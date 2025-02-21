إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد الاصطدام بسفينة قرب قناة السويس

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بث مباشر... بوتين يشارك في الجلسة العامة لمنتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
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البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
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18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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قوانين الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20250221/إقالة-قائد-حاملة-طائرات-أمريكية-بعد-الاصطدام-بسفينة-قرب-قناة-السويس-1098032741.html
إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد الاصطدام بسفينة قرب قناة السويس
إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد الاصطدام بسفينة قرب قناة السويس
سبوتنيك عربي
أعلنت البحرية الأمريكية إعفاء الكابتن ديف سنودن، قائد حاملة الطائرات "هاري ترومان"، من منصبه بعد اصطدام الحاملة بسفينة تجارية قرب مدخل قناة السويس بالقرب من... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T11:06+0000
2025-02-21T11:06+0000
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وكان سنودن، الذي تولى قيادة "هاري ترومان" منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وكان مسؤولا عن عملياتها في الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية.وفي بيان رسمي، أكدت البحرية الأمريكية أنها تفرض على قادتها أعلى معايير السلامة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبتهم في حال الإخلال بهذه المعايير.وقع الحادث الأسبوع الماضي، ولا تزال أسبابه غير واضحة، لكنه لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، كما لم تلحق أضرار بالطائرات الموجودة على متن الحاملة.ومع ذلك، تعرض الجزء الأيمن من السفينة لأضرار طالت الجدران الخارجية لغرفتي تخزين، ما استدعى عودتها إلى الميناء في اليونان لإجراء إصلاحات طارئة.وفي أعقاب الحادث، تولى الكابتن كريستوفر هيل، قائد حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور"، مسؤولية قيادة "هاري ترومان" مؤقتا، وكان هيل قد قاد "أيزنهاور" خلال عملياتها في الشرق الأوسط، حيث شاركت في مواجهات ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.
https://sarabic.ae/20250213/البحرية-الأمريكية-تعلن-اصطدام-حاملة-طائرات-تابعة-لها-بسفينة-تجارية-قرب-مصر-1097760704.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد الاصطدام بسفينة قرب قناة السويس

11:06 GMT 21.02.2025
© AP Photo / Fabrizio Bensch/Poolحاملة الطائرات " هاري ترومان"
حاملة الطائرات هاري ترومان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Fabrizio Bensch/Pool
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أعلنت البحرية الأمريكية إعفاء الكابتن ديف سنودن، قائد حاملة الطائرات "هاري ترومان"، من منصبه بعد اصطدام الحاملة بسفينة تجارية قرب مدخل قناة السويس بالقرب من مدينة بورسعيد المصرية.
وكان سنودن، الذي تولى قيادة "هاري ترومان" منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وكان مسؤولا عن عملياتها في الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية.
وفي بيان رسمي، أكدت البحرية الأمريكية أنها تفرض على قادتها أعلى معايير السلامة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبتهم في حال الإخلال بهذه المعايير.
حاملة الطائرات هاري ترومان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
البحرية الأمريكية تعلن اصطدام حاملة طائرات تابعة لها بسفينة تجارية قرب مصر
13 فبراير, 19:33 GMT
وقع الحادث الأسبوع الماضي، ولا تزال أسبابه غير واضحة، لكنه لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، كما لم تلحق أضرار بالطائرات الموجودة على متن الحاملة.
ومع ذلك، تعرض الجزء الأيمن من السفينة لأضرار طالت الجدران الخارجية لغرفتي تخزين، ما استدعى عودتها إلى الميناء في اليونان لإجراء إصلاحات طارئة.
وفي أعقاب الحادث، تولى الكابتن كريستوفر هيل، قائد حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور"، مسؤولية قيادة "هاري ترومان" مؤقتا، وكان هيل قد قاد "أيزنهاور" خلال عملياتها في الشرق الأوسط، حيث شاركت في مواجهات ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.
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