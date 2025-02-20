https://sarabic.ae/20250220/وكالة-إيرانية-تكشف-بالفيديو-مكان-دفن-أمين-عام-حزب-الله-الذي-اغتالته-إسرائيل-1098007230.html

وكالة إيرانية تكشف بالفيديو مكان دفن أمين عام "حزب الله" الذي اغتالته إسرائيل

وكالة إيرانية تكشف بالفيديو مكان دفن أمين عام "حزب الله" الذي اغتالته إسرائيل

سبوتنيك عربي

كشفت وكالة إيرانية، اليوم الخميس، عن موقع دفن أمين عام "حزب الله" اللبناني، الذي اغتالته إسرائيل في العام الماضي. 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T14:58+0000

2025-02-20T14:58+0000

2025-02-20T14:58+0000

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ونشرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية فيديو يوضح المكان المخصص لدفن جثمان الراحل، هاشم صفي الدين، في مسقط رأسه دير قانون النهر جنوبي لبنان.وكان هاشم صفي الدين تولى الأمانة العامة لـ"حزب الله" اللبناني، خلفا للراحل حسن نصر الله، لكنه اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.وأشار "حزب الله" اللبناني في بيان له، أن "هاشم صفي الدين قد التحق بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة الأمين العام ‌‏لحزب الله السيد حسن نصر الله ‌‏ولقد كان نعم الأخ المواسي لأخيه".وكان الأمين العام الحالي لـ"حزب الله" اللبناني، ‏نعيم قاسم، أعلن، الشهر الجاري، "تشييع جثمان الأمين العام للحزب الراحل حسن نصر الله، في 23 فبراير/ شباط.وقال ‏نعيم قاسم، في كلمة له: "سيتم في التشييع نفسه هاشم صفي الدين بصفة أمينا عاما"، مؤكدا أن "حزب الله أنجز انتخابه أميناً عاماً بعد مقتل نصر الله بأربعة أيام".وأضاف أن دفن حسن نصر الله، "سيكون في قطعة أرض تم اختيارها بين طريقي المطار القديم والجديد"، متابعا: أما "جثمان هاشم صفي الدين سيكون في بلدته في دير قانون".يذكر أن إسرائيل كانت قد اغتالت حسن نصر الله في غارة جوية شنتها على مقره تحت الأرض في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة، المعروفة باسم الضاحية، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الخطوة التي شكلت تصعيدًا كبيرًا في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".

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