https://sarabic.ae/20250221/إقالة-قائد-حاملة-طائرات-أمريكية-بعد-الاصطدام-بسفينة-قرب-قناة-السويس-1098032741.html
إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد الاصطدام بسفينة قرب قناة السويس
إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد الاصطدام بسفينة قرب قناة السويس
سبوتنيك عربي
أعلنت البحرية الأمريكية إعفاء الكابتن ديف سنودن، قائد حاملة الطائرات "هاري ترومان"، من منصبه بعد اصطدام الحاملة بسفينة تجارية قرب مدخل قناة السويس بالقرب من... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T11:06+0000
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وكان سنودن، الذي تولى قيادة "هاري ترومان" منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وكان مسؤولا عن عملياتها في الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية.وفي بيان رسمي، أكدت البحرية الأمريكية أنها تفرض على قادتها أعلى معايير السلامة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبتهم في حال الإخلال بهذه المعايير.وقع الحادث الأسبوع الماضي، ولا تزال أسبابه غير واضحة، لكنه لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، كما لم تلحق أضرار بالطائرات الموجودة على متن الحاملة.ومع ذلك، تعرض الجزء الأيمن من السفينة لأضرار طالت الجدران الخارجية لغرفتي تخزين، ما استدعى عودتها إلى الميناء في اليونان لإجراء إصلاحات طارئة.وفي أعقاب الحادث، تولى الكابتن كريستوفر هيل، قائد حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور"، مسؤولية قيادة "هاري ترومان" مؤقتا، وكان هيل قد قاد "أيزنهاور" خلال عملياتها في الشرق الأوسط، حيث شاركت في مواجهات ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.
https://sarabic.ae/20250213/البحرية-الأمريكية-تعلن-اصطدام-حاملة-طائرات-تابعة-لها-بسفينة-تجارية-قرب-مصر-1097760704.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد الاصطدام بسفينة قرب قناة السويس
أعلنت البحرية الأمريكية إعفاء الكابتن ديف سنودن، قائد حاملة الطائرات "هاري ترومان"، من منصبه بعد اصطدام الحاملة بسفينة تجارية قرب مدخل قناة السويس بالقرب من مدينة بورسعيد المصرية.
وكان سنودن، الذي تولى قيادة "هاري ترومان" منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وكان مسؤولا عن عملياتها في الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية.
وفي بيان
رسمي، أكدت البحرية الأمريكية أنها تفرض على قادتها أعلى معايير السلامة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبتهم في حال الإخلال بهذه المعايير.
وقع الحادث الأسبوع الماضي، ولا تزال أسبابه غير واضحة، لكنه لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، كما لم تلحق أضرار بالطائرات الموجودة على متن الحاملة.
ومع ذلك، تعرض الجزء الأيمن من السفينة لأضرار طالت الجدران الخارجية لغرفتي تخزين، ما استدعى عودتها إلى الميناء في اليونان لإجراء إصلاحات طارئة.
وفي أعقاب الحادث، تولى الكابتن كريستوفر هيل، قائد حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور"، مسؤولية قيادة "هاري ترومان" مؤقتا، وكان هيل قد قاد "أيزنهاور" خلال عملياتها في الشرق الأوسط، حيث شاركت في مواجهات ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.