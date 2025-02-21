https://sarabic.ae/20250221/الحكم-على-مسؤول-رياضي-سابق-بعدم-الاقتراب-من-لاعبة-لمسافة-أقل-من-200-متر-1098048172.html

الحكم على مسؤول رياضي سابق بعدم الاقتراب من لاعبة لمسافة أقل من 200 متر

الحكم على مسؤول رياضي سابق بعدم الاقتراب من لاعبة لمسافة أقل من 200 متر

سبوتنيك عربي

أدانت المحكمة العليا الإسبانية، الخميس، لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم، بتهمة الاعتداء الجنسي بعد تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو دون... 21.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-21T16:52+0000

2025-02-21T16:52+0000

2025-02-21T16:52+0000

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وقالت وسائل إعلام غربية إن المحكمة فرضت على روبياليس غرامة مالية تزيد عن 10 آلاف يورو (نحو 10,434 دولارًا)، بالإضافة إلى منعه من الاقتراب من هيرموسو لمسافة 200 متر أو التواصل معها لمدة عام واحد.وكانت القضية قد أثارت جدلًا واسعًا في إسبانيا وحول العالم، حيث طالب المدعون في البداية بعقوبة السجن لروبياليس، الذي اتُهم أيضًا بمحاولة إكراه هيرموسو على القول إن القبلة كانت بالتراضي. إلا أن المحكمة برأته من هذه التهمة الأخيرة.وأوضحت المحكمة في بيان أن الحكم يأتي بعد ثبوت أن روبياليس انتهك الحرية الجنسية لهيرموسو بتقبيلها بشكل مفاجئ دون موافقتها. كما أدين ثلاثة مسؤولين سابقين آخرين في اتحاد كرة القدم بتهمة محاولة إكراه هيرموسو على تغيير روايتها حول الحادث.لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من محامي هيرموسو، لكن القضية أثارت نقاشًا واسعًا حول التمييز الجنسي في كرة القدم النسائية والمجتمع الإسباني بشكل عام. وجاء الحكم بعد أشهر من التحقيقات والمناقشات التي سلطت الضوء على قضايا التحرش الجنسي وحقوق المرأة في الرياضة.يذكر أن الحادث كان قد وقع في أغسطس/ آب 2023، خلال الاحتفالات التي أعقبت فوز المنتخب الإسباني للسيدات بكأس العالم، وتصدرت القضية عناوين الأخبار بعد أن أعلنت هيرموسو أنها لم تكن موافقة على التقبيل، مما أدى إلى استقالة روبياليس من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم.يُعد هذا الحكم خطوة مهمة في مواجهة التحرش الجنسي وتعزيز حقوق المرأة في الرياضة، حيث يُرسل رسالة قوية بأن مثل هذه التصرفات لن تمر دون عقاب.

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