك المغرب لتهنئة رئيس جمهورية غامبيا، أداما بارو، بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.وأعرب العاهل المغربي في البرقية، عن تهانيه الحارة لبارو، "مقرونة بتمنياته الخالصة لشعب غامبيا الشقيق باطراد التقدم والازدهار"، وفقا للبوابة الوطنية المغربية.كما جاء في برقية ملك المغرب، محمد السادس، لرئيس غامبيا: "أود بهذه المناسبة أن أؤكد لفخامتكم عزمي الراسخ على مواصلة العمل سويا من أجل توطيد علاقات الأخوة والتضامن القائمة بين بلدينا، وترسيخ وتنويع تعاوننا الثنائي، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين".وتأتي برقية تهنئة العاهل المغربي لرئيس غامبيا، بعد أن روّجت حسابات وصفحات في وسائل التواصل، يوم السبت الماضي، لمنشورات مضللة، تزعم وفاة ملك المغرب.وزعمت المنشورات أن صحيفة "هسبريس" نشرت خبرا يقول: "الديوان الملكي المغربي: وفاة الملك محمد السادس". بينما زعمت صفحات أخرى وجود "أخبار متداولة عن وفاة ملك المغرب محمد السادس".
https://sarabic.ae/20241225/نائب-رئيس-برلمان-المغرب-لـسبوتنيك-تعديل-مدونة-الأسرة-أهم-الإصلاحات-التي-تبناها-الملك-محمد-السادس-1096169685.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
بعد شائعة وفاته… أول بيان لملك المغرب
أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أول بيان له بعد انتشار شائعة وفاته.
وتناقلت وسائل إعلام مغربية رسمية، برقية أرسلها ملك المغرب لتهنئة رئيس جمهورية غامبيا، أداما بارو، بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.
وأعرب العاهل المغربي في البرقية، عن تهانيه الحارة لبارو، "مقرونة بتمنياته الخالصة لشعب غامبيا الشقيق باطراد التقدم والازدهار"، وفقا للبوابة
الوطنية المغربية.
25 ديسمبر 2024, 10:49 GMT
كما جاء في برقية ملك المغرب، محمد السادس، لرئيس غامبيا: "أود بهذه المناسبة أن أؤكد لفخامتكم عزمي الراسخ على مواصلة العمل سويا من أجل توطيد علاقات الأخوة والتضامن القائمة بين بلدينا، وترسيخ وتنويع تعاوننا الثنائي، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين".
وتأتي برقية تهنئة العاهل المغربي لرئيس غامبيا، بعد أن روّجت حسابات وصفحات في وسائل التواصل، يوم السبت الماضي، لمنشورات مضللة، تزعم وفاة ملك المغرب.
وزعمت المنشورات أن صحيفة "هسبريس" نشرت خبرا يقول: "الديوان الملكي المغربي: وفاة الملك محمد السادس". بينما زعمت صفحات أخرى وجود "أخبار متداولة عن وفاة ملك المغرب محمد السادس".